रिसर्च के लिए स्पेस स्टेशन गए चूहे कैसे हुए प्रेग्नेंट? लौटते ही 10 बच्चों को दिया जन्म; वैज्ञानिक हैरान

experiments on mice in space: चीन के अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है. हाल ही में अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौटे एक प्रयोग में शामिल मादा चूहे ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है. इस प्रयोग को चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था, जहां जीवों पर अंतरिक्ष वातावरण के असर को समझने के लिए अध्ययन किया गया, वैज्ञानिकों के मुताबिक यह घटना लंबे अंतरिक्ष मिशनों और अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को समझने में जरूरी भूमिका निभाएगा.

14 नवंबर को हुई थी वापसी

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, इस मिशन में कुल चार चूहे शामिल थे, जिनमें दो नर और दो मादा थे. इन चूहों को 31 अक्टूबर को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था. वहां उन्हें एक खास तरह के सुरक्षित आवास में रखा गया, ताकि वे अंतरिक्ष की परिस्थितियों में भी सामान्य जीवन जी सकें. करीब दो हफ्ते बाद, 14 नवंबर को ये सभी चूहे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाए गए.

9 बच्चों को दिया जन्म

पृथ्वी पर लौटने के बाद एक मादा चूहे में गर्भधारण की पुष्टि हुई. इसके बाद 10 दिसंबर को उसने कुल नौ बच्चों को जन्म दिया था. इनमें से छह बच्चे जीवित हैं, जिसे वैज्ञानिक सामान्य और स्वस्थ दर मानते हैं. मादा चूहा अपने बच्चों को सामान्य रूप से दूध पिला रही है और सभी नवजात ठिक-ठाक दिखाई दे रहे हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि बच्चों की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

प्रजनन क्षमता पर नहीं हुआ असर

चीनी विज्ञान अकादमी के प्राणी विज्ञान संस्थान की शोधकर्ता वांग होंगमेई ने इस प्रयोग को सफल बताया है. उन्होंने कहा कि इस मिशन से यह साफ हुआ है कि अंतरिक्ष यात्रा से चूहे की प्रजनन क्षमता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है. यह परिणाम वैज्ञानिकों के लिए राहत भरा है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि अंतरिक्ष में सीमित समय बिताने से जीवों के प्राकृतिक गुण सुरक्षित रह सकते हैं.

शोधकर्ताओं के अनुसार, चूहों को मॉडल के रूप में इस्तेमाल करना बेहद उपयोगी होता है. इनके जरिए यह समझा जा सकता है कि अंतरिक्ष का वातावरण स्तनधारियों के शरीर, विकास और प्रजनन पर कैसे असर डालता है. यह अध्ययन भविष्य में लंबे अंतरिक्ष मिशनों, अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत और संभावित अंतरिक्ष कॉलोनियों की योजना बनाने में मददगार साबित हो सकता है. चीन का यह प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और जरूरी कदम माना जा रहा है.

