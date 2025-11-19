Advertisement
trendingNow13010139
Hindi Newsविज्ञान

भाईसाहब ये तो कमाल हो गया! चीन चल रहा सबसे बड़ा परमाणु दांव, सीक्रेट न्यूक्लियर प्लानिंग का खुलासा

Worlds Largest Cargo Ship: चीन ने हाल ही में एक ऐसा मालवाहक जहाज(Cargo Ship)दिखाया है जो एक रहस्यमयी परमाणु तकनीक से चलता है. इस तकनीक को पश्चिमी देशों ने दशकों पहले छोड़ दिया था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाईसाहब ये तो कमाल हो गया! चीन चल रहा सबसे बड़ा परमाणु दांव, सीक्रेट न्यूक्लियर प्लानिंग का खुलासा

China Nuclear Ship: चीन ने एक ऐसा डिजाइन दिखाया है जो दुनिया का सबसे आधुनिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला मालवाहक जहाज बन सकता है. यह 14,000 कंटेनर वाला जहाज यूरेनियम से नहीं बल्कि थोरियम नाम की एक रेडियोधर्मी धातु(Radioactive Metal)से चलेगा. थोरियम को लंबे समय से एक साफ और सुरक्षित परमाणु विकल्प माना जाता है. इसके बीच में लगा रिएक्टर एक पिघले हुए नमक पर आधारित सिस्टम है जो 200 मेगावाट की गर्मी पैदा करने की क्षमता रखता है. यह उतनी ही क्षमता है जितनी अमेरिकी नौसेना की सीवुल्फ-श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों में इस्तेमाल होती है.

इससे चीन को क्या फायदा होगा?
जियांगन शिपबिल्डिंग ग्रुप के मुख्य इंजीनियर हू केई ने इस महीने की शुरुआत में जहाज के चलने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया था. इससे पता चलता है कि चीन थोरियम-आधारित परमाणु तकनीकों में पैसा लगाकर पश्चिमी देशों के शिपिंग और ऊर्जा सिस्टम को पीछे छोड़ने की बड़ी योजना बना रहा है. थोरियम मालवाहक जहाज सिर्फ वैज्ञानिकों की कामयाबी नहीं बल्कि रणनीतिक इशारा भी है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में दूसरी धरती की खोज! पृथ्वी के पड़ोस में मिला एक 'सुपर अर्थ', वैज्ञानिकों ने दी पक्की खबर

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करेगा ये जहाज?
इस जहाज का 200 मेगावाट का थोरियम पिघला हुआ नमक रिएक्टर(TMSR)सीधे जहाज को नहीं चलाता बल्कि यह ब्रेटन साइकिल का इस्तेमाल करके एक सुपरक्रिटिकल CO₂(sCO₂)जेनरेटर को बिजली देता है. यह जेनरेटर गर्मी को 50 मेगावाट बिजली में बदल देता है. इंजीनियर हू केई ने बताया कि, इस साइकिल से बिजली बदलने की क्षमता 45 से 50% तक पहुंच जाती है जबकि पुराने भाप वाले परमाणु सिस्टम की क्षमता सिर्फ 33% होती है.

इससे क्या फायदा होगा?
यह रिएक्टर हवा के दबाव पर काम करता है और इसे ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती. इससे भारी-भरकम मशीनों की जरूरत खत्म हो जाती है और जहाज का शोर और गर्मी का संकेत बहुत कम हो जाता है. इसके डिजाइन में 2 बैकअप कूलिंग सिस्टम और एक सुरक्षित कमरा शामिल है. 

कब तक कर सकता है काम?
बता दें कि अगर रिएक्टर ज्यादा गरम होता है तो पिघला हुआ नमक ईंधन जम जाता है और बिना किसी इंसान की मदद के सभी रेडियोधर्मी चीजां को सुरक्षित रखता है. इस रिएक्टर मॉड्यूल को 10 साल तक बिना खोले चलाया जा सकता है. इस समय के बाद इसे वहीं पर ईंधन देने के बजाय हटा दिया जाता है और दूसरा लगा दिया जाता है. इससे खतरा कम होता है और देखभाल का काम आसान हो जाता है.

यह भी पढ़ें: 20 साल में 31 इंच टेढ़ी हो गई धरती...'इंसानों की प्यास' ने हिला डाला पूरा ग्रह, टेंशन में NASA वाले

क्या आ रही है समस्या?
जहाज को आम बंदरगाहों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर चलाने की अनुमति मिलना बहुत मुश्किल है काम है. परमाणु शक्ति वाले जहाजों को बनाना और चलाना सामान्य जगहों की तुलना में बहुत महंगा होता है. आसान शब्दों में कहें तो जहाज का विचार अच्छा है लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए अभी कई सारी कानूनी और पैसों की रूकावटों को दूर करना बाकी है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Cargo ship

Trending news

ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
Sri Sathya Sai Baba
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना