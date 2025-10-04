Advertisement
चीन के इस डैम के धरती खतरे में! NASA का चौंकाने वाला खुलासा, अरबों टन पानी ने खिसका दी पृथ्वी की धुरी

Three Gorges Dam: NASA ने चीन के थ्री गॉर्जेस डैम को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि डैम में जो अरबों टन पानी इकट्ठा किया गया है उसके वजन के कारण पृथ्वी की धुरी लगभग 2 सेंटीमीटर तक खिसक गई है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:01 AM IST
Science News in Hindi: NASA ने चीन के थ्री गॉर्जेस डैम, जो दुनिया की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना, को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस डैम में अरबों टन पानी इकट्ठा होने की वजह से पृथ्वी की धुरी(Axis)लगभग 2 सेंटीमीटर तक खिसक गई है. नासा के मुताबिक, जब इतना सारा पानी पृथ्वी की सतह पर फैलने के बजाय एक ही जगह इकट्ठा हो गया तो इससे द्रव्यमान का वितरण(Mass Distribution)बदल गया. इस बदलाव की वजह से धरती के घूमने की गति में भी मामूली बदलाव दर्ज किया गया है.

कितना हुआ धरती पर असर?
NASA के मुताबिक, इस डैम में एक ही जगह पर इतना सारा पानी इकट्ठा होने की वजह से धरती के घूमने की गति पर हल्का असर पड़ा है. इस वजह से दिन लगभग 0.06 माइक्रोसेकंड तक छोटा हो गया है. यह डैम चीन के हूबेई प्रांत में सैंडोपिंग, यिचांग शहर के पास बना है. यह दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली(Hydro-Power)प्रोजेक्ट है.

क्यों बनाया गया है डैम?
इसे चीन की यांगत्जी नदी पर बनाया गया है और इसका मकसद बाढ़ को रोकना, जहाजों के आने-जाने में सुधार करना और बिजली बनाना है. इस डैम में इतना पानी जमा हो सकता है कि यह अकेले ही 22,500 मेगावॉट से ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है. इसका निर्माण 1994 में शुरू हुआ था और यह 2012 में काम करना शुरू कर दिया था. 

क्यों छोटे हो रहे हैं दिन?
वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस डैम की शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह पृथ्वी जैसे ग्रह की बनावट पर भी असर डाल सकती है. हालांकि, वैज्ञानिकों ने यह भी साफ किया कि दिन में हुए इस हल्के से बदलाव को आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

