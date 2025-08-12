3D प्रिंटर से चांद पर घर बनाएगा चीन! वैज्ञानिकों ने खोजा 'जादुई डिवाइस', चंद्रमी की मिट्टी से बनाएगा ईंट

Building Cities on Moon: चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया ये डिवाइस एक 3D प्रिंटर की तरह काम करता है लेकिन गर्मी पैदा करने के लिए बिजली की जगह सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करता है. ये डिवाइस एक बड़े पराबैलोइड रिफ्लेक्टर का इस्तेलमाल करके सूर्य को रोशनी को एक जगह इकट्ठा करता है. इस रोशनी की ताकत धरती पर मिलने वाले सूरज की रोशनी से 3000 गुना ज्यादा होती है जिसका तापमान 1300 डिग्री से भी ज्यादा होता है. इस तेज गर्मी से चांद की मिट्टी पिघलकर मजबूत बन जाती है.

बनाने में कितना समय लगा?

इसे पूरा करने में चीन के वैज्ञानिकों को इस डिवाइस को बनाने में 2 साल का समय लगा जिसमें कई मुश्किलें सामने आईं. सबसे बड़ी चुनौती थी चांद की मिट्टी की बनावट जो अलग-अलग होती है. वैज्ञानिकों ने कई तरह के आर्टिफिशियल मिट्टी बनाकर यह सुनिश्चित किया कि यह डिवाइस हर तरह की मिट्टी पर काम कर सके.

क्या रही इसकी खास बात?

इस डिवाइस की सबसे खास बात है कि यह किसी तरह की बाहरी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करता. यह पूरी तरह से चांद पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर करता है. इससे धरती से निर्माण के लिए सामान ले जाने का महंगा, मुश्किल और चुनौती भरा काम खत्म हो जाएगा.

कैसे हुई इसकी जांच?

इस तकनीक की जांच करने के लिए नवंबर 2024 में चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर कुछ नकली चांद की ईंटें भेजी गई. ये ईंटें तियानझोउ 8 कार्गो अंतरिक्ष यान से भेजी गई थीं. अगले 3 सालों तक अंतरिक्ष यात्री इन ईंटों को मुश्किल हालात में रखेंगे. वहां देखेंगे कि ये ईंटें गर्मी, बनावट और रेडिएशन के मामले में कितनी मजबूत है. इससे भविष्य में चांद पर बनने वाली इमारतों को बनाने में मदद मिलेगी.