Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /चीन का बिजली बम! अकेला ड्रैगन अब बना रहा दुनिया की सबसे ज्यादा पावर, 1985 में अमेरिका से था कोसों दूर

चीन का 'बिजली बम'! अकेला ड्रैगन अब बना रहा दुनिया की सबसे ज्यादा पावर, 1985 में अमेरिका से था कोसों दूर

1985 में अमेरिका बिजली उत्पादन में चीन से 6 गुना आगे था, लेकिन 2025 में चीन ने अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और भारत तीनों के कुल उत्पादन से 13 प्रतिशत ज्यादा बिजली बनाकर नया इतिहास रच दिया है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 31, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:32 AM IST
चीन का 'बिजली बम'! अकेला ड्रैगन अब बना रहा दुनिया की सबसे ज्यादा पावर, 1985 में अमेरिका से था कोसों दूर
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
31 July LIVE Updates: आज संसद में कैबिनेट की अहम बैठक, ITR फाइलिंग का आखिरी दिन, Final में उतरेंगे नीरज चोपड़ा
Today News16 min ago
2
crude oil22 min ago
3
rashifal by ajay bhambi29 min ago
4
ODI World Cup 202733 min ago
5
Maharashtra34 min ago