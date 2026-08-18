/दिमाग पढ़ने वाला AI आ गया! 4 साल पहले ही बता देगा कि किसे होगा डिप्रेशन, जानिए कैसे काम करती है Brain-Reading टेक्नोलॉजी

मेंटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आया है जो आने वाले समय में लाखों जिंदगियां बचा सकता है. चीन के शेनजेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा 'ब्रेन-रीडिंग' AI मॉडल डेवलप किया है जो किसी व्यक्ति के चेहरे के हाव-भाव पर मिलने वाले दिमागी रिस्पॉन्स को देखकर यह बता सकता है कि उसे आने वाले 4 सालों में डिप्रेशन होगा या नहीं. इतना ही नहीं, यह टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने में भी मदद करेगी जो इंसानों के चेहरे की बारीक एक्सप्रेशन्स (nuanced facial cues) को देखकर उनके दिल और दिमाग का हाल समझ सकेंगे.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर में करीब 33 करोड़ 20 लाख लोग डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं. इनमें से एक-तिहाई लोग ऐसे हैं जिन पर पारंपरिक दवाओं का कोई असर नहीं होता, जिसे ट्रीटमेंट-रेसिस्टेंट डिप्रेशन कहा जाता है. अगर अकेले चीन की बात करें तो नेशनल बिजनेस डेली की रिपोर्ट के अनुसार वहां 9 करोड़ 5 लाख लोग इस गंभीर मानसिक समस्या का सामना कर रहे हैं.
इस बड़े खतरे से निपटने के लिए शेनजेन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असिस्टेंट प्रोफेसर लू हान (Lu Han) की लीडरशिप में एक टीम ने यह अध्ययन किया है. उनका यह रिसर्च पेपर दुनिया की पॉपुलर मैगजीन 'साइंस एडवांसेज' (Science Advances) में पब्लिश हुआ है.
वैज्ञानिकों ने यूरोपीय देशों के कई टीनेजर्स के एक बड़े डेटासेट (IMAGEN cohort) का एनालिसिस किया. इस स्टडी में 19 साल की उम्र के युवाओं के दिमाग के fMRI स्कैन (Functional Magnetic Resonance Imaging) लिए गए. उस समय उनसे 'इमोशनल-फेस टास्क' कराया गया जिसमें उन्हें अलग-अलग चेहरे के हाव-भाव दिखाए गए.
इसके बाद वैज्ञानिकों ने उनके खून के सैंपल से जेनेटिक डेटा इकट्ठा किया और प्रश्नावली से उनके मानसिक व्यवहार को मापा. जब ये युवा 23 साल के हुए, तब दोबारा उनका फॉलोअप लिया गया. AI मॉडल ने 19 साल की उम्र के दिमागी स्कैन को देखकर यह बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी थी कि 23 साल की उम्र में किन युवाओं में डिप्रेशन और एंग्जायटी के गंभीर लक्षण डेवलप होंगे.
रिसर्चर लू हान के अनुसार, एक इंसान दूसरों के चेहरे के भावों में आ रहे बदलावों को बहुत आसानी से समझ लेता है और उसी हिसाब से रिएक्ट करता है. उदाहरण के लिए, जब कोई सामने से मुस्कुराता है तो सामान्य व्यक्ति भी दोस्ताना व्यवहार दिखाता है. लेकिन डिप्रेशन के खतरे से जूझ रहे लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं होता.
डिप्रेशन के प्रति संवेदनशील लोग सामने वाले के हल्के भावों को भी 'गुस्सा' मान लेते हैं. वे हमेशा यह मान बैठते हैं कि सामने वाला इंसान उनसे नाराज है या उन्हें रिजेक्ट कर रहा है. मनोविज्ञान की भाषा में इसे 'नेगेटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बायस' (Negative Information Processing Bias) कहा जाता है. डिप्रेशन से पीड़ित लोग हमेशा नकारात्मक सामाजिक जानकारियों को ही ज्यादा याद रखते हैं और उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं.
वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से गुस्से वाले चेहरों के प्रति मेंटल रिएक्शन पर ध्यान केंद्रित किया. गुस्से वाले चेहरे सोशल थ्रेट और रिजेक्शन का संकेत देते हैं, जो इंसानी रिश्तों की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं.
लू हान की टीम ने एक ऐसा 'डीप लर्निंग AI मॉडल' तैयार किया जो इंसानी दिमाग की विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की पूरी नकल करता है. यह मॉडल यह समझ सकता है कि हमारा दिमाग गुस्से जैसे इमोशनल थॉट्स को कैसे एनकोड (Encode) करता है. जांच में पाया गया कि जिन 19 वर्षीय किशोरों का दिमाग गुस्से वाले चेहरों के प्रति ज्यादा नकरात्मक रिस्पॉन्स दे रहा था, आगे चलकर उन्हीं में डिप्रेशन के लक्षण सबसे ज्यादा देखने को मिले.
इस रिसर्च में AI मॉडल ने एक बेहद अहम बायोमार्कर (Biomarker) की भी पहचान की. यह बायोमार्कर डिप्रेशन से जुड़े एक खास जीन वैरिएंट 'rs11123030' और पॉलीजेनिक रिस्क से जुड़ा हुआ था. इसका मतलब यह है कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारी भावनात्मक सोच और देखने के नजरिए को प्रभावित करती है.
लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ जीन्स से होता है. लू हान ने स्पष्ट किया कि डिप्रेशन न तो पूरी तरह से जेनेटिक है और न ही पूरी तरह से साइकोलॉजिकल. यह आनुवंशिक संवेदनशीलता, दिमाग के विकास, भावनात्मक सोच और जीवन के अनुभवों का एक जटिल मिला-जुला रूप है. AI मॉडल पारिवारिक तनाव या सामाजिक आर्थिक स्थिति के अलावा भी ऐसी भविष्यवाणियां करने में सक्षम है जो पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं थीं.
यह रिसर्च केवल डिप्रेशन का इलाज खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोबोटिक्स और 'एम्बॉडीज इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड्स' (Embodied Intelligent Humanoids) की दुनिया में नया इंकलाब ला सकती है.
अब तक के रोबोटिक AI सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर यह बता पाते थे कि इंसान खुश है या उदास (सिंपल लेबलिंग). लेकिन चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नए मॉडल की मदद से रोबोट्स को इंसानी दिमाग की तरह सोचना और देखना सिखाया जा सकता है. भविष्य में बनने वाले रोबोट्स सिर्फ चेहरे के हाव-भाव नहीं देखेंगे, बल्कि इंसान की आंखों के पीछे छिपे असली मूड और न्यूएंस्ड विजुअल डिटेल्स को समझ पाएंगे. इससे ऐसे देखभाल करने वाले रोबोट बनाए जा सकेंगे जो बुजुर्गों और मरीजों का भावनात्मक सहारा बन सकें.
किशोरावस्था (Adolescence) से वयस्कता (Early Adulthood) में जाने का समय मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद संवेदनशील होता है. इसी उम्र में डिप्रेशन के लक्षण तेजी से बढ़ते हैं. अगर 4 साल पहले ही AI की मदद से यह पता चल जाए कि किस युवा को डिप्रेशन का खतरा है, तो समय रहते उसकी काउंसलिंग, लाइफस्टाइल चेंज और थेरेपी शुरू की जा सकती है.
वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इस AI मॉडल का परीक्षण मध्य आयु वर्ग और बुजुर्गों पर किया जाना बाकी है. साथ ही अलग-अलग देशों और नस्लों के लोगों पर भी इसका टेस्ट किया जाएगा ताकि यह पूरी दुनिया के लिए एक आइडल मेडिकल टूल बन सके.