अंतरिक्ष में 'घेराबंदी' की तैयारी कर रहा है चीन, 2 लाख सैटेलाइट्स लॉन्च करने की मांगी परमिशन

Science News: चीन ने इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा प्लान पेश किया है जो दुनिया को हैरान कर रहा है. वह अंतरिक्ष में इतने सैटेलाइट भेजने वाला है जितने अभी पूरी दुनिया के मिलाकर भी नहीं हैं. एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे हैं. चीन ने हालांकि पहले इसकी आलोचना की थी लेकिन अब वह खुद स्टारलिंक से भी बड़ा नेटवर्क बनाकर उसे चुनौती देना चाहता है. चीन ने दो बड़े ग्रुप (CTC-1 और CTC-2) बनाने का प्रस्ताव दिया है. इनमें से हर एक ग्रुप में लगभग 96,715 सैटेलाइट होंगे.

कौन-कौन सी चीनी कंपनी हैं शामिल?

चीन की सरकारी कंपनी चाइना सैटेलाइट नेटवर्क ग्रुप करीब 13,000 सैटेलाइट भेजेगी. इसके अलावा चाइना मोबाइल और चाइना टेलीकॉम जैसी बड़ी फोन कंपनियां भी इस मिशन में शामिल हैं. पहले चीन के सैटेलाइट भेजने का काम अलग-अलग कंपनियां अपने फायदे के लिए करती थीं. लेकिन अब यह चीन सरकार का बड़ा मिशन बन गया है. इसका मतलब है कि चीन अब स्पेस को अपनी जमीन की तरब देख रहा है.

क्या अंतरिक्ष पर कब्जा करना चाहता है चीन?

अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ITU से मंजूरी लेनी पड़ती है. इसमें 2 से 7 साल का समय लगता है. चीन ने अभी से लाखों सैटेलाइट्स के लिए आवेदन कर दिया है जिससे वह अंतरिक्ष में सबसे अच्छी जगह और रेडियो सिग्नल को पहले ही बुक कर सके.

अभी स्पेस में कुल कितने सैटेलाइट हैं?

इस समय अंतरिक्ष में कुल 10,824 सैटेलाइट घूम रहे हैं जिसमें से 76 प्रतिशत तो लगभग Elon Musk की कंपनी स्पेसएक्स के हैं जबकि चीन के सिर्फ 9% हैं. अगर चीन के 2 लाख सैटेलाइट पास हो जाते हैं तो अंतरिक्ष का एक बड़ा हिस्सा उसके कब्जे में आ जाएगा. इससे भविष्य में दूसरे देशों या कंपनियों के लिए वहां जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा.

चीन और अमेरिकी की जंग

अंतरिक्ष पर राज करने के लिए चीन और अमेरिका के बीच रेस अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. एलन मस्क की कंपनी भी पीछे नहीं हैं और उन्हें 2031 तक 7,500 नए और बेहतर सैटेलाइट भेजने की मंजूरी मिल गई है. कचरे और टक्कर से बचने के लिए वे अपने पुराने सैटेलाइट्स को धीरे-धीरे नीचे उतार रहे हैं. चीन चाहता है कि अगले 10 सालों में वह अंतरिक्ष के मामले में अमेरिका से आगे निकल जाए.