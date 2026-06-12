क्या है वो 'अदृश्य भूतिया शक्ति' जो अभी इस वक्त भी आपको छूकर निकल रही है? वैज्ञानिकों के हाथ लगा बड़ा सबूत

Ghost Particle: जिस समय आप हाथ में अपना स्मार्टफोन लेकर यह खबर पढ़ रहे हैं, ठीक इसी पल में अरबों-खरबों अदृश्य भूतिया शक्तियां आपके सिर, हाथ, पैर और पूरे शरीर के आर-पार निकल चुकी हैं! चौंकिए मत, यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि वह सच है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. साइंस की दुनिया में गोस्ट पार्टिकल यानी भूतिया कण कहे जाने वाले रहस्यमयी न्यूट्रिनो को आखिरकार चीन ने अपने पाताल लैब में कैद करने में बड़ी सफलता हासिल की है. जमीन से 650 मीटर नीचे हुए इस बड़े धमाके ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. आखिर क्या है ये भूतिया कण, जो आपको हर समय टच कर रहे हैं? आइए जानते हैं...