धरती के नीचे 20,000 टन...चीन ने सबसे ताकतवर 'घोस्ट पार्टिकल' ट्रैकर का किया उद्घाटन
Advertisement
trendingNow12903596
Hindi Newsविज्ञान

धरती के नीचे 20,000 टन...चीन ने सबसे ताकतवर 'घोस्ट पार्टिकल' ट्रैकर का किया उद्घाटन

Ghost Particle: चीन ने अपनी तकनीक से एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है. उसने धरती के नीचे 20,000 टन के ट्रैकर को भेजने की तैयारी कर ली है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 31, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती के नीचे 20,000 टन...चीन ने सबसे ताकतवर 'घोस्ट पार्टिकल' ट्रैकर का किया उद्घाटन

Science News in Hindi: साउथ चीन मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चीन ने आधिकारिक तौर पर जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी(JUNO)की शुरुआत कर दी है. यह दुनिया की सबसे ताकतवर और नई सुविधा है जो न्यूट्रिनो का पता लगा सकती है. न्यूट्रिनो बहुत छोटे और रहस्यमय कण होते हैं जिन्हें भूत कण(Ghost Particle)भी कहा जाता है. इनमें कोई बिजली की चार्ज नहीं होता, इनका वजन लगभग ना के बराबर होता है और ये लाइट की रफ्तार से चलते हैं. ग्वांगडोंग प्रांत में बनी यह वेधशाला अब इन रहस्यमय कणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जानकारी जमा कर रही है.

इसे किस लिए बनाया गया है?
यह जमीन से 700 मीटर नीचे बनी इस वेधशाला एक बड़े आकार का गोला है जो 35 मीटर चौड़ा है. इसमें  20,000 टन तरल सिंटिलेटर भरा हुआ है. एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक, इस वेधशाला का काम चीनी विज्ञान अकादमी के अंतर्गत आने वाला उच्च ऊर्जा भौतिकी संस्थान देख रहा है. जूनो के प्रवक्ता, वांग यिफांग ने बताया कि डिटेक्टर का पूरा होना और काम शुरू करना पूरी दुनिया के विज्ञान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है.

यह भी पढें: NASA: वॉयेजर 2 ने रिकॉर्ड की 'ब्रह्मांड की गुनगुनाहट', क्या सैटेलाइट को मिला एलियंस का मैसेज?

Add Zee News as a Preferred Source

इन्हें क्यों कहते हैं भूत कण?
इन्हें Ghost Particles इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूट्रिनो हमारे शरीर के साथ कोई क्रिया नहीं करते और इमारतों या यहां तक की धरती से बिना किसी रुकावट के निकल जाते हैं. इसी वजह से इन्हें भूत कण(Ghost Particles)कहा जाता है. इसी स्वभाव की वजह से न्यूट्रिनो सबसे कम समझे जाने वाले मूल कण हैं और इन्हें हल्के से निशान को भी पकड़ने के लिए बहुत बड़े डिटेक्टरों की जरूरत होती है.

डिटेक्टर से गुजरने से क्या होता है?
जब न्यूट्रिनो डिटेक्टर से गुजरते हैं तो उनमें मौजूद हाइड्रोजन से टकराने की थोड़ी संभावना बढ़ जाती है. इससे बहुत हल्की सी चमक निकलती है जिसे आसपास लगी फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब पहचान लेती हैं और उसे बिजली के सिग्नल में बदल देती हैं. ग्वांगडोंग प्रांत में जियांगमेन के पास, 700 मीटर जमीन के नीचे बनी जूनो वेधशाला 53 किलोमीटर दूर स्थित ताइशान और यांगजियांग के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले एंटीन्यूट्रिनो का पता लगाती है.

जूनो से क्या संभव हो पाएगा?
जूनो वेधशाला की मदद से वैज्ञानिक सूर्य, सुपरनोवा और धरती से आने वाले न्यूट्रिनो का भी अध्ययन कर पाएंगे. IIHP के मुताबिक, इससे विज्ञान में नई खोजों के दरवाजे खुलेंगे जैसे कि प्रटॉन क्षय का पता लगाना. दूसरे तरीकों के मुकाबले, जूनो से मिलने वाली जानकारी पर पृथ्वी पर मौजूद चीजों का असर नहीं पड़ता जिससे यह और भी सटीक हो जाती है.

यह भी पढें: James Webb Telescope की नई खोज, अंतरिक्ष में मिली CO2 ग्रहों की 'अजीब जन्मस्थली'

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Ghost Particles

Trending news

अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
;