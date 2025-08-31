धरती के नीचे 20,000 टन...चीन ने सबसे ताकतवर 'घोस्ट पार्टिकल' ट्रैकर का किया उद्घाटन

Science News in Hindi: साउथ चीन मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चीन ने आधिकारिक तौर पर जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी(JUNO)की शुरुआत कर दी है. यह दुनिया की सबसे ताकतवर और नई सुविधा है जो न्यूट्रिनो का पता लगा सकती है. न्यूट्रिनो बहुत छोटे और रहस्यमय कण होते हैं जिन्हें भूत कण(Ghost Particle)भी कहा जाता है. इनमें कोई बिजली की चार्ज नहीं होता, इनका वजन लगभग ना के बराबर होता है और ये लाइट की रफ्तार से चलते हैं. ग्वांगडोंग प्रांत में बनी यह वेधशाला अब इन रहस्यमय कणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जानकारी जमा कर रही है.

इसे किस लिए बनाया गया है?

यह जमीन से 700 मीटर नीचे बनी इस वेधशाला एक बड़े आकार का गोला है जो 35 मीटर चौड़ा है. इसमें 20,000 टन तरल सिंटिलेटर भरा हुआ है. एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक, इस वेधशाला का काम चीनी विज्ञान अकादमी के अंतर्गत आने वाला उच्च ऊर्जा भौतिकी संस्थान देख रहा है. जूनो के प्रवक्ता, वांग यिफांग ने बताया कि डिटेक्टर का पूरा होना और काम शुरू करना पूरी दुनिया के विज्ञान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है.

इन्हें क्यों कहते हैं भूत कण?

इन्हें Ghost Particles इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूट्रिनो हमारे शरीर के साथ कोई क्रिया नहीं करते और इमारतों या यहां तक की धरती से बिना किसी रुकावट के निकल जाते हैं. इसी वजह से इन्हें भूत कण(Ghost Particles)कहा जाता है. इसी स्वभाव की वजह से न्यूट्रिनो सबसे कम समझे जाने वाले मूल कण हैं और इन्हें हल्के से निशान को भी पकड़ने के लिए बहुत बड़े डिटेक्टरों की जरूरत होती है.

डिटेक्टर से गुजरने से क्या होता है?

जब न्यूट्रिनो डिटेक्टर से गुजरते हैं तो उनमें मौजूद हाइड्रोजन से टकराने की थोड़ी संभावना बढ़ जाती है. इससे बहुत हल्की सी चमक निकलती है जिसे आसपास लगी फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब पहचान लेती हैं और उसे बिजली के सिग्नल में बदल देती हैं. ग्वांगडोंग प्रांत में जियांगमेन के पास, 700 मीटर जमीन के नीचे बनी जूनो वेधशाला 53 किलोमीटर दूर स्थित ताइशान और यांगजियांग के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले एंटीन्यूट्रिनो का पता लगाती है.

जूनो से क्या संभव हो पाएगा?

जूनो वेधशाला की मदद से वैज्ञानिक सूर्य, सुपरनोवा और धरती से आने वाले न्यूट्रिनो का भी अध्ययन कर पाएंगे. IIHP के मुताबिक, इससे विज्ञान में नई खोजों के दरवाजे खुलेंगे जैसे कि प्रटॉन क्षय का पता लगाना. दूसरे तरीकों के मुकाबले, जूनो से मिलने वाली जानकारी पर पृथ्वी पर मौजूद चीजों का असर नहीं पड़ता जिससे यह और भी सटीक हो जाती है.

