विज्ञान

2000 टन की मशीन...क्यों धरती के गर्भ में 11 किमी गहरी ड्रिलिंग कर रहा है चीन? 450 दिन का सीक्रेट मिशन

China Drilling Deep into Earth: चीन ने चुपचाप पृथ्वी की पपड़ी में रिकॉर्ड तोड़ने वाली खुदाई शुरू कर दी है. उनका लक्ष्य 1 करोड़ा साल से भी पुरानी ऐसी परत तक पहुंचना है जिसे पहले कभी छुआ नहीं गया.

 

Sep 27, 2025, 12:03 PM IST
2000 टन की मशीन...क्यों धरती के गर्भ में 11 किमी गहरी ड्रिलिंग कर रहा है चीन? 450 दिन का सीक्रेट मिशन

Science News in Hindi: चीन ने तकलीमाकन रेगिस्तान के बीचों-बीच धरती की पपड़ी(Crust)में एक बहुत गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है जो 11,000 मीटर तक गहरा होने वाला है. इस काम को मई 2024 में शुरू किया गया था. यह हमें धरती के अंदरूनी हिस्से को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है. यह अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक खुदाई अभियानों में से एक है जो रूस के मशहूर कोला सुपरडीप बोरहोल की बराबरी करेगा. सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने इस काम की पुष्टि की. चीन राष्ट्रीय पेट्रोलियम  निगम(CNPC)की देखरेख में इस गड्ढे को पूरा होने में 450 दिन लगने का अनुमान है.  

ये खुदाई क्यों की जा रही है?
क्रेटेशियस(Cretaceous)परत तब बनी थी जब धरती पर बड़े भूगर्भीय बदलाव और जलवायु परिवर्तन हो रहे थे. इसलिए इस परत में पुरानी जलवायु की जानकारी हो सकती है और साथ ही Fossil Fuel की भी अहम जानकारियां मिल सकती हैं. इस परत की खुदाई से वैज्ञानिकों को धरती के उस हिस्से को देखने का मौका मिलेगा जो लाखों सालों से लगभग वैसा ही है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से दिखी Amazon नदी की 'नसें'! NASA के एस्ट्रोनॉट ने शेयर की तस्वीर, वैज्ञानिक बोले ये तो...

कहां हो रही है ये ड्रिलिंग?
तारिम बेसिन अपनी ऊर्जा के लिए हमेशा से मशहूर रहा है. साइंस डायरेक्ट के मुताबिक, इस क्षेत्र की जटिल भूगर्भीय बनावट में तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं. हाल ही में चीन की एक बड़ी तेल कंपनी ने जमीन की सतह से 8,500 मीटर नीचे तेल या गैस का बहाव मिलने की सूचना दी है. यह गहराई इतनी ज्यादा है कि बहुत कम कंपनियां ही यहां तक पहुंच पाती हैं. 

इससे वैज्ञानिकों को क्या जानकारी मिलेगी?
इस बोरहोल का लक्ष्य इससे कहीं आगे तक जाना है. प्रोजेक्ट के तकनीकी विशेषज्ञ वांग चुनशेंग ने चीनी मीडिया में बताया गया है कि, इसका लक्ष्य ग्रह के उस हिस्से को डिकोड करना है जो लाखों सालों से अछूता रहा है. आगे उन्होंने कहा, उम्मीद है कि इससे नए संसाधन भंडारों का पता चलेगा और भूकंप की भविष्यवाणी और भूवैज्ञानिक काल के मौजूदा मॉडलों में सुधार हो सकेगा. 

क्या है इस खुदाई की चुनौतियां?
इस ड्रिलिंग मशीन का वजन 2000 टन से ज्यादा है और इसे 200°C जितना तापमान और सतह पर मौजूद दबाव से 1300 गुना ज्यादा दबाव सहना होगा. इतने बड़े बदलाव से स्टील मुड़ सकता है और खिंचाव से केबल टूट सकते हैं. Nature Geoscience पत्रिका में 2019 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इतनी गहरी खुदाई के दौरान अक्सर चट्टानें टूट जाती हैं और मशीन भी ज्यादा गर्म हो जाती हैं. बता दें कि ये सारी दिक्कतें रूस के कोला सुपरडीप बोरहोल के साथ भी हुईं थीं.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी धरती की सारी ऑक्सीजन! NASA की चेतावनी- 'शुरू हो गई इंसानों की उलटी गिनती'

चीन ने ये मिशन क्यों शुरू किया?
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बताया गया है कि, गहरी खुदाई दुर्लभ तत्वों, तेल और गैस के भंडारों और भूकंप आने वाली दरारों की पहचान करने के लिए बहुत जरूरी है. चीन का यह बोरहोल ऐसे आंकड़े दे सकता है जो दुनिया भर के भूवैज्ञानिक मॉडलों को बेहतर बनाएंगे. वहां जो भी मिलेगा जैसे, नया फॉसिल फ्यूल, करोड़ों साल पुराना सूक्ष्मजीव ईंधन वह धरती के बारे में वैज्ञानिकों की समझ को बदलने का काम कर सकता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

