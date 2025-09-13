चीन के वैज्ञानिकों ने खोजे डायनासोर के 8 करोड़ साल पुराने अंडे, इस नई तकनीक ने बताई सही उम्र
Hindi Newsविज्ञान

चीन के वैज्ञानिकों ने खोजे डायनासोर के 8 करोड़ साल पुराने अंडे, इस नई तकनीक ने बताई सही उम्र

Dinosaur Egg: चीन के वैज्ञानिकों ने चीन के किंगलोंगशान में डायनासोर के अंडों की जांच की है. उन्होंने पाया कि ये अंडे 8.5 करोड़ साल तक पुराने हैं जो क्रेटेशिय काल के आखिरी समय के हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:26 PM IST
चीन के वैज्ञानिकों ने खोजे डायनासोर के 8 करोड़ साल पुराने अंडे, इस नई तकनीक ने बताई सही उम्र

Dinosaur Egg Found in China: चीन के युनयांग बेसिन के किंगलोंगशान में चीनी वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अंडों की उम्र का पता लगाया है. जांच में पता चला की ये 8.5 करोड़ साल पुराने अंडे हैं. ये पहली बार है जब यूरेनियम-लेड डेटिंग नाम की तकनीक का इस्तेमाल करके सीधे डायनासोर के अंडों की उम्र का पता लगाया गया है. डॉ.बी.झाओ ने बताया, हमने यह साबित कर दिया है कि ये अंडे लगभग 8.5 करोड़ साल पुराने है. इसस अंडों की उम्र को लेकर जो शक था वह खत्म हो गया.

टोटल कितने अंडे मिले?
चीन के किंगलोंगशान में जहां डायनासोर के अंडों के 3,000 से ज्यादा जीवाश्म मिले हैं. उस जगह पर वैज्ञानिकों ने डेंड्रोलिथिडे परिवार की खास प्रजाति के 28 अंडों में से एक को चुना. डॉ.झाओ ने बताया कि, अंडों की सही उम्र पता लगाने के लिए हमने अंडों के खोल पर एक छोटा लेजर मारा. इससे उसमें मौजूद खनिज छोटे-छोटे कणों में बदल गए, इनकी जांच स्पेक्ट्रोमीटर मशीन से की गई.

यह भी पढ़ें: Penico Lost City: पेरू में मिला 3,800 साल पुराना खोया शहर, इसी जगह से हुई थी 'सस्टेनेबल लिविंग' की शुरूआत

पहले कैसे जांच होती थी? 
रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अंडे लगभग 8.5 करोड़ साल पुराने हैं जिसमें 17 लाख साल का फर्क हो सकता है. इससे साफ है कि ये अंडे क्रेटेशियस काल के आखिरी समय के हैं जब दुनिया का मौसम बदल रहा था. पहले इनकी उम्र का पता लगाने के लिए ज्वालामुखी की चट्टानों या आसपास के खनिजों की जांच की जाती थी, लेकिन ये तकनीक अंडों की सीधी उम्र बताती है.  

यह भी पढ़ें: Face Recreation: 2500 साल पहले मरे लोग फिर हुए जिंदा! AI ने दिखाए प्राचीन भारत के 2 चेहरे

वैज्ञानिकों का आगे का प्लान क्या है?
इस शोध में सामने आया है कि अलग-अलग अंडों के छिलकों की उम्र उनके आसपास की चट्टानों से मेल खाती है. अब वैज्ञानिक अलग-अलग जगहों से और अंडों को जमा कर रहे हैं जिससे एक बेहतर टाइमलाइन बना सकें और जान सकें कि पुराने समय में डायनासोर एक जगह से दूसरी जगह केसै जाया करते थे. डॉ. झाओ का कहना है कि, इससे डायनासोर के खत्म होने के साथ-साथ क्रेटेशियस काल में हुए पर्यावरणीय बदलावों पर रिसर्च में मदद मिलेगी.

;