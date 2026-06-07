/उड़ने वाला डायनासोर? पड़ोसी देश में मिला करोड़ों साल पुराना कंकाल, 4 पंखों का रहस्य जान वैज्ञानिक भी हैरान!

Dinosaur Fossil: जैसे ही हम डायनासोर का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में तुरंत जमीन पर चलने वाले किसी विशालकाय जीव की तस्वीर सामने आ जाती है. लेकिन क्या डायरनासोर भी उड़ सकते थे? इतने विशाल शरीर के साथ क्या उड़ पाना संभव था? भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में मिए एक डायनासोर के जीवाश्म ने इन्ही सवालों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है. चीन के रिसर्चर्स ने एक ऐसे डायनासोर की खोज की है, जिसके दो नहीं बल्कि चार पंख थे. माना जा रहा है कि यह खोज इस रहस्य से पर्दा उठाएगी कि धरती पर जीवों ने उड़ना कैसे शुरू किया.