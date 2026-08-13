न सर्जरी, न कोई चीर-फाड़! सिर्फ 10 मिनट में Brain Chip लगाने की तैयारी, चीन ने खोजा नया तरीका

टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन एक नया चौंकाने वाला प्रयोग कर रहा है. चीन अब एक ऐसे टेक्नोलॉजी बनाने में लगा हुआ है, जिसमें सिर को काटे या खोले बिना ही, इंसान के दिमाग में ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) यानी ब्रेन चिप लगाई जा सकेगी. चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि बिना ऑपरेशन के चीन यह काम करने की तैयारी कर रही है, बल्कि इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि चीन के वैज्ञानिक इस प्रोसेस को सिर्फ 10 मिनट में पूरा करना चाह रहे हैं. चीनी वैज्ञानिकों का यह प्रयोग अमेरिकी कंपनी न्यूरोलिंक को सीधा टक्कर देगी.
आम तौर पर ब्रेन चिप लगाने के लिए सिर की हड्डी काटकर ऑपरेशन होता है. लेकिन शांघाई की स्टार्टअप कंपनी StairMed Technology और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के रिसर्चर्स इन सब से बिल्कुल अलग रास्ते पर काम कर रहे हैं.
डॉक्टर मरीज की गर्दन में मौजूद नसों के जरिए इस छोटे से डिवाइस को शरीर के अंदर भेजेंगे.
नसों के रास्ते से होते हुए यह डिवाइस दिमाग के टारगेट हिस्से तक जाएगा और नस की दीवार के बाहरी हिस्से में सेट हो जाएगा.
वैज्ञानिकों के इस तरीके से मरीज को बड़े और खतरा भरे ब्रेन ऑपरेशन के दर्द और खतरों का सामना नहीं करना होगा.
फिलहाल इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट भेड़ों पर कर रहे हैं. अभी इंसानों पर इसका ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, इसलिए 10 मिनट में चिप लगाने का दावा अभी सिर्फ लैब और टेस्टिंग तक ही सीमित है. अभी यह हकीकत में नहीं हुआ है.
दुनिया की सबसे जानी-मानी BCI कंपनी एलन मस्क की न्यूरालिंक है. न्यूरालिंक में सर्जरी के जरिए सिर में छेद करके इलेक्ट्रोड्स को सीधे दिमाग के टिश्यूज में सेट किया जाता है.
वहीं, चीन का यह BCI टेक्निक बिना किसी ऑपरेशन के शरीर की नसों के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है. बीजिंग के शुआनवू अस्पताल के डॉक्टर डुआन वानरू के मुताबिक, 4-5 साल के अनुभव वाला कोई भी सर्जन सिर्फ 10 मिनट में इसे सेट कर सकता है. अब तक की जांच में सुरक्षा को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं आई है और जरूरत पड़ने पर इसे 1 महीने के अंदर वापस भी निकाला जा सकता है.
अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस का काम क्या होगा. इसका जवाब है कि इससे दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नलों को समझकर उन्हें कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कमांड में बदलना है. वहीं जो लोग शरीर से लाचार हैं, वे सिर्फ अपनी सोच से कंप्यूटर, व्हीलचेयर या अन्य गैजेट्स को कंट्रोल कर सकेंगे.
StairMed ने एक ट्रायल में बताया है कि सर्जरी वाली चिप की सहायता से एक लकवाग्रस्त मरीज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स को काम करके महीने के लगभग 1,800 युआन यानी करीब 21,000 रुपये कमा रहा है.
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तरीका लंबे समय तक सेफ और असरदार रहेगा या नहीं? इसका असली फैसला इंसानों पर होने वाले बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही हो पाएगा.