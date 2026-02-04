समंदर की लहरों में नीचे बिछाया 'तारों का जाल'...चीन का नया पावर गेम देख उड़े सबके होश

Science Latest News: चीन ने समुद्र के उथले पानी वाले एक बहुत बड़े हिस्से को सौर ऊर्जा प्लांट में बदल दिया है. यह इतना बड़ा है कि इससे लाखों घरों की बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है. यह विशाल प्रोजेक्ट चीन के डोंगयिंग तट के पास स्थित है. दिसंबर 2025 के आखिर तक इसे पूरी तरह बिजली ग्रिड से जोड़ दिया गया है. यह पावर प्लांटलगभग 1223 हेक्टेयर इलाके में फैला है. यह तट से 8 किमी दूर समुद्र के बीचों-बीच बना है. इसे चाइना एनर्जी नाम की कंपनी ने बनाया है. यह दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो समुद्र के खुले पानी में गीगावाट पर बिजली पैदा करेगा.

इसे कैसे बनाया गया है?

झीलों में तैरने वाले साधारण पैनल के बजाय यहां समुद्र में 2,934 बड़े स्टील प्लैटफॉर्म बनाए गए हैं. हर प्लेटफॉर्म एक बड़े मैदान जितना बड़ा है. इन प्लेटफॉर्म्स को समुद्र की गहराई में 11,736 खंभों के सहारे मजबूती से टिकाया गया है. इसकी वजह से ये भारी समुद्री लहरों, तेज हवाओं, ज्वार-भाटा और सर्दियों में जमने वाली बर्फ को भी झेल सकते हैं. इसमें 23 लाख से ज्यादा सोलन पैनल लगे हैं.

यह भी पढ़ें: 3 साल का वक्त भी पड़ा कम? NASA के मून रॉकेट में फिर वहीं पुरानी खराबी, वैज्ञानिकों के पास नहीं कोई जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

कितने में बना है पूरा प्रोजेक्ट?

चीन का यह 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट न सिर्फ बिजली बना रहा है बल्कि जमीन भी बचा रहा है. चीन ने अपनी नई नीति के तहत इसे समुद्र में बनाआ है जिससे खेती वाली जमीन को नुकसान न पहुंचे. यह समुद्र का इस्तेमाल कर बिजली बनाने वाला दुनिया का पहले इतना बड़ा प्रोजेक्ट है.

कैसे काम करेगा ये सोलर पैनल?

समुद्र के बीच बने इस प्लांट से बिजली जमीन तक पहुंचाने के लिए समुद्र के नीचे तार बिछाए गए हैं. इसके साथ ही बहुत बड़ी बैटरी लगाई गई है और जब सूरज की रोशनी ज्यादा होती है तो यह एक्सट्रा बिजली को जमा कर लेती है और जरूरत पड़ने पर सप्लाई करती है. इस तकनीक की वजह से बिजली की बर्बादी कम होती है और इस्तेमाल के लिए मिलने वाली बिजली 20% तक बढ़ जाती है.

कितने घरों को रोशन करेगा ये सोलर पैनल?

जब यह प्लांट पूरी ताकत से काम करना शुरू कर देगा तो इससे हर साल इतनी बिजली बनेगी की 26 लाख घरों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी. दुनिया भर में सौर ऊर्जा के लिए जमीन की कमी हो रही है. चीन का यह फ्लोटोवोल्टाइक तरीका इस समस्या को सुलझा रहा है. चीन अब सौर ऊर्जा के लिए जलमार्गों का इस्तेमाल कर रहा है.

यह भी पढ़ें: ESA लॉन्च करेगा अंतरिक्ष में 'सुसाइ़ड मिशन', अपनी ही मौत को गले लगाएगा 27 करोड़ का यह सैटेलाइट

क्या है इस प्रोजेक्ट की चुनौतियां?

समुद्र की लहरें और खारा पानी सोलर पैनलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए इनका डिजाइन बहुत मजबूत रखना पड़ता है. साथ ही, समुद्र के जीव-जंतुओं पर इसका क्या असर होगा वैज्ञानिक इसपर भी नजर रख रहे हैं. साध ही, चीन चाहता है कि 2030 तक वह प्रदूषण फैलाने वाली ऊर्जा को कम से कम कर दे.