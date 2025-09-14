वैज्ञानिकों ने गिनाई NASA की कमियां...क्या मून मिशन में पिछड़ जाएगा अमेरिका, एक कदम आगे निकला चीन

Bio-Regenerative Technique: आज के समय में हर एक देश अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल है और ये रेस जीतना भी चाहता है. इसी बीच NASA के लिए एक बुरी खबर आ रही है क्योंकि नासा के बायो-रिजेनरेटिव तकनीक के लिए बजट में कटौती की गई है. इस रिपोर्ट में वैज्ञानिकों को जीवन समर्थन प्रणालियों में बड़ी कमियां देखने को मिली हैं. उनका कहना है कि इस वजह से अमेरिका में लंबे समय तक खोज और रहने के मामलों में चीन से पिछड़ सकता है.

अमेरिका नहीं कर पा रहा मदद

रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने पाया कि जहां चीन और रूस मिलकर चंद्रमा पर रिसर्च सेंटर बना रहे हैं वहीं अमेरिका इस तरह के शोध में बहुत कम मदद कर रहा है. वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि पहले के फैसलों जैसे की बजट में कटौती ने NASA की अंतरिक्ष में रहने की क्षमताओं में बड़ी कमियां पैदा कर दी हैं.

NASA को विकसित करनी चाहिए टेक्वनोलॉजी

एनपीजे माइक्रोग्रैविटी नाम की पत्रिका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक NASA अब चांद पर वापस जाने वाला है. इसलिए उसे वहां एक बेस बनाने और चलाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को विकसित करने की जरूरत है. इस रिपोर्ट को पर्ड्यू विश्वविद्यालय, नॉर्थईस्टर्न विश्वविद्यालय, यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी और NASA के कैनेडी स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने मिलकर लिखी है.

कैसे पहुंचता है ISS तक सामान?

अभी ISS में पानी, खाना और दूसरी जरूरी चीजें धरती से भेजी जाती हैं. वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि चांद या मंगल पर लंबे मिशनों के लिए ऐसा करना बहुत महंगा और मुश्किल होगा. साथ ही अंतरिक्ष में जाने से शरीर पर रेडिएशन और माइक्रोग्रैविटी का बुरा असर पड़ने का खतरा भी है.