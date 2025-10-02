चांद के अंडरग्राउंड मिशन की तैयारी, चीन के 'कुत्ते' करेंगे गुफाओं की खोज, अंदरूनी रहस्यों से उठेगा पर्दा

Robotic Dogs: चीनी रिसर्चर चंद्रमा के भीतर फ्यूचर के खोज के लिए रोबोटिक कुत्तों का परीक्षण कर रहे हैं. पेकिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस टीम ने दो खास रोबोटिक कुत्ते बनाए और उन्हें उत्तर-पूर्वी चीन की एक गुफा में टेस्ट किया.
China Robotics Dogs: चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. अब वैज्ञानिक सिर्फ सतह तक महदूद नहीं रहना चाहते, बल्कि चांद के भीतर की दुनिया को भी समझना चाहते हैं. इसी मिशन के लिए चीन ने नई टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया है. चीनी रिसर्चर भविष्य में चांद की सतह के नीचे जाने और वहां इंसानों के लिए बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं. इसी काम के लिए उन्होंने खास तरह के रोबोटिक कुत्ते तैयार किए हैं. बीजिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस टीम ने दो ऐसे रोबोटिक डॉग बनाए हैं, जो चांद पर किसी भी हालात में काम कर सकें.
इनका परीक्षण चीन के उत्तर-पूर्वी इलाके में स्थित एक गुफा में किया गया. यह गुफा जिंगबो झील के पास, हेइलोंगजियांग प्रोविंस के मुदांजियांग शहर में है. खास बात यह है कि यह गुफा ज्वालामुखी लावा से बनी है और चांद की सतह के नीचे बने रास्तों से काफी हद तक मिलती-जुलती है. इसलिए इसे चांद की भूमिगत दुनिया की तैयारी के लिए चुना गया है.
हालांकि, कुछ जगहों पर रास्ते इतने संकरे हो जाते हैं कि रिसर्च करने वाली टीम वहां से नहीं गुजर पाती. ऐसे हालात में रोबोटिक कुत्तों को 'स्काउट' की तरह भेजा जाता है, ताकि वे आसानी से सर्वे का काम कर सकें. इन रोबोटिक कुत्तों को चांद जैसे लावा ट्यूब वाली जगह में टेस्ट किया गया. इससे वैज्ञानिकों को स्पेस सर्च के लिए नई तकनीक को और बेहतर बनाने में मदद मिली है. रिसर्चर झांग शांगहांग ने बताया कि ये खास तरह से बनाए गए रोबोटिक कुत्ते खुद रास्ता खोज सकते हैं, रुकावटों से बच सकते हैं, नक्शे बना सकते हैं और गुफाओं के अंदर की 3D संरचना को सटीक तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं.
झांग ने आगे कहा कि ये रोबोट लिडार नामक रिमोट-सेंसिंग टेक्निक से लैस हैं, जिससे वैज्ञानिकों के लिए भरोसेमंद लोकल डेटा मिल पाता है. एक प्रोटोटाइप एंटीईटर्स (एक प्रकार का स्तनपायी) से ली गई है, जिसका मजबूत हाथ खुदाई के लिए विकसित हुआ है. इसमें एक लचीली रोबोटिक आर्म और सख्त मोबाइल प्लेटफॉर्म का मिलाजुला डिजाइन है, जो जटिल जगहों में खुद खोज और कई काम करने में सक्षम है. दूसरे का नाम सलामैंडर रखा गया है. यह प्रोटोटाइप नरम पहियों वाला लचीला रोबोट है, जो कठिन इलाकों में चल सकता है और एनवायरोमेंटल सर्वे कर सकता है.
आखिरी लक्ष्य: चांद और मंगल
वहीं, पेकिंग यूनिवर्सिटी के एक अन्य वैज्ञानिक ने बताया कि उनका आखिरी हदफ (Target) एक ऐसा रोबोट बनाना है, जो फ्यूचर में चांद और मंगल जैसी जगहों पर Space Exploration Missions कर सके. रोबोट की मदद से चंद्रमा के भूमिगत हिस्से को समझना भविष्य में चांद का इस्तेमाल करने के लिए बहुत अहम है. चंद्रमा की लावा ट्यूब या पाइप, जो लावा फ्लो से बने भूमिगत सुरंग हैं, को इंसानी बस्तियां बनाने के लिए सबसे मुनासिब जगह माना जाता है, क्योंकि ये सतह की तेज रेडिएशन और अत्यधिक तापमान से सुरक्षा मुहैया करते हैं.
पेकिंग यूनिवर्सिटी के अर्थ और स्पेस साइंस डिपार्टेमेंट के रिसर्चर ली जियाकी ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर दिन और रात के बीच तापमान में 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का फर्क हो सकता है, जबकि रात का तापमान 183 डिग्री सेल्सियस (–297.4 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक गिर सकता है. यही कारण है कि इस तरह की तब्दिलियां आसानी से उपकरण को खराब कर सकती हैं. इसके बरक्स चंद्रमा की गुफाएं जहां तापमान स्थिर रहता है, फ्यूचर में खोजी वाहन चलाने और इंसानी बस्तियां बनाने में बहुत मददगार साबित होंगी.
ली ने बताया कि झिंगबो झील के पास के भूमिगत ज्वालामुखीय लावा पाइप इसलिए चुने गए क्योंकि ये पृथ्वी पर ऐसे भौगोलिक संरचनाओं में से हैं जो चंद्रमा की भूमिगत सतह से सबसे मिलती-जुलती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह जगह चीन का पहला 'सिम्युलेटेड मून अंडरग्राउंड स्पेस' टीचिंग और प्रैक्टिस सेंटर भी है.
इसी वजह से अमेरिका और स्पेन जैसी पश्चिमी देशों की टीमें भी रोबोटिक कुत्तों का विकास और परीक्षण कर रही हैं, ताकि वे पृथ्वी पर चंद्रमा जैसे एनवायरमेंच में लावा ट्यूब की खोज कर सकें. चीन के चांग-ए 7 मिशन, जो लगभग 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है. उसमें एक सीस्मोग्राफ लगाया जाएगा ताकि चंद्रमा के भूकंप और उसके अंदरूनी हिस्सों का स्टडी किया जा सके, जैसा कि चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने बताया. जबकि चीन रूस के साथ मिलकर 2030 के दशक में चंद्रमा पर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन भी बनाने का योजना बना रहा है.