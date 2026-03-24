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सूरज डूबने के बाद भी नहीं कटेगी बिजली! चीन ने रेगिस्तान में बिछाया 12,000 शीशों का जाल, रात को भी रोशन रहेगा घर

The Dunhuang Solar Plant: China ने रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) की दुनिया में एक ऐसा अजूबा कर दिखाया है, जो सूरज ढलने के बाद भी बिजली पैदा करता है. रेगिस्तान के बीचों-बीच लगे 12,000 शीशे (Mirrors) और एक विशाल टावर की मदद से बना यह सोलर प्लांट रात के अंधेरे में भी शहर को रोशन कर रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:15 AM IST
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सूरज डूबने के बाद भी नहीं कटेगी बिजली! चीन ने रेगिस्तान में बिछाया 12,000 शीशों का जाल, रात को भी रोशन रहेगा घर

The Dunhuang Solar Plant: क्या सूरज डूबने के बाद भी सौर ऊर्जा (Solar Energy) से घर रोशन हो सकते हैं? चीन ने Gobi Desert में एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है. Dunhuang में बना यह सोलर प्लांट रात के अंधेरे में भी पूरी रफ्तार से बिजली बनाता है. इसमें आम सोलर पैनल नहीं, बल्कि 12,000 बड़े-बड़े शीशे लगे हैं और बीच में एक टावर है, जो किसी फिल्म के 'चक्रव्यूह' जैसा दिखता है. शीशे और टावर की मदद से बना यह सोलर प्लांट रात के अंधेरे में भी शहर को रोशन करता है. इसे Molten Salt की तकनीक पर बनाया गया है, जो गर्मी को स्टोर करने में माहिर है. आइए, समझते हैं कि चीन का यह 'सोलर टावर' रात में कैसे काम करता है.

कैसे बना है यह सोलर प्लांट?

रेगिस्तान के बीच बने इस प्लांट में 12,000 बड़े-बड़े शीशे (Heliostats) एक घेरे में लगाए गए हैं. ये सभी शीशे ऊपर से देखने पर एक विशाल चमकते हुए फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं और इनके बीच में एक बहुत ऊंचा टावर है. ये शीशे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए सूरज की दिशा के साथ-साथ खुद को घुमाते रहते हैं. ये सभी 12,000 शीशे सूरज की किरणों को परावर्तित (Reflect) करके सीधे बीच में खड़े 260 मीटर ऊंचे टावर के शिखर पर केंद्रित कर देते हैं.

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रात में कैसे बनती है बिजली?

यही इस प्लांट का सबसे बड़ा वैज्ञानिक राज है. टावर के ऊपर एक 'रिसीवर' होता है, जिसमें मोल्टन साल्ट भरा रहता है. जब हजारों शीशे एक साथ टावर के एक बिंदु पर रोशनी डालते हैं, तो वहां का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है. इसके बाद यह गर्मी टावर के अंदर मौजूद नमक को पिघलाकर उसे बेहद गर्म कर देती है. यह पिघला हुआ नमक एक 'थर्मल बैटरी' की तरह काम करता है और इस गर्मी को घंटों तक स्टोर करके रख सकता है. जब रात होती है, तब इसी गर्मी (Stored Heat) का इस्तेमाल करके पानी से भाप (Steam) बनाई जाती है. यह भाप टर्बाइन को घुमाती है और इस तरह रात भर बिजली पैदा होती रहती है.

क्यों है यह टेक्नोलॉजी है 'गेम-चेंजर'?

जहां आम सोलर पैनल बारिश या रात में काम नहीं करते, वहीं यह प्लांट 24x7 बिजली दे सकता है. साथ ही इससे हर साल 3.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जो हजारों पेड़ों को लगाने के बराबर है. चीन ने इस टेक्नोलॉजी से बंजर जमीन को भी 'सोना उगलने' वाली बना दिया है. यह प्लांट हर साल करीब 390 मिलियन kWh बिजली पैदा कर सकता है.

क्या भारत में भी है ऐसा कुछ?

भारत में भी राजस्थान के Jaisalmer (नोख सोलर पार्क) में इस तरह की टेक्नोलॉजी पर विचार किया जा रहा है, लेकिन चीन का यह प्रोजेक्ट फिलहाल अपनी विशालता और ऊंचाई के मामले में दुनिया के सबसे एडवांस प्रोजेक्ट्स में से एक है.

चीन की यह खोज दुनिया के लिए क्यों है खास?

इस तकनीक ने सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर कर दिया है. अब हम सिर्फ दिन के 12 घंटे ही नहीं, बल्कि 24 घंटे सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं. डुनहुआंग का यह प्लांट हर साल हजारों घरों को रोशन कर रहा है और कोयले से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम कर रहा है, जिससे प्रदूषण भी कम हो रहा है.

अंधेरे में चमकता है ये 'थर्मल टावर'

रात के समय, डुनहुआंग का यह थर्मल पावर टावर अंधेरे में चमकता हुआ नजर आता है. यह इंसानी दिमाग और तकनीक का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है, जो हमें उम्मीद दिलाता है कि आने वाले समय में हम जीवाश्म ईंधन (कोयला-पेट्रोल) को हमेशा के लिए अलविदा कह पाएंगे. चीन ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे नेक हों, तो सूरज की रोशनी को हम अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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