युद्ध का मैदान छोड़ो, हजारों मील दूर 'सेफ जोन' में भी उड़ जाएंगे अमेरिकी प्लेन! चीन का खौफनाक हथियार तैयार

दुनिया की दो बड़ी सैन्य शक्तियों अमेरिका और चीन के बीच हथियारों की होड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है. इसी बीच चीन ने एक ऐसी नई हाइपरसोनिक तकनीक तैयार करने का दावा किया है, जो हराजों मील दूर से हवा में मौजूद दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने की क्षमता रख सकती है. अगर यह तकनीक अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करती है, तो यह अमेरिकी एयर पावर के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. आखिर चीन की इस नई तकनीक में ऐसा क्या खास है और यह अमेरिका की सैन्य ताकत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है, आइए जानते हैं....
ड्रैगन ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए ऐसी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV) तकनीक तैयार की है, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को टारगेट बना सकती है. इस नई क्षमता के बाद अब युद्ध क्षेत्र से काफी दूर तैनात रहने वाले अमेरिका के बहुत ज्यादा महंगे विमान जैसे कमांड-एंड-कंट्रोल और टोही प्लेन भी सेफ नहीं रहेंगे. यह चीनी हथियार हजारों मील की दूरी से भी इन विमानों को अपना टारगेट बना सकता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन के कुछ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में हवा से हवा में मार करने की क्षमता जोड़ी है, वहीं कई दूसरे मिसाइलों को एंटी-शिप मिशन के लिए तैयार किया है. अमेरिकी वायु सेना के चाइना एयरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मिसाइल आधुनिकीकरण अब दुश्मन के पूरे ऑपरेशनल ढांचे को एक साथ बड़ा नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित है. फिलहाल दुनिया के किसी भी अन्य देश के पास HGV और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का ऐसा मिला-जुला सिस्टम नहीं है.
चीन की DF-17 मिसाइल से लॉन्च होने वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल करीब 1,500 मील यानी लगभग 2,414 किमी तक जा सकता है. यह दूरी चीन से अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम के रास्ते के पास है. वहीं चीन की DF-27 मिसाइल की रेंज लगभग 5,000 मील आंकी गई है, जिसकी जद में अमेरिका का हवाई द्वीप भी आ जाता है. ये हथियार हवा में अपनी दिशा बदलने में सक्षम हैं, जिससे इन्हें ट्रैक करना और हवा में मार गिराना बेहद मुश्किल होता है.
हजारों मील दूर हवा में उड़ते विमान को बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट बनाना आसान नहीं होता है. अधिकतम दूरी तय करने में मिसाइल को 20 मिनट या उससे ज्यादा का समय लग सकता है. इसके लिए मिसाइल को लगातार और सटीक लोकेशन डेटा की आवश्यकता होती है. अगर इस किल चेन या डेटा सिस्टम में कोई समस्या आई, तो हमला फेल हो सकता है.
इसके अलावा एक बड़ा खतरा यह भी है कि बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च को दुश्मन देश परमाणु हमला समझ सकता है. इस भ्रम के कारण जवाब में परमाणु युद्ध शुरू होने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.
चीन शी जिनपिंग के शासनकाल में मिसाइल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा है. पेंटागन के 2024 के अनुमान के मुताबिक, चीन के पास कम से कम 3,150 बैलिस्टिक मिसाइलें और 300 जमीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलें हैं. 2015 की तुलना में बैलिस्टिक मिसाइलों में 147% की बढ़ोतरी हुई है.
इसके साथ ही, चीन की लंबी दूरी की PL-15 एयर-टू-एयर मिसाइल पहले ही कॉम्बैट में इस्तेमाल हो चुकी है. बीते साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय विमानों को गिराने के लिए किया था.
चीन की इस बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश भी अपनी मिसाइल क्षमताएं बढ़ा रहे हैं:
AIM-174B
अमेरिका ने RTX कॉर्प की SM-6 एयर डिफेंस मिसाइल से इसे तैयार कर लिया है.
AIM-424 Malice
अमेरिकी नौसेना 300 मील से ज्यादा रेंज वाली इस नई मिसाइल का टेस्ट कर रही है.
AIM-260
लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाई जा रही यह मिसाइल बहुत ही लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होगी.
Meteor
यूरोप में इस्तेमाल होने वाली MBDA की यह रेमजेट मिसाइल 100 मील से ज्यादा दूरी के लक्ष्य को भेद सकती है.