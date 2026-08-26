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लॉन्च पैड पर खड़ा था रॉकेट, फिर ऐन वक्त पर चीन ने क्यों टाला Chang'e-7 मिशन? जानिए वो बड़ा खतरा, जिससे घबराया ड्रैगन!

चांद के साउथ पोल पर जाने के लिए लॉन्च पैड पर खड़ा लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट उड़ान भरने ही वाला था कि चीन ने चांग-ई-7 मिशन को टाल दिया. चांद के साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी, मौसम और ऑर्बिटल टाइमिंग के बिगड़े गणित के कारण ड्रैगन ने इस मिशन को रोकने का फैसला लिया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 26, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:27 PM IST
लॉन्च पैड पर खड़ा था रॉकेट, फिर ऐन वक्त पर चीन ने क्यों टाला Chang'e-7 मिशन? जानिए वो बड़ा खतरा, जिससे घबराया ड्रैगन!
Image Credit: चीन ने टाला अपना मून मिशन चांग-ई-7

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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