चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से लौटी '4 चूहों की टीम', धरती पर लौटते ही शुरू कर दी हड़कंप मचाने वाली स्टडी

China Sent Mice in Space: चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से शेनझोउ-21 स्पेसक्राफ्ट द्वारा शुक्रवार को विज्ञान प्रयोगों के नमूनों का नौवां बैच धरती पर वापस लाया गया. शनिवार को इस बैच को चीनी वैज्ञानिकों के हवाले कर दिया गया जिसमें Life Science के परीक्षणों में इस्तेमाल किए गए 4 चूहे शामिल थे. चीनी विज्ञान अकादमी(CAS)के मुताबिक, वापस लाए गए नमूनों को कुल वजन लगभग 46.67 किलो है. इनमें 26 प्रायोगिक परियोजनाओं(Experimental Projects)से संबंधित सैंपल हैं.

सैंपल में क्या-क्या शामिल है?

26 प्रायोगिक परियोजनाओं से संबंधित सैंपल्स में शामिल है- जीवन विज्ञान के 9 तरह के नमूने, पर्दाथ विज्ञान(Material Science)के 32 तरह के सैंपल और दहन प्रयोग(Combustion Experiment)के 3 तरह के नमूने. धरती पर उतरने के तुरंत बाद चूहों को वहीं पर वैज्ञानिकों ने संभाल लिया. CAS के मुबातिक, अब वैज्ञानिक इन चूहों पर जांच करेंगे.

अब चूहों के साथ क्या होगा?

CAS के वैज्ञानिक चूहों के व्यवहार और शरीर के मुख्य शारीरिक और जैव-रासायनिक संकेतों(Physical and Biochemical Indiacators)की जांच करेंगे. इन जांचों से वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि अंतरिक्ष के वातावरण में चूहों ने तनाव का सामना कैसे किया और उन्होंने वहां के माहौल के अनुसार क्या बदलाव किए. यह स्टडी जीवों के अंतरिक्ष के असर को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे.

वैज्ञानिकों ने क्या-क्या जांच किए?

Global Times के अनुसार चूहों के अलावा अंतरि7 से और भी कई जीवन विज्ञान के नमूने वापस लाए गए जिसमें, जेब्राफिश, हॉर्नवॉर्ट पौधा, स्ट्रेप्टोमाइसेस जीवाणु, प्लैनारियन और ब्रेन ऑर्गेनोइड्स शामिल है. ये सभी सैंपल शनिवार को बीजिंग में CAS के केंद्र में पहुंचाए गए जहां सबसे पहले इन नमूनों की स्थिति की जांच और पुष्टि करेगा. इसके बाद इन्हें आगे के शोध के लिए वैज्ञानिकों को सौंप दिया जाएगा.

आगे क्या जांच करेंगे वैज्ञानिक?

चूहों के अलावा जो जीवन विज्ञान कोशिका नमूने वापस आए हैं वैज्ञानिक अब उनपर ट्रांसक्रिप्टोमिक अनुक्रमण(Transcriptomic Sequencing)और प्रोटिओमिक्स विश्लेषण(Proteomics Analysis)की जैविक जांच करेंगे. इससे जीरो ग्रैविटी का शरीर पर पड़ने वाले असर की जांच की जाएगी जिससे इलाज के लक्ष्यों की जानकारी मिलेगी और अंतरिक्ष से जुड़े रोगों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए नए विचार मिलेंगे.

इस जांच से क्या फायदा होगा?

Global Times की रिपोर्ट के अनुसार, इस शोध से मिलने वाले नतीजे भविष्य के अंतरिक्ष मिशन में बहुत ही काम आएंगे. इसमें बेहतर सोलर सेल के लिए सुरक्षा सामग्री बनाना, विकिरण-प्रतिरोधी ऑप्टिकल फाइबर(Radiation-Resistant Optical Fiber)तैयार करना और चंद्रमा पर बेस बनाने के लिए निर्माण सामग्री तैयार करने के तरीकों को जानना शामिल है. यह शोध Satellite Communication और Space Exploration के लिए तकनीकी सहयोग भी देगा.