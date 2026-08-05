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चीन ने दिखाई दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल! DF-17 की ताकत देख बढ़ी कई देशों की टेंशन

चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 का नया फुटेज जारी कर अपनी बढ़ती सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है. हवा में दिशा बदलने और ध्वनि से 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करने में सक्षम यह मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर-डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 05, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:20 PM IST
चीन ने दिखाई दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल! DF-17 की ताकत देख बढ़ी कई देशों की टेंशन

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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