क्या है वो 'अदृश्य भूतिया शक्ति' जो अभी इस वक्त भी आपको छूकर निकल रही है? वैज्ञानिकों के हाथ लगा बड़ा सबूत

Ghost Particle: जिस समय आप हाथ में अपना स्मार्टफोन लेकर यह खबर पढ़ रहे हैं, ठीक इसी पल में अरबों-खरबों अदृश्य भूतिया शक्तियां आपके सिर, हाथ, पैर और पूरे शरीर के आर-पार निकल चुकी हैं! चौंकिए मत, यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि वह सच है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. साइंस की दुनिया में गोस्ट पार्टिकल यानी भूतिया कण कहे जाने वाले रहस्यमयी न्यूट्रिनो को आखिरकार चीन ने अपने पाताल लैब में कैद करने में बड़ी सफलता हासिल की है. जमीन से 650 मीटर नीचे हुए इस बड़े धमाके ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. आखिर क्या है ये भूतिया कण, जो आपको हर समय टच कर रहे हैं? आइए जानते हैं...
भारत के पड़ोसी मुल्क चीन के गुआंगडोंग प्रांत में जमीन से 650 मीटर अंदर बने जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को इस काम में सफलता मिली है. नेचर के एक रिसर्च के अनुसार, वैज्ञानिकों ने इस डिटेक्टर के शुरुआती 59 दिनों के डेटा के आधार पर न्यूट्रिनो के व्यवहार को लेकर अब तक की सबसे सटीक माप ली है.
न्यूट्रिनो इस ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी कणों में से एक हैं, लेकिन इन्हें समझना आसान काम नहीं है. इन कणों को भूतिया कण भी कहा जाता है, इसका कारण है कि ये किसी भी ठोस से भी आर-पार चले जाते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं हर सेकंड हमारे शरीर के आर-पार खरबों न्यूट्रिनो गुजरते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास तक नहीं होता क्योंकि ये सामान्य पदार्थ के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं. ये कण सूरज, टूटते तारों और ब्रह्मांड की दूसरी बड़ी घटनाओं से पैदा होते हैं.
इस रिसर्च को करने के लिए चीन ने पानी के एक बड़े बुलबुल जैसा दिखने वाला 20,000 टन का एक स्फेरिक डिटेक्टर तैयार किया, जिसमें एक खास तरह का लिक्विड भरा हुआ है. जब पास के दो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले एंटी-न्यूट्रिनो इस लिक्विड से टकराते हैं, तो रोशनी की बहुत ही हल्की सी चमक पैदा होती है. लैब में लगे हाई-टेक सेंसर्स इसी चमक को रिकॉर्ड करते हैं. JUNO के स्पोकपर्सन और वैज्ञानिक यिफांग वांग के अनुसार इस शुरुआती कामयाबी ने साबित कर दिया है कि हमारा डिटेक्टर उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर रहा है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि न्यूट्रिनो के व्यवहार को पूरी तरह समझकर हम विज्ञान के इन बड़े सवालों के जवाब तलाश सकते हैं-
ब्रह्मांड में मैटर यानी पदार्थ और एंटी-मैटर का संतुलन कैसे बना?
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का सच क्या है?
जब कोई तारा फटता है, तो उसके अंदर असल में क्या होता है?
लगभग 300 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में दुनिया भर के वैज्ञानिक शामिल हैं. चीन का यह JUNO प्रोजेक्ट, अमेरिका के DUNE और जापान के Hyper-Kamiokande प्रोजेक्ट के साथ मिलकर आने वाले दिनों में स्पेस साइंस का भविष्य बदलने वाला है.