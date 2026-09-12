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ड्रैगन के हाथ लगा समंदर का सबसे बड़ा खजाना: चीन में 700 मीटर गहराई में मिला सोना और चांदी, जमीन की खदानें भी फेल!

प्रशांत महासागर की गहराइयों में चीन के वैज्ञानिकों ने खजाने का एक विशाल भंडार खोजा है. समुद्र तल में 700 मीटर नीचे मिले इस हाइड्रोथर्मल क्षेत्र में सोने और चांदी की मात्रा जमीन की खदानों से भी कहीं ज्यादा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 12, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:17 AM IST
ड्रैगन के हाथ लगा समंदर का सबसे बड़ा खजाना: चीन में 700 मीटर गहराई में मिला सोना और चांदी, जमीन की खदानें भी फेल!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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