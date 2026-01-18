चीन के एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में सुनी खट-खट की आवाज, 20 साल बाद भी नहीं समझ पाए वैज्ञानिक

Advertisement
Science News in Hindi: चीन के एक अंतरिक्ष यात्री ने अपनी पहली यात्रा के दौरान एक बहुत ही आवाज सुनी थी. यह बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है क्योंकि विज्ञान और तकनीक के पास इसका कोई जवाब नहीं है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 18, 2026, 07:34 AM IST
Space Capsule: साल 2003 में चीन ने पहली बार किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा था. अंतरिक्ष यात्री यांग लिवेई जब धरती से 300 किमी ऊपर कैप्सूल में थे तब उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी. ऐसा लगा जैसे कोई लोहे के डब्बे पर हथौड़े से मार रहा हो. विज्ञान कहता है कि स्पेस में हवा नहीं होती इसलिए वहां कोई आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए. लेकिन, बाद के मिशनों में गए दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने भी ये आवाज सुनी थी. वैज्ञानिकों ने इसकी सालों जांच की और इस आवाज को दोबारा पैदा करने की कोशिश की लेकिन वे आज तक नहीं जान पाए वह आवाज कहां से आ रही थी. 

चीन का पहला अंतरिक्ष मिशन
शेनझोउ-5 मिशन के साथ चीन दुनिया का तीसरा देश बना जिसने अपने दम पर इंसान को अंतरिक्ष में भेजा. अंतरिक्ष यात्री यांग लिवेई ने इस याक्षा में 21 घंटे बिताए और धरती के 14 चक्कर लगाए. यह चीन के लिए बड़ी कामयाबी थी. मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट यांग लिवेई को लगातार खट-खट की आवाज सुनाई दे रही थी. उन्होंने खिड़की के बाहर भी देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा. 

क्या ऐसा होना संभव है?
विज्ञान का नियम है कि आवाज को ट्रैवल करने के लिए हवा, पानी या किसी ठोस चीज की जरूरत होती है. अंतरिक्ष में इनमें से कुछ भी नहीं और वहां पूरी तरह खाली जगह है. इसलिए वहां कोई आवाज सुनाई देना मुमकिन नहीं है. सिंगापुर के प्रोफेसर चेर हियांग के भी यहीं कहा कि स्पेसक्राफ्ट के बाहर जब कुछ है ही नहीं तो आवाज कैसे आ सकती है?. इससे वैज्ञानिक आज भी परेशान हैं.

वैज्ञानिकों की जांच में क्या निकला?
वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान या कैप्सूल की पूरी तरह जांच की लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला. जांच के दौरान यान के बाहर किसी चीज के टकराने का कोई भी निशान नहीं था और बनावट के साथ मशीनें बिल्कुल ठीक थीं. यांग लिवेई को आवाज को बिल्कुल साफ सुनाई दी लेकिन मशीनों और सेंसरों में कोई भी सबूत नहीं मिला. 

क्या यह घटना दोबारा हुई?
यह रहस्य सिर्फ यांग लिवेई के साथ नहीं रुकी बल्कि कई बार हुई. 2005 और 2008 में जब दूसरे चीनी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए तो उन्हें भी वहीं खट-खट की आवाज सुनाई दी. आवाज बिल्कुल वैसी ही थी और इसकी वजह का पता तब भी नहीं चला. मशीनों के डेटा में कोई भी खराबी या बदलाव नजर नहीं आया. 

एक बार फिर आई अजीब आवाज
2021 में NASA को जूनो यान जब बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के पास से गुजरा. वहां मशीनों ने बिजली की कुछ तरंगों को पकड़ा. वैज्ञानिकों ने उसे आवाज में बदला जिससे उसे सुना जा सके. 2012 में भी कुछ सैटेलाइट्स ने धरती के चारों ओर की तरंगों को रिकॉर्ड किया. जब वैज्ञानिकों ने उसे आवाज में बदला तो वे पक्षियों के चहचहाने या सीटी जैसी लग रही थीं.

