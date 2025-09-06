मिस्र के पिरामिडों के ऊपर दिखी अजीब चमक...चीन के रडार ने खोला राज, क्या है ये चमकती चीज?

Science News in Hindi: चीनी वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने हैनान द्वीप पर स्थित एक रडार स्टेशन से करीब 5,000 मील दूर मिस्र के पिरामिडों के ऊपर प्लाज्मा बुलबुलों का पता लगाया है. इस खोज से अंतरिक्ष के मौसम पर नजर रखने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. आयनमंडल(Ionosphere) में मौजूद ये प्लाज्मा दिखाई नहीं देते हैं लेकिन ये दुनिया भर के कम्यूनिकेशन सिस्टम के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं. इस नई तकनीक की मदद से वैज्ञानिक सैटेलाइट कम्यूनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को अंतरिक्ष के मौसम से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा.

क्या होते हैं प्लाज्मा बबल्स?

बता दें कि, Plasma Bubbles धरती के आयनमंडल में सूरज डूबने के बाद बनने वाली खाली जगहें होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते. ये बुलबुले सैकड़ों मील तक फैल सकते हैं और ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का पीछा कर सकते हैं. हालांकि ये हमें दिखाई नहीं देते लेकिन ये कम्यूनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम में बड़ी रूकावट डाल सकते हैं. इन बबल्स की वजह से रेडियो सिग्नल बिखर जाते हैं जिससे GPS, सैटेलाइट टेलीविजन में दिक्कत आती है जिस वजह से शेयर मार्केट के टाइमस्टैम्प में गलती हो सकती है.

कैसे लगा इन बबल्स का पता?

LARID नाम की एक नई रडार तकनीक बहुत ही खास है. एक आम रडार की तरह जो सिर्फ अपने आस-पास के इलाके को देखता है, LARID खास तकनीक का इस्तेमाल करता है. यह आयनमंडल(Ionosphere) में हाई-फ्रीक्वेंसी तरंगों को भेजता है जो 6,000 मील दूर की गड़बड़ी का भी पता लगा सकता है. इसकी पावर का तब पता चला जब इसने एक भू-चुंबकीय तूफान के दौरान मिस्र के ऊपर प्लाज्मा बबल्स का पता लगाया.

इनका पता लगाना क्यों जरूरी है?

Plasma Bubbles का पता लगाने के कई सारे फायदे हैं. जिन भी उद्योगों में सैटेलाइट जैसे GPS सिस्टम का इस्तेमाल होता है वो इन गड़बड़ियों के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं. हवाई जहाजों, समुद्री जहाज के लिए सही समय और भरोसेमंद GPS बहुत जरूरी है. अगर प्लाज्मा बबल्स बनते हैं तो इन सिस्टम को खतरा हो सकता है.