100 साल और 1 लाख करोड़ का खर्च...वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं अनोखा 'नैनोक्राफ्ट', जाएगा ब्लैक होल के अंदर
Black Hole: चीन के शंघाई का एक वैज्ञानिक ब्लैक होल के अंदर अंतरिक्ष यान भेजना चाहता है. वह ये जानना चाहता है कि ब्लैक होल के बीच में क्या है. हालांकि इस काम में कई मुश्किलें है लेकिन उसे उम्मीद है कि आने वाले सालों में इंसान ऐसा करने में कामयाब जरूर हो जाएगा. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:57 AM IST
What is inside Black Hole: शंघाई के वैज्ञानीक और प्रोफेसर कोसिमो बांबी ने अनोखी योजना तैयार की है. इसमें वह ब्लैक होल के बीच एक छोटा अंतरिक्ष यान भेजना चाहते हैं. ये यान एक पेपर क्लिप से भी छोटा होगा और इसे लेजर की मदद से लाईट की स्पीड से अंतरिक्ष में धकेला जाएगा. लेकिन अभी तक इंसान कोई भी ऐसी चीज नहीं बना पाया है जो इतनी तेज रफ्तार से जा सके. प्रोफेसर बांबी जानते हैं कि ये अभी नामुमकिन है क्योंकि इसे संभव बनाने के लिए जिस तकनीक की जरूरत पड़ेगी वह अभी नहीं है. 

कितना आएगा खर्च?
मौजूदा समय में ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो बांबी की इस योजना को सफल बना सके लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा जरूर होगा. Daily Mail से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इसके लिए समय और पैसा दोनों ही चाहिए. उनकी इस योजना में अकेले लेजर पर ही 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आएगा. कोसिमो बांबी मानके हैं कि ब्लैक होल के अंदर जाने से स्पेसटाइम का रहस्य सुलझाया जा सकता है. चीनी वैज्ञानिक ने अपना विचार iScience पत्रिका में प्रकाशित किया है. 

किन चुनौतियों का करना होगा सामना?
इस प्रयोग को पूरा करने के लिए ऐसा ब्लैक होल खोजना होगा जो धरती से ज्यादा दूर ना हो. बांबी के अनुसार ये ब्लैक होल धरती से 20-25 प्रकाश वर्ष दूर होना चाहिए. इस मिशन के लिए जो यान बनाया जाएगा उसे Nanocraft कहते हैं. इसे लेजर की मदद से चलाया जाएगा, इससे निकलने वाले फोटॉन इसे लाइट के गति कि एक तिहाई रफ्तार देंगे. अगर सब ठीक रहा तो इसे ब्लैक होल तक पहुंचने में 70-80 साल लग जाएंगे. 

क्या आ सकती है समस्या?
इस मिशन की सबसे बड़ी समस्या है इसका खर्च क्योंकि बांबी मानते हैं कि इसपर 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आएगा. लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले 20-30 सालों में तकनीक सस्ती होगी और खर्च 1 बिलियन डॉलर तक हो सकता है. इस पूरे मिशन में 100 साल से ज्यादा का समय लगेगा जिसमें यान की लॉन्चिंग से लेकर डाटा मिलना तक शामिल है. इसमें सबसे बड़ी चुनैती है धरती के इतने पास किसी ब्लैक होल को ढूंढना.

कहां है सबसे नजदीक ब्लैक होल?
इस मिशन के लिए अगर सबसे नजदीक ब्लैक होल 40-50 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर हुआ तो ये मिशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा. अभी तक धरती के सबसे नजदीक खोजा गया ब्लैक होल गैया-बीएच1 है जो पृथ्वी से 1560 Light Years की दूरी पर है. इसलिए फिलहाल ये मिशन सिर्फ एक सपना ही है. 

FAQ
1- इस मिशन के लिए कैसा यान इस्तेमाल होगा?
Ans: मिशन में नैनोक्राफ्ट नाम का पेपर क्लिप जितना यान इस्तेमाल होगा.

2- ब्लैक होल के अंदर जाने वाले मिशन पर खर्च कितना आएगा?
Ans: अभी ऐसा अंदाजा है कि इसपर 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च आएगा.

3- मिशन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
Ans: सबसे बड़ा चैलेंज है धरती से 20-25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ब्लैक होल खोजना.

शुभम पाण्डेय

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

