400 करोड़ साल पहले धरती के नीचे बहता था 'गुप्त महासागर', वैज्ञानिकों ने बताया- कभी अरबों गैलन था पानी

Earth Mantle: चीन के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही जरूरी तरीका खोजा है जो बताता है कि पृथ्वी ने जब बनना शुरू किया तो उसने इतना सारा पानी अपने अंदर कैसे जमा किया होगा. यह खोज हमें समझने में मदद करती है कि हमारा ग्रह, जो पहले आग का गोला था, वह आज जीवन-समर्थक ग्रह कैसे बन गया. चीनी विज्ञान अकादमी के शोधकर्ताओं ने प्रयोगों से दिखाया है कि पृथ्वी की गहरी मेंटल परत (Deep Mantle) 4 अरब साल से भी पहले पानी का एक बहुत बड़ा भंडार हो सकती थी. यह पूरी स्टडी साइंस नाम की पत्रिका में छपा है.

रिपोर्ट में क्या बताया गया?

पत्रिका के लेख में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि जब धरती के अंदर पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर जम रहा था तब पानी कहां गया खासकर गहरी मेंटल परतों में, यह एक बड़ा रहस्य था. इस खोज का मुख्य केंद्र ब्रिजमैनाइट (Bridgmanite) नाम का खनिज है. यह खनिज धरती की निचली मेंटल परत में सबसे ज्यादा पाया जाता है. पहले माना जाता था कि यह खनिज ज्यादा जमा नहीं कर सकता.

कैसे की वैज्ञानिकों ने ये खोज?

वैज्ञानिकों ने लैब में पृथ्वी की निचली मेंटल परत जैसी चरम स्थितियां बनाईं. इसके लिए उन्होंने डायमंडल एनविल सेल और लेजर हीटिंग का इस्तेमाल किया जिससे बहुत ज्यादा दबाव और लगभग 4,100 डिग्री सेल्सियर का अत्यधिक तापमान बनाया जा सके. इससे पता चला की तापमान जितना अधिक होता है पिघले हुए मैग्मा से बनने पर ब्रिजमैनाइट खनिज पानी को अंदर फंसाने और जमा करने में उतना ही बेहतर काम करता है.

और धरती को मिला नीला रंग

इस प्रोसेस की वजह से धरती के अंदर ठोस मेंटल में काफी पानी जमी हो गया होगा. यह पानी आज के महासागरों के आयतन के 0.08 गुना से लेकर 1 गुना तक हो सकता है. लाखों-करोड़ों सालों तक यह सार पानी ज्वालामुखी विस्फोटों के जरिए धीरे-धीरे पृथ्वी की सतह पर वापस आया. इसी पानी ने नीले और जीवन के लायक ग्रह को बनने में मदद की.