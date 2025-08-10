चीन के वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी, अब लैब में तैयार होगा अंतरिक्ष में मिलने वाला 'एलियन डायमंड'

Science News in Hindi: बता दें कि चीनी वैज्ञानिकों ने बहुत ही खास तरह का हीरा तैयार किया है जिसे Hexagonal Diamond भी कहते हैं और इसे लैब में बनाया गया है. खास बात है कि ये सिर्फ उल्कापिंडों में ही मिलता है. वैज्ञानिकों की इस खोज को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है. Nature Magazine में छपे अध्ययन के मुताबिक, इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा दबाव और तापमान का इस्तेमाल करके ग्रेफाइट को इस खास हीरे में बदल दिया है. इस सामान्य हीरों से भी ज्यादा कठोर माना जाता है.

वैज्ञानिकों को कैसे मिली सफलता?

षट्कोणीय हीरे को वैज्ञानिक लोन्सडेलाइट भी कहते हैं. इसकी परमाणु व्यवस्था(Atomic Arrangement)बहुत मजबूत होती है. लेकिन, इस लैब में बनाने की बाकी कि पिछली कोशिशों में ज्यादातर सामान्य हीरे ही बन पाते थे. इस बार वैज्ञानिकों को इसलिए सफलता मिली क्योंकि उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया और बनाने की प्रक्रिया पर इन-सीटू-एक्स रे से लगाता नजर रखी.

इसका क्या फायदा मिलेगा?

इस खोज के प्रमुख शोधकर्ता यांग लिउक्सियांग ने कहा कि, इस तरीके से हीरे बनाने की पुरानी मुश्किलें दूर हो गई हैं. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये भविष्य में नई-नई चीजें बनाने के नए रास्ते को खोलेगा. वहीं, जाने-माने वैज्ञानिक हो-क्वांग माओ ने इस खोज को आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर इलेक्ट्रानिक डिवाइस बनाने के लिए नया मार्ग बताया है.

इसे कैसे बनाया गया?

इसे तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने उच्च तापमान का इस्तेमाल करके ग्रेफाइट को इस खास हीरे में बदला. प्रमुख शोधकर्ता यांग लिउक्सियांग ने बताया कि ये सफलता 2 तरीकों से हासिल की गई है. पहला, उन्होंने बहुत ही शुद्ध और बिना किसी मिलावट वाले प्राकृतिक ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया. साथ ही टीम ने हीरे बनने की प्रक्रिया पर रियल टाइम एक्स रे मॉनिटरिंग से लगातार नजर रखी जिससे कोई कमी नहीं रह गई और शुद्ध हीरा बना.

FAQ

1- क्या है हेक्सागॉनल हीरा?

Ans: ये हीरे का दुर्लभ प्रकार है जो उल्कापिंडों में पाया जाता है.

2- यह नॉर्मल हीरों से कैसे अलग है?

Ans: क्योंकि इसकी परमाणु संरचना बहुत मजबूत होती है जिससे से बहुत कठोर हो जाता है.

3- इस खोज का क्या फायदा है?

Ans: भविष्य में बहुत कठोर सामग्री को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में मदद मिलेगी.