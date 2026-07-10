समंदर के बीचों-बीच चीन ने बिछाया 'जाल', अंतरिक्ष से गिरती रॉकेट को हवा में ही दबोचा; दुनिया रह गई हैरान!

स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के पड़ोसी मुल्क चीन ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हालिस की है. चीन ने अंतरिक्ष से वापस लौट रहे एक बड़े रॉकेट को समुद्र में बने एक खास प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित लैंड करा लिया है. इसके साथ ही नेट-आधारित रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल करके रॉकेट को पकड़ने वाला चीन दुनिया का पहला देश बन गया है.
चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के अनुसार, शुक्रवार को Long March-10A रॉकेट ने हैनान कमर्शियल स्पेस लॉन्च साइट से उड़ान भरी थी. लॉन्च के लगभग 6 मिनट बाद, जब रॉकेट का पहला हिस्सा जिसे बूस्टर कहते हैं, अलग हुआ, तो उसने वापस धरती की ओर आना शुरू कर दिया. एक कंट्रोल्ड वर्टिकल डिसेंट यानी सीधे नीचे की ओर आने के बाद, इस बूस्टर को समुद्र में बने एक रिकवरी प्लेटफॉर्म पर बिछे जाल की सहायता से संभाल लिया गया.
अभी तक अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी SpaceX अपने फाल्कन 9 रॉकेट को समुद्र में बने ड्रोन शिप पर सीधे वर्टिकल लैंड कराती आई है. लेकिन चीन ने इससे अलग हटकर एक नया तरीका निकाला है. चीन का रॉकेट सीधे डेक पर लैंड नहीं हुआ, बल्कि समुद्र में मौजूद एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर लगे जाल ने उसे हवा में सेफ तरीके से पकड़ लिया.
अभी तक रॉकेट अंतरिक्ष में जाने के बाद बर्बाद हो जाते हैं, जिससे हर मिशन का खर्च बहुत ज्यादा होता है. लेकिन रीयूजेबल रॉकेट्स को बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे स्पेस मिशन की लागत भारी मात्रा में कम हो जाती है.
Elon Musk की कंपनी SpaceX यह कारनामा लगातार करती रही है। अब चीन ने भी पहली बार फिर से इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बूस्टर की सफल लैंडिंग कर ली है।
लेकिन इसकी लैंडिंग तकनीक SpaceX से बिल्कुल अलग है। इसमें न तो लैंडिंग लेग्स का इस्तेमाल हुआ और न ही बूस्टर ने सीधे जमीन या प्लेटफॉर्म को… pic.twitter.com/JrDWWav7xy
Ankit Kumar Avasthi (@kaankit) July 10, 2026
चीन की यह सफलता उसके भविष्य के चांद पर इंसानों को भेजने वाले मिशन के लिए बहुत जरूरी है. लॉन्ग मार्च-10 सीरीज के रॉकेट्स को इसी दशक के अंत तक चीनी अंतरिक्ष यात्रियों और सामान को चांद पर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है.
इस सफलता के साथ ही चीन ने रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी की रेस में दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है. अब चीन बहुत कम खर्च में लगातार अपने स्पेस मिशन पूरे कर सकेगा.