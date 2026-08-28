Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /समंदर की लहरों पर चीन की नई क्रांति! लोहे और स्टील को भूल जाइए, बांस से बना डाला दुनिया का पहला Floating Solar Plant!

समंदर की लहरों पर चीन की नई क्रांति! लोहे और स्टील को भूल जाइए, बांस से बना डाला दुनिया का पहला Floating Solar Plant!

चीन ने शैंडोंग तट पर बांस से बना दुनिया का पहला 100kW फ्लोटिंग सोलर फार्म 'Jilin-2' लॉन्च किया है. यह नया प्रोजेक्ट प्लास्टिक और स्टील की जगह 'सी बैम्बू' का इस्तेमाल करके समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 28, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:55 AM IST
समंदर की लहरों पर चीन की नई क्रांति! लोहे और स्टील को भूल जाइए, बांस से बना डाला दुनिया का पहला Floating Solar Plant!
Image Credit: यह नया फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म &#039;Jilin-2&#039; चीन के वांगताई में प्रदर्शन बेस पर तैनात किया गया है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रक्षाबंधन पर दिल्ली में बरसेंगे बादल! बारिश के बाद 4 दिन मिलेगी राहत
2
3
4
5