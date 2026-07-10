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समंदर के बीचों-बीच चीन ने बिछाया 'जाल', अंतरिक्ष से गिरती रॉकेट को हवा में ही दबोचा; दुनिया रह गई हैरान!

China Rocket Net Recovery System: स्पेस की दुनिया में चीन ने बड़ा कमाल किया है. चीन ने समंदर के बीच 'जाल' बिछाकर वह कर दिखाया, जिसने एलन मस्क की SpaceX को भी हैरान कर दिया है. अंतरिक्ष से तेज रफ्तार में गिरते रॉकेट बूस्टर को हवा में ही पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 10, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:49 PM IST
समंदर के बीचों-बीच चीन ने बिछाया 'जाल', अंतरिक्ष से गिरती रॉकेट को हवा में ही दबोचा; दुनिया रह गई हैरान!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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