अब अंतरिक्ष में बनेंगी दवाइयां और मशीनें, स्पेस में फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है चीन

Factory in Space: चीन ने अंतरिक्ष में चीजें बनाने के लिए एक हवा से फूलने वाला मॉड्यूल विकसित किया है. यह मॉड्यूल रॉकेट में बहुत कम जगह लेता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:41 AM IST
Science News: चीन ने अंतरिक्ष में चीजें बनाने के लिए एक हवा से फूलने वाला मॉड्यूल विकसित किया है. यह मॉड्यूल रॉकेट में बहुत कम जगह लेता है. अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचकर यह फैल जाता है और एक मजबूत ढांचा बन जाता है. इसका इस्तेमाल दवाइयां 3D प्रिंटिंग और नई सामग्री बनाने के लिए किया जाएगा. यह तकनीक अंतरिक्ष में बड़े कारखाने बनाने में मदद करेगी. उन्होंने एक हवा से फूलने वाला(Inflatable)मॉड्यूल बनाया है, जो अंतरिक्ष में फैक्ट्री बनाने का आधार बनेगा.

क्या है इस मॉड्यूल की खासियत?
यह मॉड्यूल रॉकेट में कम जगह लेता है और कक्षा में पहुचकर अपने आप फैलकर एक बड़ा और मजबूत ढाचा बन जाता है. इससे दवाइयां, 3D प्रिंटिंग और नई सामग्री जैसी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इस तकनीक को चीनी विज्ञान अकादमी(CAS)ने विकसित किया है और इसका सफल परीक्षण भी किया गया है.

कैसा रहा इसका परीक्षण?
जांच के दौरान टीम ने देखा कि मॉड्यूल का ढांचा और उसकी हवा रोकने वाली परतें कितनी मजबूत हैं और यह अच्छी तरह से फैलता है या नहीं. नतीजे बहुत अच्छे रहे और यह सभी मानकों पर सफल रहा और बड़े ढांचे बनाने में आगे बढ़ सकता है. यह तकनीक रॉकेट में कम जगह और ज्यादा लागत जैसी बड़ी मुश्किलों को दूर सकती है. दुनिया के कई देश अंतरिक्ष फैक्ट्रियों में पैसा लगा रहे हैं. चीन की सफलता दिखाती है कि वह भी अंतरिक्ष उत्पादन की वैश्विक दौड़ में अमेरिका को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

