भाईसाहब ये तो कमाल हो गया! चीन चल रहा सबसे बड़ा परमाणु दांव, सीक्रेट न्यूक्लियर प्लानिंग का खुलासा

Worlds Largest Cargo Ship: चीन ने हाल ही में एक ऐसा मालवाहक जहाज(Cargo Ship)दिखाया है जो एक रहस्यमयी परमाणु तकनीक से चलता है. इस तकनीक को पश्चिमी देशों ने दशकों पहले छोड़ दिया था.
China Nuclear Ship: चीन ने एक ऐसा डिजाइन दिखाया है जो दुनिया का सबसे आधुनिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला मालवाहक जहाज बन सकता है. यह 14,000 कंटेनर वाला जहाज यूरेनियम से नहीं बल्कि थोरियम नाम की एक रेडियोधर्मी धातु(Radioactive Metal)से चलेगा. थोरियम को लंबे समय से एक साफ और सुरक्षित परमाणु विकल्प माना जाता है. इसके बीच में लगा रिएक्टर एक पिघले हुए नमक पर आधारित सिस्टम है जो 200 मेगावाट की गर्मी पैदा करने की क्षमता रखता है. यह उतनी ही क्षमता है जितनी अमेरिकी नौसेना की सीवुल्फ-श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों में इस्तेमाल होती है.
इससे चीन को क्या फायदा होगा?
जियांगन शिपबिल्डिंग ग्रुप के मुख्य इंजीनियर हू केई ने इस महीने की शुरुआत में जहाज के चलने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया था. इससे पता चलता है कि चीन थोरियम-आधारित परमाणु तकनीकों में पैसा लगाकर पश्चिमी देशों के शिपिंग और ऊर्जा सिस्टम को पीछे छोड़ने की बड़ी योजना बना रहा है. थोरियम मालवाहक जहाज सिर्फ वैज्ञानिकों की कामयाबी नहीं बल्कि रणनीतिक इशारा भी है.
कैसे काम करेगा ये जहाज?
इस जहाज का 200 मेगावाट का थोरियम पिघला हुआ नमक रिएक्टर(TMSR)सीधे जहाज को नहीं चलाता बल्कि यह ब्रेटन साइकिल का इस्तेमाल करके एक सुपरक्रिटिकल CO₂(sCO₂)जेनरेटर को बिजली देता है. यह जेनरेटर गर्मी को 50 मेगावाट बिजली में बदल देता है. इंजीनियर हू केई ने बताया कि, इस साइकिल से बिजली बदलने की क्षमता 45 से 50% तक पहुंच जाती है जबकि पुराने भाप वाले परमाणु सिस्टम की क्षमता सिर्फ 33% होती है.
इससे क्या फायदा होगा?
यह रिएक्टर हवा के दबाव पर काम करता है और इसे ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती. इससे भारी-भरकम मशीनों की जरूरत खत्म हो जाती है और जहाज का शोर और गर्मी का संकेत बहुत कम हो जाता है. इसके डिजाइन में 2 बैकअप कूलिंग सिस्टम और एक सुरक्षित कमरा शामिल है.
कब तक कर सकता है काम?
बता दें कि अगर रिएक्टर ज्यादा गरम होता है तो पिघला हुआ नमक ईंधन जम जाता है और बिना किसी इंसान की मदद के सभी रेडियोधर्मी चीजां को सुरक्षित रखता है. इस रिएक्टर मॉड्यूल को 10 साल तक बिना खोले चलाया जा सकता है. इस समय के बाद इसे वहीं पर ईंधन देने के बजाय हटा दिया जाता है और दूसरा लगा दिया जाता है. इससे खतरा कम होता है और देखभाल का काम आसान हो जाता है.
क्या आ रही है समस्या?
जहाज को आम बंदरगाहों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर चलाने की अनुमति मिलना बहुत मुश्किल है काम है. परमाणु शक्ति वाले जहाजों को बनाना और चलाना सामान्य जगहों की तुलना में बहुत महंगा होता है. आसान शब्दों में कहें तो जहाज का विचार अच्छा है लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए अभी कई सारी कानूनी और पैसों की रूकावटों को दूर करना बाकी है.