/चीन ने दिखाई दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल! DF-17 की ताकत देख बढ़ी कई देशों की टेंशन

मिसाइल टेक्नोलॉजी के इतिहास में एक नया युग शुरू हो चुका है, और इसकी शुरुआत चीन से हुआ है. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की 99वीं वर्षगांठ पर चीन ने अपनी उस हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 का नया फुटेज जारी किया है, जो किसी भी दूसरे देश को परेशान कर सकती है. चीन की इस DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की नई फुटेज में कम से कम छह लॉन्च व्हीकल एक साथ दिखाई दे रहे हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि यह मिसाइल अब PLA रॉकेट फोर्स में बड़े पैमाने पर तैनात की जा चुकी है.
चीनी सैन्य मामलों के एक्सपर्ट झांग जुनशे ने सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स को बताया कि DF-17 चीन की मिसाइल शक्ति का एक अहम हिस्सा है और यह एडवांस एयर-डिफेंस ऑपरेशन्स को पूरी तरह से नया आकार दे सकती है.
डोंग फेंग-17 यानी DF-17 चीन में विकसित एक मीडियम-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है. नार्मल बैलिस्टिक री-एंट्री व्हीकल के बजाय इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगाया गया है.
नार्मल बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय और अनुमानित रास्ते पर चलती हैं. वहीं, DF-17 सबसे पहले अपने ग्लाइड व्हीकल को ज्यादा ऊंचाई तक ले जाती है. वहां से अलग होकर ग्लाइड व्हीकल हवा में दांव-पेंच बदलते हुए मैक 5 यानी ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज या उससे भी ज्यादा रफ्तार से सीधे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है.
अपनी अत्यधिक तेज रफ्तार और हवा में दिशा बदलने की क्षमता के कारण इसे वर्तमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स द्वारा डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और इंटरसेप्ट यानी हवा में मार गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है.
हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस मीडियम-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
अनुमानित रेंज की बात की जाए तो इस मिसाइल की रेंज करीब 1,800 से 2,500 किलोमीटर है.
रफ्तार इसकी मैक 5 से भी ज्यादा
लॉन्च प्लेटफॉर्म- रोड-मोबाइल ट्रांसपोर्टर-इरेक्टर-लॉन्चर
वारहेड-नार्मल और संभावित रूप से परमाणु दोनों तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम
एयर बेस, कमांड सेंटर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसे उच्च मूल्य वाले सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला करने की ताकत
DF-17 को व्यापक रूप से दुनिया का पहला ऑपरेशनल हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार माना जाता है. इसने चीन को अमेरिका और रूस जैसे उन प्रमुख सैन्य देशों पर बढ़त दिलाई है, जो इस तरह के हथियार विकसित करने की होड़ में लगे हुए हैं.
इसका ग्लाइड व्हीकल उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकता है, इसलिए यह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चेतावनी का बहुत कम समय देता है. नार्मल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है. सैन्य जानकारों का मानना है कि इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मौजूद आधुनिक एयर-डिफेंस नेटवर्क को भेदना है.