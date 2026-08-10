उड़ान भरी... 85 सेकंड बाद आसमान में फट गया चीन का रॉकेट, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

China Roket Exploded: सोमवार को चीन का एक रॉकेट उड़ान भरने के महज 85 सेकेंड बाद ही फट गया. बताया जा रहा है कि चीन का यह रॉकेट लॉन्ग मार्च 7A (CZ-7A) था. जिसे हैनान के वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया था. हालांकि, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद, अपनी पहली स्टेज की उड़ान के दौरान ही फट गया.
इस घटना के कारण मिशन विफल हो गया और चीन की तेजी से बढ़ती लॉन्च गतिविधियों को एक और झटका लगा है. यह पहली बार नहीं है, जब Long March 7A का इस्तेमाल चीन पहले भी संचार और संभावित सैन्य संचार सैटेलाइट्स के लिए कर चुका है. Long March 7A की यह 18वीं उड़ान थी और इस रॉकेट का सफलता रिकॉर्ड काफी बेहतर है.
China's Long March 7A has exploded during first stage flight.https://t.co/8Ije1oeWe7 pic.twitter.com/qNa1nIYH6T
— NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) August 10, 2026
यह रॉकेट अभी तक सिर्फ 2 बार ही नाकाम साबित हुआ है. पहली Long March 7A उड़ान 2020 में असफल हुई थी, उस समय XJY-6 पेलोड कक्षा में नहीं पहुंच पाया था. बाद की जांच में ऑक्सीजन सिस्टम से जुड़ी समस्या सामने आई थी. हालांकि इस बार रॉकेट फटने की वजह अभी तक साफ नहीं हुई. जांचकर्ता रॉकेट से मिले डेटा का विश्लेषण करेंगे, ताकि पता लगाया जा सके कि पहले चरण की उड़ान के दौरान क्या गड़बड़ी हुई.
Long March 7A चीन का मध्यम से भारी वजन वाला रॉकेट है. इसे China Academy of Launch Vehicle Technology ने बनाया है. इसका मुख्य काम सैटेलाइट्स को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) तक पहुंचाना है. यह चीन के रॉकेट परिवार का एक अहम हिस्सा है.
भारत के नजरिये से बात करें तो चीन का Long March 7A और भारत का LVM3 दोनों ही भारी सैटेलाइट को ऊंची कक्षाओं में पहुंचाने में सक्षम हैं. हालांकि पेलोड क्षमता के मामले में Long March 7A आगे है. नीचे देखें दोनों रॉकेटों की ताकत और क्षमता में कितना अंतर है.
|तुलना
|Long March 7A
|LVM3
|देश
|चीन
|भारत
|भारी सैटेलाइट ले जाने की क्षमता
|लगभग 7 टन
|लगभग 4.2 टन
|कम ऊंचाई वाली कक्षा में क्षमता
|लगभग 12 टन
|लगभग 8 टन
|रॉकेट की ऊंचाई
|लगभग 60 मीटर
|43.5 मीटर
|रॉकेट के चरण
|3
|3
|मुख्य लॉन्च सेंटर
|वेनचांग, चीन
|सतीश धवन स्पेस सेंटर, भारत
नोट: पेलोड क्षमता अलग-अलग मिशन और कक्षा के हिसाब से बदल सकती है. यहां दिए गए आंकड़े रॉकेट की सामान्य क्षमता के आधार पर हैं.