Advertisement
trendingNow13088053
Hindi Newsविज्ञानइबोला का सुपर म्यूटेशन! खुद को दवाओं से ज्यादा ताकतवर बना रहा है वायरस; चीनी वैज्ञानिकों की..

इबोला का 'सुपर म्यूटेशन'! खुद को दवाओं से ज्यादा ताकतवर बना रहा है वायरस; चीनी वैज्ञानिकों की..

Chinese scientists on Ebola virus: चीनी वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस में GP-V75A म्यूटेशन पाया, जिसने संक्रमण क्षमता और दवा प्रतिरोध बढ़ा दिया है. इस खोज से महामारी निगरानी और प्रभावी उपचार रणनीतियों में सुधार की आवश्यकता सामने आई है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 02:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इबोला का 'सुपर म्यूटेशन'! खुद को दवाओं से ज्यादा ताकतवर बना रहा है वायरस; चीनी वैज्ञानिकों की..

Chinese scientists on Ebola virus: चीनी वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस में एक ऐसे महत्वपूर्ण म्यूटेशन की पहचान की है, जिसने एक बड़े प्रकोप के दौरान वायरस की संक्रमण क्षमता को काफी बढ़ा दिया था. यह खोज महामारी निगरानी और दवा विकास के लिहाज से अहम मानी जा रही है. यह अध्ययन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका सेल में प्रकाशित हुआ है. शोध का केंद्र 2018 से 2020 के बीच कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में फैला इबोला वायरस रोग (ईवीडी) का प्रकोप रहा, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप था. इस दौरान 3,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए और 2,000 से ज्यादा की मौत हुई.

सन यात-सेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कियान जुन ने कहा, “यह शोध बताता है कि किसी भी बड़े संक्रामक रोग प्रकोप के दौरान वायरस की रियल-टाइम जीनोमिक निगरानी और उसके विकास (एवोल्यूशन) का विश्लेषण बेहद जरूरी है. इससे न केवल संक्रमण के बढ़ते जोखिम की समय रहते चेतावनी मिल सकती है, बल्कि मौजूदा दवाओं और वैक्सीन की प्रभावशीलता का आकलन कर नियंत्रण रणनीतियों में पहले से बदलाव किया जा सकता है.”

शोध का मुख्य सवाल यह था कि क्या स्थानीय स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरियों के अलावा, वायरस के स्वयं के विकास ने भी इबोला प्रकोप के लंबे समय तक चलने में भूमिका निभाई. प्रोफेसर जुन ने बताया, “हम जानते हैं कि वायरस के कुछ खास म्यूटेशन बड़े प्रकोपों के दौरान संक्रमण को तेजी से फैलाने वाले अदृश्य कारक बन जाते हैं. इबोला पर एक दशक से अधिक समय तक काम करने के बाद, यह जानना जरूरी था कि क्या इस वायरस में भी ऐसा कोई पैटर्न मौजूद है.”

Add Zee News as a Preferred Source

2022 में शोध टीम ने इबोला वायरस के 480 पूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया है. इसमें पाया गया कि डीआरसी प्रकोप के शुरुआती चरण में वायरल ग्लाइकोप्रोटीन में एक खास म्यूटेशन सामने आया, जिसे जीपी-वी75ए नाम दिया गया. यह वैरिएंट तेजी से मूल स्ट्रेन की जगह लेने लगा और इसके फैलाव की दर इबोला मामलों में आई तेज बढ़ोतरी से मेल खाती थी, जिससे इसके अधिक संक्रामक होने के संकेत मिले हैं.

इसके बाद किए गए प्रयोगों में यह पुष्टि हुई कि जीपी-वी75ए म्यूटेशन ने वायरस की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और चूहों में संक्रमण करने की क्षमता को काफी बढ़ा दिया था. शोध में एक और चिंताजनक पहलू सामने आया। जीपी-वी75ए म्यूटेशन के कारण कुछ मौजूदा एंटीवायरल एंटीबॉडी और छोटे अणु (स्मॉल-मॉलिक्यूल) आधारित दवाओं की प्रभावशीलता कम हो गई, जिससे दवा प्रतिरोध (ड्रग रेजिस्टेंस) का खतरा पैदा हो सकता है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि ये निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि किसी भी प्रकोप के दौरान वायरस के जीनोम की लगातार निगरानी बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में होने वाले विकासात्मक खतरों को समय रहते पहचाना जा सके और व्यापक प्रभाव वाली उपचार रणनीतियां विकसित की जा सकें.

ये भी पढ़ें: खत्म होने वाली थी ये नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना 'कमांडो'! जंस्कारी पोनी की दहाड़ से गूंज उठा कर्तव्य पथ

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Ebola virus

Trending news

राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
politics security threat
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश! खुफिया एजेंसियों का खुलासा
Bangladeshi Hindu
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश! खुफिया एजेंसियों का खुलासा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक EU काउंसिल प्रेसिडेंट लुइस ने जेब से क्या निकाला
EU Council President
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक EU काउंसिल प्रेसिडेंट लुइस ने जेब से क्या निकाला
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, CRPF के जवान समेत 4 की मौत, कई घायल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, CRPF के जवान समेत 4 की मौत, कई घायल
2026 में विपक्ष के लिए कैसा मौका? BJP के लिए पिच आसान नहीं पर नजर में बड़ा टारगेट है
Assembly Elections 2026
2026 में विपक्ष के लिए कैसा मौका? BJP के लिए पिच आसान नहीं पर नजर में बड़ा टारगेट है
कर्नाटक में टोल पर पूर्व पैरा कमांडो से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
Toll Plaza Video
कर्नाटक में टोल पर पूर्व पैरा कमांडो से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
'सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते युद्ध!' राजनाथ सिंह ने बताया जीत का 'गुप्त फॉर्मूला'
rajnath singh
'सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते युद्ध!' राजनाथ सिंह ने बताया जीत का 'गुप्त फॉर्मूला'
भारत-EU की ऐतिहासिक FTA डील, ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ से बदलेगी 2 अरब लोगों की दुनिया
Ursula von der Leyen
भारत-EU की ऐतिहासिक FTA डील, ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ से बदलेगी 2 अरब लोगों की दुनिया
UGC के 4 बड़े सवाल जिन्होंने कैंपस को बनाया अखाड़ा, GEN vs SC/ST की इनसाइड स्टोरी
UGC New Rules
UGC के 4 बड़े सवाल जिन्होंने कैंपस को बनाया अखाड़ा, GEN vs SC/ST की इनसाइड स्टोरी
फैक्ट-चेकर बनना था, ‘फेक इंटरप्रेटर’ बना Grok! PM मोदी की पोस्ट पर की बड़ी गड़बड़ी
Grok AI Wrong Translation
फैक्ट-चेकर बनना था, ‘फेक इंटरप्रेटर’ बना Grok! PM मोदी की पोस्ट पर की बड़ी गड़बड़ी