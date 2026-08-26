लॉन्च पैड पर खड़ा था रॉकेट, फिर ऐन वक्त पर चीन ने क्यों टाला Chang'e-7 मिशन? जानिए वो बड़ा खतरा, जिससे घबराया ड्रैगन!

अंतरिक्ष की दुनिया में जब किसी मिशन का रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा हो जाए और उलटी गिनती शुरू होने वाली हो, तब अचानक सब कुछ रोक देना किसी बड़े झटके से कम नहीं होता. कुछ ऐसा ही हुआ है चीन के साथ, जहां ड्रैगन के मून मिशन चांग-ई-7 को ऐन मौके पर रोक दिया गया. भारी-भरकम लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के साथ स्पेसक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार था, लेकिन ठीक ऐन वक्त पर चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने इस मिशन को पूरे 1 साल के लिए टालने का फैसला सुना दिया. क्या है इसके पीछे की वजह और 1 साल के लिए क्यों टालना पड़ा मिशन, आइए जानते हैं...
चीन का मिशन Chang'e-7 लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार था. अंतरिक्ष यान को शक्तिशाली Long March 5 रॉकेट के ऊपर लॉन्च पैड तक पहुंचा दिया गया था और सोमवार सुबह इसे लॉन्च करने की प्लानिंग थी, लेकिन लॉन्च से ठीक पहले चीन ने इस मिशन को पूरे एक साल के लिए टाल दिया. इस फैसले के पीछे चांद पर मिशन भेजने की एक बड़ी चुनौती है. सिर्फ रॉकेट और अंतरिक्ष यान का तैयार होना ही काफी नहीं है. लॉन्च के लिए मौसम, चांद की स्थिति और अंतरिक्ष यान की कक्षा से जुड़ी गणना का सही होना भी जरूरी है.
Chang'e-7 मिशन का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाना है. यह चांद का सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है. मिशन का मुख्य उद्देश्य उन इलाकों की जांच करना है, जहां सूरज की भी रोशनी नहीं पहुंचती है. माना जाता है कि इन इलाकों में अरबों साल से पानी बर्फ के रूप में मौजूद हो सकता है. लेकिन इन जगहों तक पहुंचना और वहां लैंड करना बहुत ही मुश्किल और सही रास्ते और सटीक समय पर निर्भर करता है.
लॉन्च टालने की तत्काल वजह दक्षिणी चीन में मौजूद Wenchang Space Launch Site के आसपास का खराब मौसम था. भारी Long March 5 रॉकेट की उडान के दौरान खराब मौसम जोखिम पैदा कर सकता है.
तेज हवाएं, आंधी और दूसरे खराब मौसम के कारण लॉन्च को रोकना पड सकता है, भले ही रॉकेट और अंतरिक्ष यान तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार हों.
हालांकि, इससे भी बडी चुनौती लॉन्च विंडो थी.
पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले मिशन की तरह Chang'e-7 को मौसम ठीक होने के बाद किसी भी दिन लॉन्च नहीं किया जा सकता. इस मिशन की उडान और चांद पर लैंडिंग का समय ऐसा होना चाहिए कि लैंडिंग वाली जगह पर रोशनी की स्थिति सही रहे.
चांद का दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना इसलिए मुश्किल माना जाता है, क्योंकि यहां सूरज की रोशनी बहुत कम कोण पर पहुंचती है. मिशन को यह तय करना होगा कि लैंडर को सौर ऊर्जकलसुनिश्चित करना होगा कि लैंडर को सौर ऊर्जा के लिए पर्याप्त रोशनी मिलती रहे. साथ ही उसके उपकरण आसपास के उन इलाकों की जांच कर सकें जहां हमेशा अंधेरा रहता है और जहां पानी की बर्फ मौजूद होने की संभावना है.
ऐसे में कुछ दिनों की देरी भी पूरे मिशन की योजना को प्रभावित कर सकती है. पृथ्वी से उडान भरने, चांद तक पहुंचने और वहां लैंडिंग के लिए सही परिस्थितियों का एक साथ होना जरूरी है.
अगर सही समय निकल जाता है तो अगले मौके के लिए फिर इंतजार करना होगा. इसके लिए चांद की कक्षा और वहां मिलने वाली रोशनी दोनों का सही संयोजन जरूरी होता है.
ऐसा लगता है कि चीन ने मिशन को किसी कम अनुकूल समय पर लॉन्च करने का रिस्क लेने के बजाय इंतजार करना ज्यादा सही समझा.
Chang'e-7 चीन के तेजी से बढ रहे चंद्र अभियान का एक स्पेशल मिशन है. यह मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आगे होने वाली खोज के लिए रास्ता तैयार कर सकता है. इसके बाद चीन की प्लानिंग चांद पर और ज्यादा एडवांस रोबोटिक मिशन और भविष्य में इंसानों से जुडी गतिविधियों को आगे बढाने की है. यह मिशन ऐसे समय में टाला गया है जब चांद को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव भी तेज हो रहा है.
अमेरिका का NASA Artemis प्रोग्राम भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ध्यान दे रहा है. कई देश इस क्षेत्र में पानी की बर्फ की मौजूदगी को लेकर रिसर्च करना चाहते हैं. भविष्य में इस पानी का इस्तेमाल इंसानी ठिकानों को मदद देने और रॉकेट के लिए ईंधन बनाने में किया जा सकता है.
चीन के लिए Chang'e-7 की असफलता सिर्फ एक अंतरिक्ष यान को खोने तक सीमित नहीं होगी. इससे उसके चंद्र अभियान की आगे की योजनाओं में भी देरी हो सकती है. यही कारण है कि चीन ने एक साल इंतजार करना सही समझा. जब मिशन इतना महत्वपूर्ण हो तो सफलता को जोखिम में डालने के बजाय सही समय का इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित है. फिलहाल चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने 2027 में Chang'e-7 मिशन की नई लॉन्च तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.