Mecha Robot: चीन ने कर ली फ्यूचर की पूरी तैयारी! दुनिया के सामने 'हल्क' की नुमाइश कर मचा दी खलबली

China Mecha Robot: हॉलीवुड फिल्मों में अक्सर ऐसे किरदार देखने को मिलते हैं, जो इंसानों से काफी बड़े होते हैं. जरा सोचिए फिक्सन फिल्मों में नजर आने वाले किरदार अगर वास्तव में आपके आसपास नजर आने लगे, तो क्या होगा. तकनीक की क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए चीन ने ऐसा कमाल कर दिखाया है. चीन की एक कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स (Unitree Robotics) ने एक मेका रोबोट पेश किया है, जिसको देखने के बाद सभी हैरान रह जा रहे हैं.

दरअसल कंपनी के सीईओ वांग जिंगस्किंग ने खुद GD01 मेका को अंदर जाकर चलाया. रिपोर्ट्स के अनुसार, GD01 लगभग 2.7 मीटर ऊंची एक मशीन है, इसको दुनिया का पहला ऐसा इंसान द्वारा चलाए जाने वाला मेका माना जा रहा है. आने वाले समय में यह प्रोडक्शन के लिए तैयार है. बताया जाता है कि इसको चलाने वाला पायलट इसके भीतर बैठकर इसकी गतिविधियों को कंट्रोल कर सकता है.

इंसानों से कई गुना बड़ी है यह मशीन

देखने में ये मेका इंसानों की तुलना में कई गुना बड़ा है और फिल्मों में नजर आने वाले डरावने किरदार जैसा है. यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी के सीईओ वांग जिंगक्सिंग ने इस बड़े रोबोट को अंदर जाकर खुद चलाया और इसके मौकेनिकल हाथों का इस्तेमाल करते हुए दीवारों को तोड़ दिया. पिछले सप्ताह कंपनी ने इस मेका को पेश किया था. इसकी कीमत करीब 3.9 मिलियन युआन बताई जा रही है.

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सोशल मीडिया पर छाया यह मेका

कंपनी की ओर से पेश किए जाने के बाद यह रोबोट न केवल चीन, बल्कि विदेशों में भी सोशल मीडिया पर छा गया. इसकी बनावट और खूबियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. सोशल मीडिया के एक यूजर का कहना है कि आखिर यह आइडिया कैसे आया. वहीं, एक अन्य यूजर ने इसको लेकर कहा कि अब फिल्मों में दिखने वाले किरदार आसपास की सड़कों पर नजर आने वाले हैं.

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Unitree के रोबोट की भारी मांग

बता दें कि Unitree Robotics के रोबोट की मांग दुनिया भर के देशों में है. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पिछले साल Unitree ने 5,500 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट डिलीवर किए. इतने रोबोट टेस्ला या दुनिया की किसी कंपनी ने नहीं बेचे. इस कंपनी के रोबोट चीन के प्रसिद्ध स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में भी दिख चुके हैं.

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