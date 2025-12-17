चीनी वैज्ञानिकों ने खोजा 'चमत्कारी बाम', ढूंढ निकाला स्पर्म बढ़ाने वाला पहला इलाज

Advertisement
Male Fertility Lotion: दुनिया भर में प्रजनन की क्षमता में आ रही गिरावट को देखते हुए चीनी वैज्ञानिकों ने एक आसानी से इस्तेमाल होने वाला बाम बनाया है जो स्पर्म को बढ़ा सकता है. इस लोशन को फुदान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है. 

 

Dec 17, 2025
Science News: पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया में पुरुषों की प्रजनन क्षमता (Fertility) घट रही है. पुरुषों में शुक्राणुओं (Sperm) की संख्या, बनावट और Motility में कमी आ रही है. पिछले साल छपी एक रिसर्च ने बताया है था कि 2000 के बाद से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही चिंताजनक तरीके से गिरी है जिसका एक बड़ा कारण जीवनशैली और आस-पास के केमिकल्स हैं. यह एक ऐसी समस्या है जिसके लक्षण शुरुआत में आसानी से नहीं दिखाई देते हैं. 

चीनी वैज्ञानिकों ने खोजा आसान समाधान
चीन की फुदान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने शुक्राणु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एख आसान से इस्तेमाल होने वाला बाम या लोशन बनाया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रजनन स्वास्थ्य के लिए टारगेटेड इलाज की जरूरत थी जो निश्चित जगह पर असर करने वाला तरीका था. लेकिन अब इसमें वज्ञानिकों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए नया तरीका ढूंढ निकाला है. 

कैसे काम करता है यह लोशन?
रिसर्चर्स ने पहले चूहों को गर्मी, नॉन स्टिक प्लास्टिक PTFE और लेड जैसी चीजों के संपर्क में रखा जिससे उनकी शुक्राणु गति कम हो गई. इसके बाद उन्होंने चूहों के अंडकोष (Testicles) की त्वचा पर SKAP2 नाम की प्रोटीन से बना एक हाइड्रोजेल लगाया. यह प्रोटीन शुक्राणुओं की सामान्य बनावट और गति बनाए रखने के लिए जाना जाता है. 

कैसे बना है ये प्रोटीन?
इसकी बनावट की बात करें तो यह जेल दूध से बने सुरक्षित जेली जैसे कणों से बना है. ये कण SKAP2 प्रोटीन की त्वचा के रास्ते सीधे उन कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं जहां स्पर्म्स की गुणवत्ता को सुधारने की जरूरत है. नतीजतन, एक महीने तक जेल लगाने के बाद चूहों की शुक्राणुओं की गति में बहुत ही ज्यादा सुधार देखा गया और वे लगभग सामान्य स्तर पर लौट आए. 

इंसानों पर क्या निकले नतीजे?
वैज्ञानिकों ने कम शुक्राणु गतिशीलता वाले पुरुषों के वीर्य (Semen) के नमूनों पर भी इस जेल का परीक्षण किया. जेल के साथ रखने के बाद इन सैंपल्स में भी शुक्राणुओं की गति और जीवन शक्ति काफी बेहतर पाई गई. वैज्ञानिकों ने कहा कि, यह लोशन शुक्राणुओं की गति में कमी के लिए पहली सुधार रणनीति है. 

क्या होंगे इस खोज से दूसरे बड़े फायदे?
यह खोज नैदानिक मार्गदर्शन (Clinical Guidance) के लिए बहुत जरूरी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्राणुओं की गति और बनावट को बहाल करके यह प्राकृतिक गर्भादान और सहायक प्रजनन (Assisted Reproduction) दोनों की ही सफलता दर को बढ़ाने में मदद कर सकता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं

