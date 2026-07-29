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एक तरफ अंतरिक्ष से ज्यादा ठंड, दूसरी ओर सूरज से 10 गुना आग: 582 टन के चुंबक से 'आर्टिफिशियल सन' के करीब पहुंचा चीन

चीन ने आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 582 टन वजनी दुनिया के सबसे बड़े सुपरकंडक्टिंग फ्यूजन चुंबक का सफल टेस्ट किया है. चीन की यह कामयाबी परमाणु संलयन आधारित स्वच्छ और असीमित ऊर्जा की दिशा में अहम मानी जा रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 29, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:10 PM IST
एक तरफ अंतरिक्ष से ज्यादा ठंड, दूसरी ओर सूरज से 10 गुना आग: 582 टन के चुंबक से 'आर्टिफिशियल सन' के करीब पहुंचा चीन

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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