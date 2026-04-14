अंतरिक्ष में चीन की 'तीसरी आंख'! 36 हजार किमी ऊपर से हर हरकत पर ड्रैगन की नजर, जानिए इस नए जासूसी जाल का सच

China Space Surveillance: आज के दौर में युद्ध के तरीके तेजी से बदलते जा रहे हैं. हर रोज कोई न कोई नई टेक्नोलॉजी पुराने तरीकों पर भारी पड़ती जा रही है. अब जमीन पर चलने वाले विवाद आसमान तक फैल गए हैं. अंतरिक्ष अब सिर्फ खोज और विज्ञान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह ताकत और निगरानी का नया मैदान बन चुका है. इसी दौड़ में चीन ने एक ऐसी सैटेलाइट तकनीक विकसित करने का दावा किया है, जिसे 'तीन आंख' यानी ऐसी नजर कहा जा रहा है, जो हजारों किलोमीटर दूर से भी हर गतिविधि पर नजर रख सकती है. चीन का दावा है कि यह सैटेलाइट करीब 36 हजार किलोमीटर की ऊंचाई से भी बेहद बारीकी से नजर रख सकती है. इससे कार के आकार की चीज भी आराम से देखी जा सकती है. चीन में इसे स्पेस आई (Space Eye) प्रोजेक्ट का हिस्सा माना जा रहा है.

क्या है चीन की 'तीन आंख' तकनीक?

चीन की यह नई तकनीक दरअसल एक एडवांस्ड सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में तैनात किया गया है. यह वही ऊंचाई होती है, जहां सैटेलाइट पृथ्वी के साथ-साथ घूमती रहती है और एक ही जगह पर स्थिर नजर आती है. यह दूरी करीब 36 हजार किलोमीटर होती है. इस ऊंचाई से आमतौर पर इतनी साफ निगरानी करना आसान नहीं होता, लेकिन चीन का दावा है कि उसकी यह तकनीक बेहद हाई-रिजॉल्यूशन में तस्वीरें और डेटा हासिल कर सकती है.

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कैसे काम करती है यह सैटेलाइट

इस सिस्टम को तीसरी आंख इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एक साथ कई सेंसर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. इसमें ऑप्टिकल कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर और अन्य निगरानी गैजेट्स शामिल हैं. ये सभी मिलकर जमीन पर हो रही गतिविधियों की अलग-अलग तरह से जानकारी जुटाते हैं. चीन का दावा है कि दिन हो या रात, मौसम साफ हो या धुंध, यह सिस्टम लगातार नजर बनाए रख सकता है.

36 हजार किमी दूर से भी तेज नजर

चीन के इस सिस्टम में सबसे हैरान करने वाली बात इसकी दूरी है. अब तक ज्यादा सटीक निगरानी के लिए सैटेलाइट्स को पृथ्वी के काफी करीब यानी लो-अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता था. लेकिन चीन का यह सिस्टम इतनी ज्यादा ऊंचाई से भी बारीक जानकारी जुटाने में सक्षम बताया जा रहा है. इसका मतलब है कि एक ही सैटेलाइट बहुत बड़े इलाके पर नजर रख सकती है और लगातार डेटा भेज सकती है.

सिर्फ तस्वीरें नहीं, और भी बहुत कुछ

यह टेक्नोलॉजी सिर्फ फोटो लेने तक सीमित नहीं है. बताया जा रहा है कि यह सैटेलाइट जमीन पर हो रही गतिविधियों को ट्रैक भी कर सकती है. जैसे इससे चीन किसी वाहन की मूवमेंट, किसी जहाज की दिशा या किसी इलाके में अचानक बढ़ी हलचल को देख सकता है. इस तरह की जानकारी सैन्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है.

क्यों बढ़ रही है दुनिया की चिंता

चीन की इस तकनीक को लेकर कई देशों में चिंता भी बढ़ रही है. रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कोई देश इतनी दूर से इतनी सटीक निगरानी कर सकता है, तो यह उसकी रणनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ा देता है. इससे दूसरे देशों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाता है, जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ा मुद्दा बन सकता है.

अंतरिक्ष में बढ़ती होड़

आज अमेरिका, रूस, भारत और चीन जैसे देश अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं. जहां पहले सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन और मौसम की जानकारी के लिए होता था, वहीं अब इनका इस्तेमाल निगरानी और सुरक्षा के लिए भी तेजी से बढ़ रहा है. चीन की यह नई तकनीक इसी बढ़ती होड़ का हिस्सा मानी जा रही है.

क्या यह भविष्य की जासूसी तकनीक है?

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इस तरह की सैटेलाइट्स और भी ज्यादा एडवांस हो जाएंगी. संभव है कि आने वाले समय में अंतरिक्ष से ही हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा सके. इससे एक तरफ सुरक्षा मजबूत होगी, तो दूसरी तरफ प्राइवेसी को लेकर सवाल भी खड़े होंगे.

भारत के लिए क्या मतलब

भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है. ISRO पहले ही कई एडवांस्ड सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जो निगरानी और सुरक्षा में मदद करते हैं. लेकिन चीन की इस नई तकनीक के बाद यह साफ है कि अंतरिक्ष की दौड़ और तेज होने वाली है. यह तकनीक सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि अब अंतरिक्ष में ताकत का संतुलन बदल रहा है. जहां पहले जमीन और समुद्र पर नजर रखी जाती थी, अब वही काम अंतरिक्ष से और ज्यादा सटीक तरीके से हो रहा है.

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