Chinese rocket: जमीन से 500 किमी. दूर चकनाचूर हुआ चीनी रॉकेट, साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए कारण

Chinese Rocket broken apart in low earth orbit: चीन ने हाल ही में देश के नए लॉन्ग मार्च 6ए रॉकेट के दूसरे प्रक्षेपण पर शुक्रवार (11 नवंबर) को युनहाई 3 पर्यावरण निगरानी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है. चीनी सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण के बाद एक अजीब घटना ने वैज्ञानिकों को दंग कर दिया है. सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के बाद चीनी रॉकेट का चकनाचूर हो गया. रॉकेट के धवस्त होने कारणों के बारे में अभी तक वैज्ञानिकों के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है.

This evening I observed 43(!!) pieces of debris of the CZ-6A rocket that broke up in space after being launched 2 days ago. All pieces were tumbling fast, giving very distinct flash patterns. @18thSDS will have a challenge tracking and determining orbits for all these. pic.twitter.com/HJCcwsyn1i

