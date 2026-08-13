Add Zee Business As A Preferred Source
App

न सर्जरी, न कोई चीर-फाड़! सिर्फ 10 मिनट में Brain Chip लगाने की तैयारी, चीन ने खोजा नया तरीका

मेडिकल और साइंस की दुनिया में चीन एक बड़ी तैयारी कर रहा है. चीन के वैज्ञानिक बिना सिर की कोई बड़ी सर्जरी किए इंसान के दिमाग में ब्रेन चिप लगाने की तैयारी कर रहे हैं. चीनी वैज्ञानिक मात्र 10 मिनट में दिमाग तक चिप पहुंचाने की अनोखी तकनीक पर काम कर रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 13, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:29 PM IST
न सर्जरी, न कोई चीर-फाड़! सिर्फ 10 मिनट में Brain Chip लगाने की तैयारी, चीन ने खोजा नया तरीका
Image Credit: 10 मिनट में लगेगी ब्रेन चिप!

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
स्मिथ ने कबूला ऐसा सच, माथा पकड़ लेंगे बांग्लादेशी, 100 रन पर सिमट सकती थे कंगारू
2
3
4
5