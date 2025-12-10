Advertisement
24 रुपये में समुद्री पानी से पीने का पानी और फ्यूल, चीन ने बना डाला कमाल का प्लांट; सऊदी-अमेरिका को छोड़ा पीछे!

Seawater Hydrogen China: चीन ने तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता है. बता दें कि इसमें चीन सिर्फ समुद्री पानी और फैक्ट्रियों की बेकार गर्मी की मदद से पीने का पानी और ग्रीन हाइड्रोजन दोनों को एक साथ बनाा जा रहा हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:32 PM IST
Seawater Hydrogen China: शानदोंग के रिजाओ शहर में बना यह प्लांट दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जहां पर केवल एक इनपुट से तीन आउटपुट पीने लायक पानी, ग्रीन हाइड्रोजन और खनिजों से भरा ब्राइन एक साथ मिल रहा है. इस सफलता को  एनर्जी और जल विशेषज्ञ दशक की सबसे बड़ी इनोवेशन बता रहे हैं. इसकी लागत इतनी कम है कि सऊदी, UAE और अमेरिका जैसे देशों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है.

चीन का अनोखा प्लांट
चीन के नए प्रोजेक्ट ने पूरे ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में हलचल मचा दी है. रिजाओ शहर में शुरू हुई नए प्लांट में समुद्री पानी को सिर्फ 24 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की लागत में पीने लायक पानी और क्लीन फ्यूल में बदल दिया जाता है. इस तकनीक का सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए किसी महंगी बिजली की जरूरत नहीं होती है बल्कि पास की स्टील और पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रियों से निकलने वाली वेस्ट हीट को ही ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है. वैज्ञानिक इसे game-changing innovation बता रहे हैं क्योंकि यह पानी और एनर्जी दोनों समस्याओं को एक साथ हल कर सकती है.

बता दें कि यह पूरी मशीन केवल समुद्र का पानी और फैक्ट्रियों की गर्मी को इनपुट के तौर पर लेती है और  इसके बदले यह तीन चीजें बनाती है आइए आपको इसके बारे में एक एक कर बताते हैं.

1. पीने के लिए पानी
हर साल 800 टन समुद्री पानी प्रोसेस करने के बाद 450 cubic meters अल्ट्रा-प्योर वाटर इस प्लांट से मिलता है. यह पानी घरों, लैब्स और इंटस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा सकता है.

2. ग्रीन हाइड्रोजन 
यह प्लांट हर साल 1,92,000 cubic meters हाइड्रोजन बनाता है, बता देंं कि इतना हाइड्रोजन 100 बसों को लगभग 3,800 किमी चलाने के लिए पर्याप्त होता है.

3. मिनरल-रिच ब्राइन
यह करीब 350 टन ब्राइन बनाता है जिसका इस्तेमाल मरीन केमिकल्स बनाने में किया जाता है, यानी ऐसा समझिये कि कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है.

हाइड्रोजन, पेट्रोल से भी सस्ता?
हाइड्रोजन को भविष्य का फ्यूल कहा जाता है क्योंकि यह प्रदूषण नहीं फैलाता है लेकिन इसे बनाने के लिए भारी बिजली और बहुत शुद्ध पानी की जरूरत होती है. समुद्री पानी मशीनों को खराब कर देता था, यही वजह है कि इसे सीधे समुद्र से निकालकर हाइड्रोजन बनाना मुश्किल था. लेकिन चीन के नए प्लांट ने पहली बार सीधे seawater से hydrogen बनाने की समस्या को ही हल कर दिया है.

बता दें कि इंजीनियर Qin Jiangguang ने कहा कि यह सिर्फ हाइड्रोजन सिलेंडर भरने की तकनीक नहीं है, यह समुद्र से एनर्जी  निकालने का नया तरीका है.

सबसे बड़ी समस्या अब खत्म?
समुद्री पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड मौजूद  होता है जो मशीनों को खराब कर देते हैं. हालांकि यह नई सुविधा पिछले तीन हफ्तों से बिना एक भी रुकावट के लगातार चल रही है, जिसका मतलब है कि इंजीनियरों ने जंग और मिनरल जमने की समस्या को लगभग हल कर लिया है.

बता दें कि कोस्टल देशों के लिए खासकर वे देश जहां मीठे पानी की कमी है और बिजली महंगी पड़ती है यह तकनीक उनके लिए उम्मीद की नई किरण बन गई है. चीन का यह मॉडल बताता है कि भविष्य में समुद्र न सिर्फ पानी बल्कि सस्ती और साफ ऊर्जा भी दे सकता है.

यह भी पढ़ें: रेगिस्तान रोकने के लिए उगाए जंगल… लेकिन चीन में बढ़ गई पानी की किल्लत, वैज्ञानिकों ने समझाया कैसे बना संकट

 

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Seawater Hydrogen China

