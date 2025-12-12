लंबी गर्दन, 1.8 मीटर की कंधे की हड्डी… और 92 फीट का शरीर! चीन के नए डायनासोर की खोज ने वैज्ञानिकों की उड़ा दी नींद

Advertisement
China Giant Dinosaur Discovery: चीन के दक्षिणी हिस्से में मिला एक बड़े डायनासोर का जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए सरप्राइज बन गया है. इस डायनासोर का नाम Tongnanlong zhimingi रखा गया है. इसकी लंबाई करीब 92 फीट तक मानी जा रही है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:20 AM IST
China Giant Dinosaur Discovery: यह जीवाश्म साल 1998 में चोंगकिंग के टाॉगनान जिले में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान मिला था. अब इसका पूरा वैज्ञानिक अध्ययन अब सामने आया है, जिसे Scientific Reports जर्नल में प्रकाशित किया गया है. इसमें बताया गया है कि यह खोज अब तक मिले सबसे बड़े मेमेंचिसॉरिड डायनासोर में से एक हो सकती है. यह बेहद लंबी गर्दन वाले सौरोपोड डायनासोर के लिए जाना जाता है. इसकी खोज ने डायनासोर के साइज, विकास और उनके बारे में कई पुरानी मान्यताओं को बदल दिया है.

कहां मिला था विशाल डायनासोर?
फॉसिल सिचुआन बेसिन के टॉगनान जिले में मिला, जो पहले भी कई डायनासोर खोजों के लिए फेमस है. यह जीवाश्म Suining Formation नाम की जुरासिक काल की चट्टान परत में मिला है, जिसकी उम्र करीब 147 मिलियन वर्ष मानी जाती है. 

किस हिस्से से कौन से फॉसिल मिले
वैज्ञानिकों ने इस डायनासोर के शरीर के कई हिस्से पाए हैं जैसे कंधे की हड्डियां, पिछले पैरों की हड्डियां, पूंछ के कई हिस्से और पीठ की कुछ वर्टिब्रेट्स भी पाए हैं. ये हिस्से यह साबित करने के लिए काफी थे कि यह डायनासोर मेमेंचिसॉरिड परिवार से संबंधित है. इसकी कंधे की हड्डी 1.8 मीटर से भी ज्यादा लंबी है, जो अपने परिवार में अब तक की सबसे बड़ी बताई जा रही है.

कितना बड़ा था Tongnanlong zhimingi?
वैज्ञानिकों की माने तो इसकी लगभग लंबाई लगभग 75 से 92 फीट हो सकती है. यह इसे एशिया के सबसे बड़े जुरासिक समय के डायनासोरों में शामिल करता है. इसके हड्डियों में हल्के एयर सैक और मजबूत संरचना के निशान मिले हैं, जो इतने बड़े शरीर को संभालने में मदद करते थे.

पहले समझा जाता था कि पूर्वी एशिया के डायनासोर बाकी दुनिया से अलग थे. यह एक तरह से आइसोलेटेड विकास कर रहे थे. इसे East Asian Isolation Hypothesis कहा जाता था. हालांकि अब मिले इस डायनासोर की संरचना अफ्रीका में मिले कुछ सौरोपोड जैसे Wamweracaudia keranjei से मिलती-जुलती है. 

इतना विशाल शरीर कैसे बना?
सौरोपोड जैसे डायनासोर इतने बड़ें इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने कई विशेषताएं विकसित की थीं जैसे छोटा सिर, लंबी गर्दन, एयर-फिल्ड हड्डियां, और साथ पक्षियों जैसी सांस लेने का सिस्टम. इस तरह की चीजों ने उन्हें बड़े आकार तक पहुंचने में मदद की. इसके पूंछ की हड्डियों में भी एक खास डिजाइन दिखता है, जो भारी शरीर को बैलेंस देने के लिए जरूरी होता है.

डायनासोर कैसे संरक्षित हुआ?
साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह डायनासोर शायद अपने ही क्षेत्र में मरा और बाढ़ जैसी घटना ने इसे तेजी से मिट्टी में दफन कर दिया होगा. इसी वजह से इसके शरीर के हिस्से ज्यादा इधर-उधर नहीं बिखरे और अच्छी हालत में पाए गए.

यह भी पढ़ें: पृथ्वी की भी है विशाल पूंछ! 20 लाख किलोमीटर तक स्पेस में फैली, NASA के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा

 

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

