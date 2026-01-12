डेढ़ हजार साल पहले क्या हुआ था, जब चीन में 'एक कटोरी बाजरे' ने खत्म कर दिया था माइग्रेंट संकट? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

चीन में इंसानों के माइग्रेशन से जुड़ी एक रिसर्च पर बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में पाया गया कि एक हजार साल पहले सेंट्रल चीन में माइग्रेट करने वाले खानाबदोश कबीलों के लिए एक साथ खाना घुलने-मिलने का मुख्य जरिया था.
China New Report: धरती पर इंसानों का माइग्रेशन सदियों पुराना है. कई जगहों पर कहा जाता है कि इंसानों का माइग्रेशन उतना ही पुराना है जितना इतिहास और उतना ही नया, जितना आज के कानून लागू करने वाले ऑपरेशन और दुखद घटनाओं की हेडलाइन है. इस बीच लोगों के मन में यह भी सवाल आते हैं कि कई सदियों पहले इधर- उधर भटकते इंसान एक साथ कैसे आ जाते थे और एक देश के तौर पर रहने लगते थे. हाल में ही चीन में एक ऐसी रिसर्च सामने आई है, जो इस सवाल का कुछ हद तक जवाब देती है.
दरअसल, आज चीन की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी खुद को हान चीनी मानती है. हालांकि, यह भी देखा गया है कि सदियों से माइग्रेशन और उथल-पुथल चल रही है. कई बार इतिहासकारों ने कभी इस एकता का क्रेडिट मजबूत शासकों, एक जैसी लिखावट और कन्फ्यूशियस को दिया था. लेकिन, इस समय चीन में आर्कियोलॉजिस्ट इसका जवाब तलवार या पेन के बजाय कटोरे में ढूंढ रहे हैं. ये जानकर आप थोड़े हैरान हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है. कुछ समय पहले आई एक नई साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि एक हजार साल पहले सेंट्रल चीन में माइग्रेट करने वाले खानाबदोश कबीलों के लिए एक साथ खाना घुलने-मिलने का मुख्य जरिया था.
रिसर्च में कौन सी बातें आई सामने?
इस मुद्दे पर रिसर्च करने वालों ने पाया कि करीब AD304 से AD439 के दौरान ऐसा ही था. बताया जाता है कि यह उत्तरी चीन में बहुत अधिक राजनीति बिखराव और लड़ाई का समय था और चीनी राष्ट्रीय पहचान बनने का काफी अहम समय था. दरअसल, फूडन यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट और स्टडी के लेखकों में एक हू याओवु बताते हैं कि चीन के इतिहास में एथनिक एसिमिलेशन का सबसे बुनिया उदाहरण उन माइनॉरिटी ग्रुप्स की ओर खेती-बाड़ी की संस्कृति को पचानना और उसका विकास करना है, जो देश के भीतर आकर बस गए थे. लेखक का दावा है कि यह चीनी राष्ट्र के लगातार बनने की नींव है.
सदियों पहले चीन में लोग खाते थे बाजरा
स्टडी में पाया गया है कि ये पूर्वज अधिकांश बाजरे से बने खाने या जानवरों को उनके बाय- प्रोडक्ट्स खिलाया करते थे. वहीं गेहूं और चावल जैसे अनाजों का भी इस्तेमाल किया करते थे. यह खेती और पशुपालन को मिलाकर गुज़ारा करने की स्ट्रेटेजी को दिखाता है. इस विषय पर रिसर्च करने वालों ने 25 लोगों के 36 इंसानी हड्डयों के सैंपल पर स्टेबल कार्बन और नाइट्रोजन आइसोटोप एनालिसिस करके अपने नतीजे बताए हैं. जिन अवशेषों पर रिसर्च की गई, वह चीन के उत्तर-पश्चिमी शानक्सी प्रांत की राजधानी शियान में कब्रों से मिले थे.
रिसर्च के दौरान किन मामलों पर किया गया फोकस?
पिछले साल सितबंर में पीयर-रिव्यूड जर्नल साइंस चाइना अर्थ साइंसेज में पब्लिश हुई यह स्टडी फूडन निवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर आर्कियोलॉजिकल साइंस और शानक्सी एकेडमी ऑफ आर्कियोलॉजी के शोधकर्ताओं ने की थी. पता चला कि 16 राज्यों के समय में फाइव हू ग्रुप पांच उत्तरी खानाबदोश कबीले सेंट्रल प्लेन्स में चले गए और कई सिस्टम बनाए, जिससे चीनी इतिहास में एथनिक माइग्रेशन और इंटीग्रेशन की पहली लहर शुरू हुई.
लेखकों ने क्या माना?
चीन के आज के सेंट्रल शानक्सी प्रांत के अंदर गुआनझोंग इलाका कई खानाबदोशों का घर था. फुडान यूनिवर्सिटी के हू के मुताबिक, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में शोधकर्ताओं ने पुराने खानाबदोश ग्रुप्त के खान-पान में हुए बदलावों की जांच करने की कोशिश की, जिससे समझा गया कि उस वक्त के लोगों ने खेती-बाड़ी वाली लाइफस्टाइल को कैसे अपनाया था. लेखकों का कहना है कि उत्तरी मैदानों के खानाबदोश चरवाहों और सेंट्रल प्लेन्स के खेती-बाड़ी करने वालों के बीच जुड़ाव का पता लगाना हमेशा से चीनी राष्ट्रीय समुदाय के बनने और विकास को समझने के लिए आवश्यक है. लेखकों का यह भी कहना है कि खान-पान की सांस्कृतिक पहचान के नज़रिए से इस इलाके में जुड़ाव का पता लगाने के लिए अभी भी सीधे सबूतों की कमी थी.
शोधकर्ताओं ने कैसे लगाया डाइट का पता
चूंकि इस रिसर्च में पता चला है कि काफी पुराने समय में लोग क्या खाते थे. शोध करने वालों ने आसान भाषा में समझाया कि किसी इंसान के कंकाल के बचे हुए हिस्सों पर आइसोटोप एनालिसिस करके उसकी डाइट का अंदाजा लगाया जा सकता है. शोध करने वालों ने पांच लोगों की लंबी हड्डियों और पसलियों के बीच आइसोटोपिक वैल्यू में साफ अंतर देखा. लंबी हड्डियां 10 साल के समय की डाइट को दिखाती हैं, जबकि पसलियां तीन से पांच के समय को बता सकती हैं. इस दौरान तीन लोगों में कार्बन आइसोटोप में बढ़ोतरी ने उनकी डाइट में बाजरे से बने खाने की चीजों के काफी ज्यादा इस्तेमाल का संकेत दिया.