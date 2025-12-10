Advertisement
trendingNow13035876
Hindi Newsविज्ञान

रेगिस्तान रोकने के लिए उगाए जंगल… लेकिन चीन में बढ़ गई पानी की किल्लत, वैज्ञानिकों ने समझाया कैसे बना संकट

China Large Scale Tree Planting: चीन ने पिछले 2 दशकों में इतने पेड़ और घास उगाई है कि देश के अलग-अलग इलाकों में पानी का बंटवारा बदल गया है. कुछ जगहों पर पानी कम हुआ है तो अन्य जगहों पर पानी काफी बढ़ गया है. नई रिसर्च से पता चलता है कि जंगल बढ़ने से हवा में जाने वाला पानी (evaporation) बढ़ गया लेकिन बारिश उतनी नहीं हो रही है. जिससे कई क्षेत्रों में पानी की कमी हो गई है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 10, 2025, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

china water cycle
china water cycle

China Large Scale Tree Planting: चीन ने रेगिस्तान को रोकने और क्लाइमेट चेंज को धीमा करने के लिए करोड़ों पेड़ लगाए थे और कई जगहों पर सूखी जमीन को फिर से हरा किया, लेकिन जिसकी उम्मीद थी उसका ठीक उल्टा असर देखने को मिला. देश के बड़े हिस्सों में पानी के बटवारें में काफी बदलाव आ गया है. नई स्टडी के मुताबिक 2001 से 2020 के बीच चीन के 74% हिस्से पूर्वी मानसूनी क्षेत्र और उत्तर-पश्चिमी सूखे इलाके में ताजा पानी की उपलब्धता कम हो गई है. वहीं इसके उलट देखने को यह मिला कि तिब्बती पठार में पानी बढ़ गया है.

हवा में जाने वाला पानी बढ़ा
वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ और घास दोनों हवा में नमी भेजते हैं. सतह से उड़ने वाला पानी evaporation कहलाता है. साथ ही पौधों की जड़ों से निकलकर हवा में जाने वाली नमी transpiration कहलाती है और दोनो मिलकर बनाते हैं evapotranspiration. यह जंगल के बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया. पेड़ों की गहरी जड़ें सूखे समय में भी जमीन से पानी खींच लेती हैं, जिससे हवा में जाने वाली नमी और बढ़ जाती है.

रिपोर्टस की माने तो चीन में बारिश बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं जितनी evapotranspiration को बढ़ावा मिला है. इसका मतलब है कि जमीन से ज्यादा पानी उठकर हवा में चला गया और हर जगह बराबर नहीं लौट पाया. हवा नमी को लगभग 7,000 किलोमीटर तक दूर ले जा सकती है, इसलिए एक कारण यह हो सकता है कि  जहां नमी ऊपर उठी, वहीं बारिश होना जरूरी नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

तिब्बती पठार में पानी बढ़ा
स्टडी के अनुसार समझे तो पूर्वी मानसूनी क्षेत्र व उत्तरी चीन में जंगल बढ़ने से evapotranspiration बढ़ा, लेकिन बारिश नहीं बढ़ी जिससे पानी की कमी हो गई. वहीं उत्तरी व पश्चिमी घासभूमि क्षेत्र grassland बहाली के बाद भी यही स्थिति यानी पानी कम होने वाली स्थिति दिखी, लेकिन तिब्बती पठार में बारिश में बढ़ोतरी से पानी अधिक हो गया,  बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है भले ही पानी का चक्र ज्यादा एक्टिव हुआ है, लेकिन लोकल लेवल पर पहले से ज्यादा पानी खो रहा है.

उत्तर चीन में पहले से ही पानी की कमी
उत्तर चीन में देश की कुल पानी का केवल 20% हिस्सा है, जबकि यहां 46% आबादी और 60% कृषि भूमि मौजूद है. बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के बाकी देशों में भी बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर या भूमि बहाली से पानी का चक्र बदल सकता है, इसलिए किसी भी देश को यह कदम उठाने से पहले यह समझना जरूरी है कि इससे कहां से उठने वाला पानी कहां बारिश बनकर बरसेगा.

यह भी पढ़ें: धरती पर मंडराया बड़ा खतरा! Aditya-L1 ने देखी सूरज के अंदर पहली बार हुई बड़ी ‘टूट-फूट’, वैज्ञानिक भी रह गए दंग

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

tree planting

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
Goa Nightclub Fire
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
Bihar News
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
IBCA
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
Fake Birth Certificates Case
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
Rahul Gandhi Germany Tour
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
PM Modi
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
West Bengal
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
PM Modi
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?
Odisha news
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?