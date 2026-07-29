एक तरफ अंतरिक्ष से ज्यादा ठंड, दूसरी ओर सूरज से 10 गुना आग: 582 टन के चुंबक से 'आर्टिफिशियल सन' के करीब पहुंचा चीन

साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन एक बार फिर ऐसा कारनामा करने जा रहा है, जिसकी कभी सिर्फ कल्पना भी नहीं की थी. सबसे अलग और चौंकाने वाली खोजों से दुनिया को हैरान करने वाला चीन अब एक ऐसा आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूरज बना रहा है, जो पृथ्वी पर असीमित ऊर्जा का नया दौर शुरू कर सकता है. हर दिन नए-नए आविष्कारों से टेक जगत में अपनी धाक जमाने वाले चीन ने इस प्रोजेक्ट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. चीन ने 582 टन वजनी एक विशालकाय सुपरकंडक्टिंग चुंबक का टेस्ट भी पास कर लिया है.
चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों को हमेशा के लिए बदलने के लिए आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. इसी प्रोजेक्ट के लिए चीन ने दुनिया के सबसे बड़े सुपरकंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट का सफल परीक्षण किया. यह तकनीक चीन को कमर्शियल फ्यूजन एनर्जी यानी परमाणु संलयन ऊर्जा बनाने के और करीब ले आई है. आइए सरल शब्दों में समझते हैं चीन के इस प्रोजेक्ट से जुड़े उन हैरान कर देने वाले आंकड़ों को, जो इस मशीन को खास बनाते हैं.
चीन का आर्टिफिशियल सन वास्तव में एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपरकंडक्टिंग टोकामक नाम के एक एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है. इसे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्लाज्मा फिजिक्स संस्थान ने तैयार किया है. यह आसमान में चमकने वाला असली सूरज नहीं, बल्कि एक आधुनिक लैब प्रोजेक्ट है जिसमें सूर्य के भीतर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया को धरती पर नियंत्रित तरीके से दोहराने की कोशिश की जाती है.
सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम में बदलते हैं, जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है. वैज्ञानिक ठीक इसी प्रतिक्रिया को धरती पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं.
चीन ने जिस चुंबक का टेस्ट किया है, वह कोई मामूली चुंबक नहीं है, बल्कि 21 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा D-शेप का एक विशाल स्टील रिंग जैसा दिखता है. 582 टन वजनी यह चुंबक एक भरे हुए बोइंग 747 विमान से भी ज्यादा भारी है.
इस चुंबक का काम बिजली बनाना नहीं, बल्कि पृथ्वी के सबसे गर्म पदार्थ यानी प्लाज्मा को हवा में ही रोके रखना है. फ्यूजन रिएक्टर के अंदर का तापमान इतना ज्यादा होता है कि अगर यह प्लाज्मा मशीन की दीवार को छू भी ले, तो सब कुछ तुरंत तबाह हो जाएगा. यह चुंबक एक अदृश्य चुंबकीय पिंजरा तैयार करता है जो उस जलती हुई गैस को रिएक्टर के बीच में रोके रखता है.
असली सूरज के केंद्र का तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है. लेकिन चीन का यह रिएक्टर 15 करोड़ यानी 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर काम करेगा, यानी असली सूरज से पूरे 10 गुना ज्यादा गर्म!
पृथ्वी पर सूरज जैसा विशाल गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों को हाइड्रोजन के अणुओं को आपस में टकराने और ऊर्जा पैदा करने के लिए तापमान को इतना खतरनाक स्तर तक बढ़ाना पड़ता है.
इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि जहां इसके अंदर का प्लाज्मा 15 करोड़ डिग्री पर उबल रहा होगा, वहीं इसे रोकने वाला चुंबक माइनस 269°C के तापमान पर काम करेगा. यह अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडा होगा. इतने कम तापमान पर ही सुपरकंडक्टर बिना किसी रुकावट के बिजली का बहाव बनाए रख सकते हैं. एक ही मशीन के अंदर इतने तापमान के अंतर को संभालना इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाएगा.
इस चुंबक को बिना रुकावट काम करने के लिए 1,00,000 एम्पीयर से ज्यादा करंट की जरूरत होती है, जो किसी छोटे शहर को रोशन करने के लिए काफी है. इसके साथ ही, चीन ने दावा किया है कि इस बड़े चुंबक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बिना खराब हुए अगले 60 सालों तक लगातार काम कर सकता है.
बात करें इस प्रोजेक्ट के फायदे की तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन को भविष्य की ऊर्जा का स्त्रोत माना जा रहा है.
इसका ईंधन समुद्र के पानी से मिल सकता है.
इससे कोई प्रदूषण या जहरीली गैस नहीं निकलती.
इसमें पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तरह रेडिएशन या ब्लास्ट का खतरा नहीं होता.
चीन का लक्ष्य साल 2030 के आसपास फ्यूजन से बिजली बनाना शुरू करने का है. हालांकि, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे आम जनता तक पूरी तरह से शुरू करने में अभी दशकों का समय लग सकता है.
चीन के इस प्रोजेक्ट में अब 2027 के अंत तक बर्निंग प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल सुपरकंडक्टिंग टोकामक को पूरा करने का टारगेट तय है. इसके बाद 2030 के आसपास फ्यूजन से बिजली उत्पादन की दिशा में अगला चरण शुरू करने की प्लानिंग है. इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य चाइना फ्यूजन इंजीनियरिंग डेमोंस्ट्रेशन रिएक्टर तैयार करना है, जिसे दुनिया का पहला फ्यूजन डेमोंस्ट्रेशन पावर स्टेशन बनाने की योजना है.