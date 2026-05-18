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Hindi Newsविज्ञानMecha Robot: चीन ने कर ली फ्यूचर की पूरी तैयारी! दुनिया के सामने हल्क की नुमाइश कर मचा दी खलबली

Mecha Robot: चीन ने कर ली फ्यूचर की पूरी तैयारी! दुनिया के सामने 'हल्क' की नुमाइश कर मचा दी खलबली

Unitree GD01: चीन की  यूनिट्री रोबोटिक्स ने एक ऐसा रोबोट पेश किया है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है. इस रोबोट की बनावट इंसानों से बड़ी है और इसके भीतर बैठकर इसको चलाया जा सकता है. जैसे ही चीन ने इस रोबोट को पेश किया, इसके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 18, 2026, 04:45 PM IST
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Mecha Robot: चीन ने कर ली फ्यूचर की पूरी तैयारी! दुनिया के सामने 'हल्क' की नुमाइश कर मचा दी खलबली

China Mecha Robot: हॉलीवुड फिल्मों में अक्सर ऐसे किरदार देखने को मिलते हैं, जो इंसानों से काफी बड़े होते हैं. जरा सोचिए फिक्सन फिल्मों में नजर आने वाले किरदार अगर वास्तव में आपके आसपास नजर आने लगे, तो क्या होगा. तकनीक की क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए चीन ने ऐसा कमाल कर दिखाया है. चीन की एक कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स (Unitree Robotics) ने एक मेका रोबोट पेश किया है, जिसको देखने के बाद सभी हैरान रह जा रहे हैं. 

दरअसल कंपनी के सीईओ वांग जिंगस्किंग ने खुद GD01 मेका को अंदर जाकर चलाया. रिपोर्ट्स के अनुसार, GD01 लगभग 2.7 मीटर ऊंची एक मशीन है, इसको दुनिया का पहला ऐसा इंसान द्वारा चलाए जाने वाला मेका माना जा रहा है. आने वाले समय में यह प्रोडक्शन के लिए तैयार है. बताया जाता है कि इसको चलाने वाला पायलट इसके भीतर बैठकर इसकी गतिविधियों को कंट्रोल कर सकता है. 

इंसानों से कई गुना बड़ी है यह मशीन 

देखने में ये मेका इंसानों की तुलना में कई गुना बड़ा है और फिल्मों में नजर आने वाले डरावने किरदार जैसा है. यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी के सीईओ वांग जिंगक्सिंग ने इस बड़े रोबोट को अंदर जाकर खुद चलाया और इसके मौकेनिकल हाथों का इस्तेमाल करते हुए दीवारों को तोड़ दिया. पिछले सप्ताह कंपनी ने इस मेका को पेश किया था. इसकी कीमत करीब 3.9 मिलियन युआन बताई जा रही है.  

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सोशल मीडिया पर छाया यह मेका 

कंपनी की ओर से पेश किए जाने के बाद यह रोबोट न केवल चीन, बल्कि विदेशों में भी सोशल मीडिया पर छा गया. इसकी बनावट और खूबियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. सोशल मीडिया के एक यूजर का कहना है कि आखिर यह आइडिया कैसे आया. वहीं, एक अन्य यूजर ने इसको लेकर कहा कि अब फिल्मों में दिखने वाले किरदार आसपास की सड़कों पर नजर आने वाले हैं. 

यह भी पढ़ें: एयर इंडिया के विमान में 1 घंटे तक फंसे रहे यात्री, लैंडिंग के बाद भी क्यों बाहर नहीं आ सके पैसेंजर? वजह कर देगी हैरान

Unitree के रोबोट की भारी मांग 

बता दें कि Unitree Robotics के रोबोट की मांग दुनिया भर के देशों में है. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पिछले साल Unitree ने 5,500 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट डिलीवर किए. इतने रोबोट टेस्ला या दुनिया की किसी कंपनी ने नहीं बेचे. इस कंपनी के रोबोट चीन के प्रसिद्ध स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में भी दिख चुके हैं. 

यह भी पढ़ें: Explainer: चीन ने पहली बार पाकिस्तान को दिखाया ठेंगा, भारत के खिलाफ न्यूक्लियर सेकंड-स्ट्राइक पावर देने से क्यों किया था इनकार?

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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