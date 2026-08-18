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बदल गया चांद का इतिहास! चीन ने बनाया सुपर मैप, 13,519 गड्ढों से खुला अरबों साल पुराना राज; जानें क्या-क्या बदला?

चीन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का 2.8 मीटर लंबा और 1.2 मीटर ऊंचा जियोलॉजिकल सुपर मैप तैयार किया है. चांग ए मिशन के नमूनों पर आधारित इस मैप ने चंद्रमा की टाइमलाइन रीसेट कर दी है. इसके मुताबिक चांद पर ज्वालामुखी 2 अरब साल पहले तक एक्टिव थीं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 18, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:59 PM IST
बदल गया चांद का इतिहास! चीन ने बनाया सुपर मैप, 13,519 गड्ढों से खुला अरबों साल पुराना राज; जानें क्या-क्या बदला?
Image Credit: चीन ने जारी किया चांद का नया सुपर मैप

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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