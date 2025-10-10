Advertisement
Liver Organ Transplant: दुनिया में पहली बार इंसान में ट्रांसप्‍लांट हुआ पिग का लीवर, मौत के मुंह से लौटा मरीज

Pig to Human Liver Transplant: चीन के डॉक्टरों ने एक कैंसर मरीज को सुअर का लिवर लगाया. यह मरीज बिना किसी बड़ी समस्या के 170 दिनों तक जिंदा रहा जो बड़ी सफलता माना जा रही है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:50 AM IST
Latest Science News: चीन के डॉक्टरों ने जो दावा किया है उससे मेडिकल जगत में खलबली मच गई है. डॉक्टरों का दावा है कि उन्होंने एक जिंदा इंसान में सुअर का लीवर सफलतापूर्वक लगा दिया है. उनका मानना है कि लीवर 1 महीने से ज्यादा समय तक बिना किसी बड़ी खराबी के ठीक से काम करता रहा. इस ऑपरेशन को 71 साल के व्यक्ति पर किया गया जो लीवर कैंसर और Liver की आखिरी स्टेज की बीमारी से जूझ रहा था. जानवरों के अंग को इंसानों में लगाने, जिसे जेनोट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, को दुनिया में बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है. 

किस सूउर का था ये लीवर?
साल की शुरूआत में डॉक्टरों ने मृत मरीज को सूउर का लीवर लगाने की कोशिश की थी लेकिन इस बार यह ऑपरेशन जिंदा मरीज पर करने का साहसिक कदम उठाया गया. यह सुअर का लीवर एक खास 'डायनान' नस्ल के छोटे सूउर से लिया गया था. शरीर इसे रिजेक्ट ना करे इसलिए इसे जेनिटकली बदल कर 10 बार संशोधित(Modify)किया गया था. 

लीवर ने कब तक साथ दिया?
बता दें कि, शुरूआत के 38 दिनों तक लीवर बिल्कुल सही काम करता रहा. लेकिन, पहले महीने के बाद मरीज के Immune System में गड़बड़ी हुई. उसकी रक्त वाहिकाओं(Blood Vessels)की परत खराब हो गई जिस वजह से मरीज को गंभीर समस्या पैदा हो गई और कुछ Complications हो गए.

क्या हुई मरीज को समस्या?
शुरूआत में डॉक्टरों ने दवाइयों और खून साफ करने की खास प्रक्रिया से समस्या को काबू कर लिया था. लेकिन बाद में मरीज के पाचन तंत्र में Internal Bleeding शुरू हो गई और ऑपरेशन के 171 दिन बाद उसकी मौत हो गई. इसके बाद भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सर्जरी बड़ी सफलता है. इसने भविष्य में हजारों लोगों की जान बचाने वाले सूउर से इंसान में अंग प्रत्यारोपण(Organ Transplant)के रास्ते खोल दिए हैं.

वैज्ञानिकों की इसपर क्या राय है?
डॉ. बेइचेंग सन(अनहुई मेडिकल यूनिवर्सिटी)ने कहा कि, यह मामला साबित करता है कि बदलाव किया गया सुअर का लीवर इंसान के शरीर में लंबे समय तक काम कर सकता है. लेकिन साथ ही उन समस्याओं को भी सामने लाता है जिन पर हमें काबू पाना है खासकर खून जमने में गड़बड़ी और Immune System से जुड़ी परेशानियां. 

भविष्य में इससे क्या उम्मीद है?
इस सर्जरी को लेकर डॉक्टरों का मानना है कि जानवरों से इंसानों में अंग को लगाना लीवर की गंभीर बीमारियों जैसे तीव्र यकृत विफलता(Acute Liver Failure)वाले मरीजों के लिए पूरी तरह से नए रास्ते खोल सकता है. हनोवर मेडिकल स्कूल के डॉ. हेनर वेडेमेयर ने कहा, इससे साफ होता है कि जेनेटिकली बदला गया सुअर का लीवर इंसान में जरूरी लीवर के काम शुरू कर सकता है. 

कितने लोगों को है लीवर की जरूरत?
जुलाई में आए आंकड़ों के अनुसार अकेले ब्रिटेन में ही 8,096 मरीग ऑर्गन ट्रांस्प्लांट के लिए इंतजार कर रहे हैं जिनमें 276 बच्चे भी शामिल हैं. इनमें से 650 से ज्यादा लोगों को लीवर चाहिए और Liver के लिए औसतन 5 से 7 महीने तक इंतजार करना पड़ता है. सुअर का लीवर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अंग मिलने के लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

