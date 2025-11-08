क्या होता है Space Collision? जिसके डर से चीन और अमेरिका ने पहली बार मिलाया हाथ!

Space Satellite Collision: चीन और अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाल ही में पहली बार मिलकर काम किया है जिससे उनके सैटेलाइट आपस में ना टकराएं. अंतरिक्ष में ट्रैफिक संभालने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. NASA के अधिकारी एल्विन ड्रू ने बताया कि, उन्होंने इस पात का जश्न मनाया क्योंकि पहली बार चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा से संपर्क किया. चीन ने कहा कि उन्हें अपने सैटेलाइट्स के बीच टकराव की संभावना दिख रही है इसलिए वो खुद अपने उपग्रहों को हटा लेंगे और अमेरिका से स्थिर रहने को कहा.

क्यों बढ़ रहा है टकराव का खतरा?

चीन और अमेरिका दोनों ही पृथ्वी के चारों ओर भर-भर के सैटेलाइट स्थापित कर रहे हैं जिससे टकराव का खतरा बढ़ रहा है. अनुमान है कि, 1 सेंटीमीटर से बड़े हजारों टुकड़े और 2 लाख छोटे टुकड़े पहले से ही धरती की िनचली कक्षा में तैर रहे हैं. धरती की निचली कक्षा में मौजूद 12,500 सैटैलाइट में से लगभग 66% अकेले SpaceX के स्टारलिंक के हैं. Elon Musk चाहते हैं कि स्टारलिंक में 42,000 से ज्यादा सैटेलाइट हों. चीन ने भी 2030 तक 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है.

कहां आ रही है रुकावटें?

अंतरिक्ष यातायात को संभालने की सख्त जरूरत होने के बाद भी चीन और अमेरिका के बीच सहयोग बहुत कम होता है. 2011 के वुल्फ संशोधन की वजह से NASA के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना चीन के साथ सीधा सहयोग प्रतिबंधित है. लेकिन, सैटेलाइट्स और पुराने अंतरिक्ष मलबों से टकराव का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है.

क्या होता है स्पेस कोलाइजन?

अंतरिक्ष टकराव का मतलब है स्पेस में 2 या दो से ज्यादा चीजों का आपस में टकराना है. यह टकराव बहुत छोटा भी हो सकता है जैसे किसी उपग्रह से मलबे का एक छोटा टुकड़ा टकरा जाए. इसके अलावा यह टकराव बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसे 2 न्यट्रॉन तारों का आपस में मिल जाना. इसमें प्राकृतिक चीजों से लेकर इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें जैसे सैटेलाइट, रॉकेट के हिस्से दोनों शामिल हो सकते हैं. सैटेलाइट्स के टकराने से वो हजारों टुकड़ों में टूट सकते हैं जिससे और ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है.