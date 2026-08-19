/SpaceX और Blue Origin का घमंड चूर, चीन ने अंतरिक्ष से वापस धरती पर सही-सलामत उतारा अपना खतरनाक रॉकेट बूस्टर

अंतरिक्ष की रेस में अब तक अमेरिका और एलन मस्क का एकछत्र राज माना जाता था. लेकिन चीन ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर कैलिफोर्निया तक सबको हैरान कर दिया है. चीन की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी LandSpace ने अपने बड़े रॉकेट Zhuque-3 के पहले स्टेज को सफलतापूर्वक जमीन पर लैंड करा लिया है. यह वही कारनामा है जिसे अब तक सिर्फ एलन मस्क की कंपनी SpaceX और जेफ बेजोस की Blue Origin जैसी दिग्गज कंपनियां ही बड़े पैमाने पर कर पाई थीं. इस एक लैंडिंग के साथ ही चीन ने अमेरिका के स्पेस वर्चस्व को सीधी चुनौती दे दी है. आइए समझते हैं कि यह लैंडिंग इतनी खास क्यों है और यह एलन मस्क के बिजनेस मॉडल को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है.
चीन की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप लैंडस्पेस (LandSpace) ने बुधवार को इतिहास रच दिया. कंपनी ने अपने रीयूजेबल रॉकेट Zhuque-3 के पहले स्टेज को लॉन्च के बाद सुरक्षित जमीन पर वापस उतार लिया. यह ऐतिहासिक लैंडिंग डोंगफेंग कमर्शियल स्पेस इनोवेशन पायलट जोन से लॉन्चिंग के बाद हुई. रॉकेट ने हवा में उड़ान भरी, अपना मिशन पूरा किया और फिर इसके नौ इंजन वाले पहले स्टेज ने गान्सू प्रांत के एक लैंडिंग पैड पर सुरक्षित वापसी की. यह लैंडिंग पैड लॉन्च पैड से करीब 390 किलोमीटर दूर था.
लैंडस्पेस के लिए यह सफलता रातों-रात नहीं मिली है. इससे पहले दिसंबर 2025 में कंपनी ने अपनी पहली कोशिश की थी. उस समय रॉकेट ऑर्बिट तक तो पहुंच गया था, लेकिन लैंडिंग के समय अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया था. चीनी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और दूसरी ही कोशिश में वह कर दिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया. यह चीन का ऑर्बिट कैटेगरी के रॉकेट बूस्टर को रिकवर करने का चौथा प्रयास था, जिसमें आखिरकार उन्हें बड़ी सफलता मिली.
China launched the reusable rocket Zhuque-3 on Wednesday morning, achieving its first recovery of a rocket's first stage on land. #Zhuque-3 pic.twitter.com/Sut9LgOoYs
— China Xinhua News (@XHNews) August 19, 2026
MISSION SUCCESS | ZhuQue-3 Y2 Reusable Launch Vehicle Achieved Full Success in Orbital Insertion and First-Stage Recovery
On August 19, 2026, at 07:35 (UTC+8), the ZhuQue-3 (ZQ-3) Y2 reusable launch vehicle lifted off from the Dongfeng Commercial Space Innovation Pilot Zone.… pic.twitter.com/fshijOxgtc
— LandSpace (@LandSpace_Tech) August 19, 2026
लैंडस्पेस ने अपने 66.1 मीटर लंबे Zhuque-3 रॉकेट को एलन मस्क के मशहूर Falcon 9 रॉकेट के डायरेक्ट कॉम्पिटीशन के रूप में पेश किया है. दोनों रॉकेट में कुछ समानताएं हैं, लेकिन चीनी रॉकेट की तकनीक कई मायनों में अलग और एडवांस बताई जा रही है. Falcon 9 जहां एल्युमीनियम-लिथियम अलॉय का इस्तेमाल करता है, वहीं Zhuque-3 स्टेनलेस स्टील से बना है. स्टेनलेस स्टील न केवल अत्यधिक तापमान को सहने में सक्षम है, बल्कि इससे रॉकेट के निर्माण की लागत भी काफी कम हो जाती है.
टेक्नोलॉजी के मामले में चीनी कंपनी ने एक बड़ा बदलाव किया है. Zhuque-3 रॉकेट मिथेन (Methane) और लिक्विड ऑक्सीजन के फ्यूल मिक्स्चर से चलता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फ्यूल एलन मस्क के रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले केरोसिन-ऑक्सीजन फ्यूल के मुकाबले बहुत ज्यादा साफ जलता है. इससे रॉकेट के इंजन में कार्बन जमा नहीं होता और उसे बार-बार इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है. चीनी कंपनी का दावा है कि उनके इस रॉकेट बूस्टर को 20 बार तक दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा.
अगर कैपेसिटी की बात करें तो Zhuque-3 एक बार के इस्तेमाल में पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में 14.2 टन तक का सामान ले जा सकता है. इसकी तुलना में एलन मस्क का Falcon 9 रॉकेट 22.8 टन सामान ले जाने में सक्षम है. हालांकि चीनी कंपनी का मुख्य ध्यान वजन उठाने से ज्यादा लॉन्चिंग की लागत को कम करने पर है. यदि वे रॉकेट को बार-बार इस्तेमाल करने में सफल रहते हैं, तो वे दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में सबसे सस्ते ऑप्शन बन जाएंगे.
अब सवाल उठता है कि आखिर सभी देश और कंपनियां रीयूजेबल रॉकेट के पीछे क्यों पड़ी हैं. साधारण रॉकेट एक बार हवा में जाने के बाद नष्ट हो जाते हैं, जिससे हर लॉन्च के लिए नया रॉकेट बनाना पड़ता है. यह ठीक वैसा ही है जैसे आप दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक नया हवाई जहाज खरीदें और यात्रा के बाद उसे फेंक दें. लेकिन रीयूजेबल रॉकेट को बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का खर्च 80 प्रतिशत तक कम हो जाता है.
लैंडस्पेस का अगला सबसे बड़ा लक्ष्य यह साबित करना है कि यह सफलता केवल एक बार का चमत्कार नहीं थी. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह रिकवर किए गए इसी बूस्टर को अगले 6 महीनों के भीतर दोबारा अंतरिक्ष में भेजेगी. वहीं दूसरी ओर, एलन मस्क की कंपनी SpaceX हफ्ते में करीब तीन बार Falcon 9 लॉन्च करती है. चीन को उस रफ्तार तक पहुंचने में अभी समय लगेगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है. लैंडस्पेस कंपनी शंघाई के STAR मार्केट में लिस्टिंग के जरिए करीब 7.5 बिलियन युआन (1.11 अरब डॉलर) जुटाने की तैयारी में है और 2029 तक मुनाफा कमाने का लक्ष्य रख रही है.