'पाताल लोक' की गहराई में मिला ये जीव, वैज्ञानिकों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि...

Deepest Point of Ocean: चीनी वैज्ञानिकों ने समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में जीवन के बारे में हमारी जानकारी को पूरी तरह से बदल दिया है. Mariana Trench में खोज के दौरान उन्हें कुछ चौंकाने वाली चीज मिली है. 10,000 मीटर से भी ज्यादा गहराई पर जीव पल-बढ़ रहे थे. यह गहारई किसी की सोच से भी बहुत ज्यादा है. इस खोज की पूरी जानकारी नेचर पत्रिका में छपी है जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करती है कि धरती पर जीवन की सीमाएं क्या है और सबसे मुश्किल माहौल में भी संभव है.

मारियाना ट्रेंच क्या है?

प्रशांत महासागर में मौजूद मारियाना ट्रेंच पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी और पहुंच से दूर जगहों में से एक है. इसका सबसे गहरा हिस्सा जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं समुद्र की सतह से 10,900 मीटर से भी ज्यादा नीचे है. पहले माना जाता था कि इतनी गहराई में जहा बहुत अधिक दबाव, कड़ाके की ठंड और घना अंधेरा होता है वहां बस छोटे जीव ही जिंदा रह सकते हैं.

क्या है नई खोज?

2024 में चीन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने फेंडौजे नाम की सबमरीन से खाई की तलहटी में जाकर हैरान कर देने वाली खोज की है. उन्हें वहां बड़े जीवों का समूह मिला जिनमें ट्यूबवर्म, घोंघे और समुद्री खीरे(Sea Cucumbers)भी शामिल थे. इनमें से कुछ 30 सेंटीमीटर तक लंबे थे. इस खोज से गहरे समुद्र के जीवन को स्टडी करने के नए रास्ते खुल गए हैं.

कैसे जिंदा रहते हैं ये जीव?

इतनी गहराई पर जीवों को जिंदा रहने का सबसे खास कारण है कि उनकी रसायन-वृद्धि(Chemosynthesis)पर निर्भरता. यह ऐसी प्रक्रिया है जहां जीव सूरज की रोशनी के बजाय रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा पाते हैं. धरती पर ज्यादातर ऊर्जा के लिए Photosysthesis पर निर्भर रहते हैं लेकिन गहरे समुद्र में तो सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं. इसलिए गहरे समुद्र के जीव मीथेन और सल्फर पर निर्भर रहते हैं जो Crust से गर्म पानी के झरनों के जरिए बाहर निकलते हैं.

पहले क्या माना जाता था?

समुद्र की सतह से 10,000 मीटर से भी ज्यादा नीचे इन जीवों की खोज ने जीवन कहां तक संभव है इस पर सवाल खड़ा किया गया है. पहले माना जाता था कि मारियाना ट्रेंच में दबाल और बाकी स्थितियां इतनी खराब है कि जीव यहीं जिंदा नहीं रह सकते. लेकिन यह खोज बताती है कि जीवन हमारी सोच से कहीं ज्यादा लचीला और हर तरह के माहौल में ढलने की क्षमता वाला हो सकता है.