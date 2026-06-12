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क्या है वो 'अदृश्य भूतिया शक्ति' जो अभी इस वक्त भी आपको छूकर निकल रही है? वैज्ञानिकों के हाथ लगा बड़ा सबूत

Ghost Particle: क्या आप जानते हैं कि हर सेकंड अरबों अदृश्य कण आपके शरीर के आर-पार गुजरते हैं? इन्हें न्यूट्रिनो यानी भूतिया कण कहते हैं. अब चीन के वैज्ञानिकों ने इन रहस्यमयी कणों को समझने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिससे ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:29 AM IST
क्या है वो 'अदृश्य भूतिया शक्ति' जो अभी इस वक्त भी आपको छूकर निकल रही है? वैज्ञानिकों के हाथ लगा बड़ा सबूत

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