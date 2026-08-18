/बदल गया चांद का इतिहास! चीन ने बनाया सुपर मैप, 13,519 गड्ढों से खुला अरबों साल पुराना राज; जानें क्या-क्या बदला?

अंतरिक्ष की दुनिया में चीन ने नया कारनामा किया है. चीन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत जियोलॉजिकल यानी भूवैज्ञानिक नक्शा तैयार किया है, जिसे सुपर मैप भी कहा जा रहा है. 2.8 मीटर लंबे और 1.2 मीटर ऊंचे इस नक्शे ने चंद्रमा के अब तक के जानकारी वाले इतिहास और उसकी टाइमलाइन को पूरी तरह से रीसेट करके रख दिया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नया मैप आने वाले समय में मानव जाति के गहरे अंतरिक्ष यानी डीप स्पेस प्रोजेक्ट का मुख्य आधार बनेगा.
यह नया नक्शा 1:5,000,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है. इसमें चंद्रमा के 13,519 प्रभाव वाले गड्ढे, 81 बेसिन, 14 तरह के भूगर्भीय ढांचे और 17 प्रकार की चट्टानों को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है. इसके साथ ही, इसमें चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के विस्तृत इनसेट मैप भी शामिल हैं. इसे चाइनीज एकेडमी ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज के साथ जिलिन यूनिवर्सिटी और शैनडोंग यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी चीनी संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया है.
चीन के चांग A-5 और चांग A-6 मिशन से चांद के पास और दूर वाले हिस्सों से लाए गए नमूनों के रिसर्च ने पुरानी मान्यताओं को खत्म कर दिया है. पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रमा पर ज्वालामुखी गतिविधियां लगभग 3 अरब साल पहले बंद हो गई थीं. हालांकि, चांग ए-5 के नमूनों की रेडियोमीट्रिक डेटिंग से पता चला है कि वहां करीब 2 अरब साल पहले भी ज्वालामुखी एक्टिव थी. यानी चंद्रमा अनुमान से 1 अरब साल बाद तक अंदर से गर्म और एक्टिव था.
इस नई खोज के आधार पर वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के प्राचीन कालों जैसे एटकनियन, नेक्टेरियन और इम्ब्रियन की शुरुआत का समय बदलकर क्रमशः 4.33 अरब, 4.17 अरब और 3.92 अरब साल तय कर दिया है. इसके साथ ही, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित विशाल साउथ पोल-एटकेन बेसिन में गैब्रोनॉरिट नाम की एक खास चट्टान की पहचान की है, जो चंद्रमा के आंतरिक हिस्से की संरचना को सीधे समझने में मदद करती है.
इस नक्शे को बनाने में चीनी रंग प्रणाली का भी खास ख्याल रखा गया है. इसमें हल्के रंगों का इस्तेमाल कम उम्र की संरचनाओं के लिए और गहरे रंगों का इस्तेमाल पुरानी चट्टानों के लिए किया गया है. उदाहरण के लिए, सबसे युवा क्रेटरों को हल्के पीले और बहुत पुरानी संरचनाओं को गहरे बैंगनी-लाल रंग में दिखाया गया है.
यह नक्शा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि चीन के आने वाले चांग ए-7, चांग ए-8 और इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन जैसे बड़े स्पेस मिशनों के लिए एक गाइड का काम करेगा. चीनी वैज्ञानिक इस सुपर मैप का डिजिटल वर्जन जल्द ही दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों के साथ भी शेयर करेंगे.