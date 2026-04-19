रॉकेट बनाने की 'मशीन' बनेगा यह शहर, चीन रचने जा रहा है इतिहास; अंतरिक्ष की दुनिया में मचेगी हलचल

China Satellite Town Beijing: अमेरिका और चीन के बीच की अंतरिक्ष की रेस अभी तक स्पेस एजेंसियों तक ही सीमित थी, लेकिन अब चीन ने ऐसी तैयारी शुरू कर दी है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है. भारत का पड़ोसी मुल्क चीन अब प्राइवेट स्पेस मार्केट में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने का मन बना लिया है. चीन बीजिंग के बाहरी हिस्से में दुनिया का पहला सैटेलाइट टाउन बना रहा है. यह कोई साधारण रिहायशी इलाका नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की दुनिया का नया 'पॉवर हउस' बनने जा रहा है.

2026 तक तैयार होगा कोर एरिया

सरकारी मीडिया आउटलेट बीजिंग डेली की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग के प्रोजेक्ट सैटेलाइट टाउन का मुख्य हिस्सा 2026 की दूसरी छमाही तक तैयार हो जाएगा. इसे आप स्पेस जगत का 'सिलिकॉन वैली' कह सकते हैं. यह एक ऐसा हब होगा जहां सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियां, ऑपरेटर और स्पेस-टेक स्टार्टअप्स एक साथ काम करेंगे और संसाधनों को एक दूसरे से शेयर भी कर सकेंगे.

क्यों पड़ी इस शहर की जरूरत?

चीन में कमर्शियल स्पेस सेक्टर की रफ्तार दुनिया को हैरान कर रही है. आज चीन के कुल स्पेस लॉन्च में से 60 प्रतिशत से ज्यादा लॉन्च सरकारी संस्थाओं के बजाय प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किए जा रहे हैं.

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फ्यूचर एयरोस्पेस थिंक-टैंक के रणनीतिक अनुसंधान विभाग के प्रमुख गाओ यिबिन के अनुसार इस क्षेत्र में अब एक बड़ा बदलाव होने वाला है. इसके पीछे के प्रमुख कारण हैं-

लॉन्च के लिए मिलने वाली मंजूरियों में तेजी.

पार्ट्स का आयात बंद कर चीन में ही निर्माण

बड़े पैमाने पर निवेश

भविष्य की चार बड़ी टेक्नोलॉजी का केंद्र बनेगा ये शहर

लो-अर्थ ऑर्बिट नेटवर्किंग

छोटे सैटेलाइट्स का समूह जो धरती के पास रहकर इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा.

सैटेलाइट इंटरनेट

सीधे अंतरिक्ष से मिलने वाला हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड.

स्पेस कंप्यूटिंग

डेटा को जमीन पर भेजने के बजाय सैटेलाइट पर ही प्रोसेस करना.

6G एयर-स्पेस-ग्राउंड इंटीग्रेशन

फ्लाइट, उपग्रह और जमीनी नेटवर्क को एक साथ जोड़ने वाली अगली पीढ़ी की वायरलेस कनेक्टिविटी.

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क्या होगा इसका फायदा?

बीजिंग सैटेलाइट टाउन बनाने की वजह, पैसा और टेक्नोलॉजी को एक जगह लाना है. जब पूरी सप्लाई चेन एक ही छत के नीचे होगी, तो इनोवेशन आसान हो जाएगा. अनुमान है कि चीन का स्पेस मार्केट जल्द ही 1 ट्रिलियन युआन के आंकड़े को छू लेगा.

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