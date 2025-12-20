चीन ने डेटा ट्रांसफर ने स्टारलिंक को पछाड़ा! 2 वॉट की ताकत में बदल दी पूरी तकनीक, अच्छे-अच्छों ने पकड़ लिया माथा

China Laser Satellite vs Starlink: अंतरिक्ष में इंटरनेट और संचार तकनीक तेजी से बदल रही है. इसी कड़ी में चीन ने एक ऐसा प्रयोग कर दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. चीन के एक सैटेलाइट ने करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर से धरती पर लेजर सिग्नल भेजा है. यह सिग्नल न सिर्फ सुरक्षित तरीके से जमीन तक पहुंचा बल्कि इसके जरिए हाई-स्पीड डेटा भी भेजा गया. हैरानी की बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में सिर्फ 2 वॉट की बिजली का इस्तेमाल हुआ. यह एक छोटे नाइट लैंप जितनी ही होती है.

Starlink से अलग और नया तरीका

अब तक सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में Starlink का नाम सबसे आगे रहा है. इसे SpaceX चलाती है. Starlink हजारों छोटे सैटेलाइट्स को धरती से करीब 550 किलोमीटर ऊपर रखकर इंटरनेट सेवा देता है. वहीं चीन का यह तरीका बिल्कुल अलग है. इसमें कम सैटेलाइट, ज्यादा ऊंचाई और बहुत कम बिजली में काम करने वाली लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

कैसे संभाला गया लेजर सिग्नल

वैसे अंतरिक्ष से लेजर भेजना आसान नहीं होता. कारण ये कि धरती का वातावरण रोशनी को बिगाड़ देता है. इस समस्या को हल करने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने खास तकनीक विकसित की. यह काम Peking University और Chinese Academy of Sciences के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है. इस प्रयोग में Lijiang Observatory में एक बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों छोटे-छोटे मिरर लगे थे. ये मिरर लेजर की रोशनी को तुरंत ठीक करते हैं. इसके बाद सिस्टम सबसे मजबूत सिग्नल को चुनकर डेटा पढ़ता है. इस तकनीक से सिग्नल की गुणवत्ता पहले से काफी बेहतर हो गई थी.

कम बिजली और ज्यादा स्पीड

इस टेस्ट में सिर्फ 2 वॉट की ताकत से 1 गीगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड हासिल की गई. यह स्पीड अभी Starlink की औसत डाउनलोड स्पीड से कई गुना ज्यादा है. आमतौर पर Starlink की स्पीड अलग-अलग जगहों पर करीब 60 से 70 Mbps के आसपास रहती है. इतने कम पावर में इतनी तेज स्पीड मिलना इस तकनीक को बहूत खास बना देता है.

बता दें कि लेजर वाले संचार सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि ज्यादा सुरक्षित भी माना जाता है. लेजर बीम बहुत पतली होती है, इसलिए इसे पकड़ना या जाम करना मुश्किल होता है. इस वजह से यह तकनीक सेना, अंतरिक्ष मिशन और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए भी काफी उपयोगी मानी जा रही है. रेडियो सिग्नल के मुकाबले लेजर सिस्टम में दखल कम हो जाता है. हालांकि इससे पहले 2025 की शुरुआत में चीन के वैज्ञानिक 100 Gbps की लेजर सैटेलाइट ट्रांसमिशन का दावा भी कर चुके हैं. देखा जाए तो अगर ये तकनीक बड़े स्तर पर लागू हो जाती है तो भविष्य में सैटेलाइट इंटरनेट का पूरा मॉडल बदल सकता है.

