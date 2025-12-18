चीन के 14 लाख करोड़ के मेगा डैम ने बढ़ाई भारत की टेंशन, क्या ब्रह्मपुत्र को 'हथियार' बना रहा है बीजिंग?

Dam on Brahmaputra: चीन तिब्बत की यारलुंग त्सांगपो नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है. यह चीन की अब तक की सबसे बड़ी और विवागों से भरी परियोजनाओं में से एक है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस बांध का भारत और उसके पड़ोसी देशों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. यह नदी तिब्बत से शुरू होती है और भारत में ब्रह्मपुत्र बनकर प्रवेश करती है. यह लाखों लोगों के लिए जीवन की डोर है क्योंकि लोग खेती, मछली पकड़ने और पीने के पानी के लिए पूरी तरह से इसी नदी पर निर्भर हैं. भारत के बाद यह नदी बांग्लादेश की तरफ चली जाती है.

क्या है इससे खतरा?

जानकारों का कहना है कि अगर नदी के ऊपरी हिस्से में इतना बड़ा बदलाव किया गया तो नदी के प्राकृतिक बहाव का संतुलन बिगड़ सकता है. इससे नदी के आसपास रहने वाले लोगों और जीव जंतुओं के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है जिसके बार में फिलहाल अभी पूरी जानकारी मौजूद नहीं है.

कितनी है प्रोजेक्ट की लागत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन इस प्रोजेक्ट पर लगभग 14 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है. यहां नदी पर बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है और चीन इसी पानी की रफ्तार का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करना चाहता है. चीन का कहना है कि यह बिजली बनाने के लिए एक साफ-सुथरा तरीकी है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा. वहीं, दूसरी तरफ जानकार बताते हैं कि इससे जंगलों और जीव-जंतुओ को भारी नुकसान होगा.

बेहत मुश्किल है ये प्रोजेक्ट

यह प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल है. इसमें कई बांध, पानी जमा करने वाले टैंक, पहाड़ों के अंदर सुरंगें और जमीन के नीचे बिजली बनाने वाले स्टेशन बनाए जाएंगे. यह सब आपस में एक जाल की तरह जुड़े होंगे. वॉशिंगटन के एक विशेशज्ञ ब्रायन आइलर ने कहा है कि यह दुनिया का सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट भल है लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा जोखिम भरा और खतरनाक भी साबित हो सकता है.

चीन ने रखा अपना पक्ष

चीन के विदेश मंत्री का कहना है कि उन्होंने प्रोजेक्ट पर सालों तक रिसर्च की है. उनका दावा है कि उन्होंने पर्यावरण और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है जिससे नीचले इलाकों का कोई नुकसान ना हो. चीन के दावों के बावजूद भारत के लिए यह चिंता की बात है जिसके कई बुरे असर होने की संभावनाएं हैं.

भारत के लिए क्यों है बड़ा खतरा?

चीन के किए गए दावों के बाद भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है. अगर चीन नदी का पानी रोकता या मोड़ता हो इसके कई बुरे असर होंगे जैसे- पानी कम होने से खेती और मछलियों पर बुरा असर पड़ेगी, नदी के बहाव में बदलाव से असम और अरुणाचल में पर्यावरण का संतुलने बिगड़ सकता है. अरुणाचल के सीएम ने कहा है कि, चीन इस बांध के पानी को वॉटम बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है.

इंसानों और जानवरों पर क्या होगा असर?

उस जगह रहने वाले छोटे आदिवासी समुदायों को अपने पुरखों के घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा. यह इलाका टाइगर, रेड पांडा और भालू जैसे जानवरों का घर है. बड़े निर्माण से उनका घर उजड़ जाएगा. भारत को डर है कि चीन इस बांध के बहाने सीमाओं पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता है. पहले भी मेकांग नदी पर बने चीनी बांधों की वजह से वियतनाम जैसे देशों में सूखा पड़ा चुका है.