रेगिस्तान रोकने के लिए उगाए जंगल… लेकिन चीन में बढ़ गई पानी की किल्लत, वैज्ञानिकों ने समझाया कैसे बना संकट

China Large Scale Tree Planting: चीन ने रेगिस्तान को रोकने और क्लाइमेट चेंज को धीमा करने के लिए करोड़ों पेड़ लगाए थे और कई जगहों पर सूखी जमीन को फिर से हरा किया, लेकिन जिसकी उम्मीद थी उसका ठीक उल्टा असर देखने को मिला. देश के बड़े हिस्सों में पानी के बटवारें में काफी बदलाव आ गया है. नई स्टडी के मुताबिक 2001 से 2020 के बीच चीन के 74% हिस्से पूर्वी मानसूनी क्षेत्र और उत्तर-पश्चिमी सूखे इलाके में ताजा पानी की उपलब्धता कम हो गई है. वहीं इसके उलट देखने को यह मिला कि तिब्बती पठार में पानी बढ़ गया है.

हवा में जाने वाला पानी बढ़ा

वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ और घास दोनों हवा में नमी भेजते हैं. सतह से उड़ने वाला पानी evaporation कहलाता है. साथ ही पौधों की जड़ों से निकलकर हवा में जाने वाली नमी transpiration कहलाती है और दोनो मिलकर बनाते हैं evapotranspiration. यह जंगल के बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया. पेड़ों की गहरी जड़ें सूखे समय में भी जमीन से पानी खींच लेती हैं, जिससे हवा में जाने वाली नमी और बढ़ जाती है.

रिपोर्टस की माने तो चीन में बारिश बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं जितनी evapotranspiration को बढ़ावा मिला है. इसका मतलब है कि जमीन से ज्यादा पानी उठकर हवा में चला गया और हर जगह बराबर नहीं लौट पाया. हवा नमी को लगभग 7,000 किलोमीटर तक दूर ले जा सकती है, इसलिए एक कारण यह हो सकता है कि जहां नमी ऊपर उठी, वहीं बारिश होना जरूरी नहीं था.

तिब्बती पठार में पानी बढ़ा

स्टडी के अनुसार समझे तो पूर्वी मानसूनी क्षेत्र व उत्तरी चीन में जंगल बढ़ने से evapotranspiration बढ़ा, लेकिन बारिश नहीं बढ़ी जिससे पानी की कमी हो गई. वहीं उत्तरी व पश्चिमी घासभूमि क्षेत्र grassland बहाली के बाद भी यही स्थिति यानी पानी कम होने वाली स्थिति दिखी, लेकिन तिब्बती पठार में बारिश में बढ़ोतरी से पानी अधिक हो गया, बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है भले ही पानी का चक्र ज्यादा एक्टिव हुआ है, लेकिन लोकल लेवल पर पहले से ज्यादा पानी खो रहा है.

उत्तर चीन में पहले से ही पानी की कमी

उत्तर चीन में देश की कुल पानी का केवल 20% हिस्सा है, जबकि यहां 46% आबादी और 60% कृषि भूमि मौजूद है. बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के बाकी देशों में भी बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर या भूमि बहाली से पानी का चक्र बदल सकता है, इसलिए किसी भी देश को यह कदम उठाने से पहले यह समझना जरूरी है कि इससे कहां से उठने वाला पानी कहां बारिश बनकर बरसेगा.

