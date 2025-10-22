Advertisement
बहादुरी नहीं अब बुद्धि से होगा चांद पर कब्जा, इंसानों की जगह 2 कुत्तों को चांद पर भेजने की तैयारी में चीन

Robot Dogs on Moon: चीन चांद पर इंसानों को नहीं भेजेगा बल्कि 2 पूरी तरह से रोबोट वाले कुत्ते भेजेगा जिनके नाम एंटईटर(AntEater)और सैलामैंडर(Salamander)हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 22, 2025, 02:11 PM IST
बहादुरी नहीं अब बुद्धि से होगा चांद पर कब्जा, इंसानों की जगह 2 कुत्तों को चांद पर भेजने की तैयारी में चीन

Science News: पूर्वोत्तर चीन के ऊंचे इलाकों में एक पुरानी ज्वालामुखी गुफा की नुकीली चट्टानों के नीचे 2 चार पैरों वाली मशीनें अंधेरे में आगे बढ़ रही हैं. वे मुड़ती हैं, तंग जगहों के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं और बिना रुके सेंसरों से अपने आस-पास की जगह का जायजा लेती हैं. इन रोबोटों के नाम एंटईटर(AntEater)और सैलामैंडर(Salamander)हैं. ये किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की शूटिंग पर नहीं घूम रहे हैं बल्कि ये चांद पर वापसी के लिए चीन के बनाए जा रहे ब्लूप्रिंट का हिस्सा हैं. लेकिन, इंसानों पर आधारित पिछले चांद मिशनों के उलट यह नई योजना मशीनों से शुरू होती है.

क्या जांच करेंगे रोबोट्स?
पेकिंग यूनिवर्सिटी और बीजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकादमी के शोधकर्ताओं ने इन दो रोबोट प्रोटोटाइप को बनाया है. इन्हें चांद की लावा नलियों(Lava Tubes)जो पुराने ज्वालामुखी के बहाव से बनी विशाल भूमिगत सुरंगें हैं, में चलने के लिए डिजाइन किया गया है. इनका आखिरी लक्ष्य है भविष्य में इंसानों के रहने के लिए इन भूमिगत जगहों का नक्शा बनाना और उनकी जांच करना कि क्या वे सुरक्षित ठिकाने बन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: साइबेरिया में बर्फ के नीचे मिला 46,000 साल से सोता 'राक्षस', वैज्ञानिकों ने बजा दी खतरे की घंटी

क्या करना चाहता है चीन?
चीन, जो पहले ही चांद के दोनों तरफ अपने यान उतार चुका है अब एक रोबोट अपना रहा है. खराब रास्तों और मुश्किल जगहों की जांच के लिए इंसानों को भेजने के बजाय बीजिंग अब ऐसे ऑटोमैटिक खोजकर्ता बना रहा है जो पृथ्वी से बिना किसी लाइव कंट्रोल के भी खतरनाक जगहों पर चल सकते हैं. यह बदलाव दिखाता है कि चांद की खोज अब बहादुरी से नहीं बल्कि दिमाग से हो रही है.

टल गया NASA का मिशन?
यह समय बहुत ही जरूरी है, NASA के आर्टेमिस प्रोग्राम में देरी की वजह से अब इंसानों का चांद पर लौटना 2030 के आखिर तक टल गया है लेकिन चीन का 2030 तक पहली मानव लैंडिंग का लक्ष्य अभी भी वहीं है. ये रोबोटिक डॉग्स चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा के लिए टिके रहने के एक बड़े मिशन का बस एक हिस्सा हैं. यह दक्षिणी ध्रुव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पानी की बर्फ और खनिज से भरपूर मिट्टी है, जिनका वैज्ञानिक और रणनीतिक, दोनों तरह से बड़ा महत्व है.

इसे लेकर वैज्ञानिकों का क्या मानना है?
कई दशकों से वैज्ञानिक मानते रहे हैंकि चांद की लावा नलिकाएं(Lava Tubes)चंद्रमा के कई बड़े खतरों से प्राकृतिक सुरक्षा दे सकती है जैसे बहुत ज्यादा तापमान, अंतरिक्ष से आने वाला रेडिएशन और छोटे उल्कापिंडों का गिरना. चंद्रमा की सतह पर तापमान दिन में 127 डिग्री से लेकर रात में माइनस 173 डिग्री तक चला जाता है और रेडिएशन का स्तर तो वहां धरती से 200 गुना ज्यादा होता है. चीन के चांग ई 4 मिशन जो 2019 में चांद पर उतरा था, हाल ही में इन खतरों की पुष्टि की है.

क्या हैं चंद्रमा पर मौजूद सुरंगें?
साइंस एडवांसेज में छपे एक अध्ययन में सतह पर रेडिएशन का स्तर करीब 13.2 माइक्रोग्रे प्रति घंटा मापा गया जो इंसानों के लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित सीमा से बहुत ही ज्यादा है. लेकिन जमीन के नीचे लावा टूय्बों के अंदर, अनुमान बताते हैं कि रेडिएशन हर साल 1 मिलीसीवर्ट तक कम हो सकता है जो धरती पर रहने के बराबर है. ये सुरंगें जिनमें से कुछ कई मील तक फैली हुई हैं चांद पर स्थायी बस्तियों के लिए नींव का काम कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें: आर्कटिक की बर्फ के नीचे छिपी मिली 'सीक्रेट दुनिया'! वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, बोले- 'ये धरती को...'

रोबोटिक डॉग्स से क्या फायदा होगा?
इस बात पर भी सबकी सहमति बन रही है कि इस तरह से शुरुआती काम मिशन के खर्चे को कम कर सकते हैं और भविष्य में चांद पर जाने वाले इंसानी दल के लंबे समय तक जिंदा रहने की संभावना को बढ़ा सकते हैं. 2020 में NASA के सहयोग से हुए एक अध्ययन में पाया गया कि लावा ट्यूबों के अंदर घर बनाने से रेडिएशन का खतरा और जरूरी सामानों का बोझ बहुत कम हो सकते हैं.

